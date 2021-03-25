Шабунин: интересно, что ЕрмакоТатаров навешает на уши Зеленскому о комментарии Госдепа?
Глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин считает главу ОП Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова "политически одним целым" и интересуется, как этот "ЕрмакоТатаров" отреагирует на сегодняшний комментарий представителя Госдепа Джорджа Кента.
Свою позицию Шабунин озвучил в Фейсбуке, комментируя сегодняшнее заявление представителя Госдепа США Джорджа Кента, информирует Цензор.НЕТ.
"Прямо интересно, что на этот раз навешает на уши Зеленскому ЕрмакоТатаров (политически они одно целое). Когда с аналогичным позицией вышел сенатор-тяжеловес от демократов, ЕрмакоТатаров парил, что это позиция отдельного человека, а не всей демпартии. Когда с аналогичными посланиями вышел Едиториал The Washington Post, то рассказывал Зеленскому, что это выдумки отдельных журналистов. Прямо интересно, что ЕрмакоТатаров будет парить Зеленскому сейчас. Что это позиция отдельного чиновника, а не всего Госдепа? Что это Сорос/Порошенко/рептилоиды это заявление проплатили??" - написал Шабунин.
Читайте на Цензор.НЕТ: Госдеп США о разговоре Байдена и Зеленского: "Звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями"
Глава правления "ЦПК" считает, что в команде президента есть люди, которые понимают критичность этого заявления.
"В интересах всех нас, чтобы президент Украины наконец начал слушать профессионалов, а не портновски дружбанов", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
задухмарятся по пару тройку полос
и придумают нам какуюто байку
делят то они все по чесному
зеле - 50%
остальное на холопов
Украина является важной страной для региона и опорой восточнославянского мира, поэтому ее успех в державотворчестве будет символическим и сможет в долгосрочной перспективе придать настоящий импульс реформам в России.
Как передает Укринформ, об этом сказал заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент в http://ukrainian.voanews.com/a/george-kent-interview/5827768.html?fbclid=IwAR1eUF9xFHtAM6djoca2z9DKoIt6a5er8gVWoeFUJMu2wjrOud2Nz2f1aQ0 интервью "Голосу Америки".
"Украина является важной страной для региона. И это важная страна символически. Это опора, если хотите, восточнославянского мира. И я думаю, что важность Украины никогда не была недооценена - даже посторонними людьми, которые могут не следить каждый день за деталями. Мой бывший профессор Збигнев Бжезинский как-то сказал, что если Украина достигнет успеха, это придаст настоящий импульс реформам в России в долгосрочной перспективе. И поэтому мы относимся к Украине, учитывая ее заслуги, и именно поэтому такое внимание на помощь, которую оказывает Конгресс. Это фокус нашей дипломатии", - сказал Кент.Он добавил, что в https://www.ukrinform.ru/tag-ssa США понимают большой потенциал украинцев - "будь то информационные технологии, будь то агробизнес, будь то динамизм гражданского общества", и хотят поддержать это, чтобы Украина достигла собственного успеха. "Мы также понимаем, что если Украина добьется успеха, то другие страны дальше на востоке поймут, что многие ложные утверждения России просто не соответствуют действительности", - считает заместитель помощника госсекретаря.
===Американцы требуют конкретных действий,а не тупых гундосиков-видосиков.
Пока нарід не станет гражданами,отвечающими за свой выбор - так и будет!
Когда лохторат покупает товар поверив рекламе - потом всегда жалеет!
А для этого нужно думать,а это тяжело и болезненно с непривычки.
А от накрывает - всех!
У которых царь отличный, только вот бояре ему попадаются плохие.
tZE inform
Якщо не прожене, то комусь буде дуже боляче... у протиприродній позиції.
Якщо прожене... от же халепа! - кого тоді призначати? Андрія з Богданом, Зоряна зі Шкіряком чи може... панянку Мендель?