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Шабунин: интересно, что ЕрмакоТатаров навешает на уши Зеленскому о комментарии Госдепа?

Шабунин: интересно, что ЕрмакоТатаров навешает на уши Зеленскому о комментарии Госдепа?

Глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин считает главу ОП Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова "политически одним целым" и интересуется, как этот "ЕрмакоТатаров" отреагирует на сегодняшний комментарий представителя Госдепа Джорджа Кента.

Свою позицию Шабунин озвучил в Фейсбуке, комментируя сегодняшнее заявление представителя Госдепа США Джорджа Кента, информирует Цензор.НЕТ.

"Прямо интересно, что на этот раз навешает на уши Зеленскому ЕрмакоТатаров (политически они одно целое). Когда с аналогичным позицией вышел сенатор-тяжеловес от демократов, ЕрмакоТатаров парил, что это позиция отдельного человека, а не всей демпартии. Когда с аналогичными посланиями вышел Едиториал The Washington Post, то рассказывал Зеленскому, что это выдумки отдельных журналистов. Прямо интересно, что ЕрмакоТатаров будет парить Зеленскому сейчас. Что это позиция отдельного чиновника, а не всего Госдепа? Что это Сорос/Порошенко/рептилоиды это заявление проплатили??" - написал Шабунин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Госдеп США о разговоре Байдена и Зеленского: "Звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями"

Глава правления "ЦПК" считает, что в команде президента есть люди, которые понимают критичность этого заявления.

"В интересах всех нас, чтобы президент Украины наконец начал слушать профессионалов, а не портновски дружбанов", - добавил он.

Шабунин: интересно, что ЕрмакоТатаров навешает на уши Зеленскому о комментарии Госдепа? 01

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Топ комментарии
+28
То-же самое, что и ты вешал лохам все 2014-2019 годы. А теперь пытаешься сделать вид что не причем.
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25.03.2021 17:46
+22
А кто вам вообще сказал, что Зеленский хочет поддержки от США? Да он наоборот все назло делает, чтоб США наконец отстали от него и не мешали мутить бабло и дружить с Рашей.
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25.03.2021 18:05
+14
Шабунин: интересно, что ЕрмакоТатаров навешает на уши Зеленскому о комментарии Госдепа? - Цензор.НЕТ 4375
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25.03.2021 17:54
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Правила форума Совет форумчан
То-же самое, что и ты вешал лохам все 2014-2019 годы. А теперь пытаешься сделать вид что не причем.
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25.03.2021 17:46 Ответить
Давайте почитаємо приклади до ваших ваших слів . Цікаво буде багатьом.
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25.03.2021 20:55 Ответить
Давайте вы сходите в гугл. Примерно так -- топ-топ-топ. И проведете там длительный сеанс самообразрвания. И думаю все вам скажут, что вам это будет очень полезно.
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25.03.2021 21:54 Ответить
Ок. З пустими висловами нема сенсу сперечатися ...
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25.03.2021 22:07 Ответить
А я и не спорю. Я послал вежливо. Как аукнулось -- так и откликнулось. Счастливого похода и не хворать...
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25.03.2021 22:15 Ответить
сдается мне, ну не кретин же он, что это не только портновские дружбаны, но и его собственные..., да и потом, зачем президенту напрягаться над такими сложными предложениями..., есть люди, которые все это переваривают, а президенту не обязательно это есть ))
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25.03.2021 17:47 Ответить
Мабудь, дарма вам так здається. Зевова таки кретин.
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25.03.2021 17:50 Ответить
Да буба сам ему отмазку придумает,или снова отвлекут внимание маршруткой с "террористом зоофилом"
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25.03.2021 17:47 Ответить
да им пх!!!!
задухмарятся по пару тройку полос
и придумают нам какуюто байку
делят то они все по чесному
зеле - 50%
остальное на холопов
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25.03.2021 17:48 Ответить
воспринимает ли Главный по стране Дыректор вообще что то???? сомневаюсь и кстати где само воно живьем???
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25.03.2021 17:49 Ответить
Воно особисто перевіряє якість "підвищеної співпраці" з Афганістаном. Але після південноамериканських зразків "співпраці" афганскі тиркають до каматозного стану
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25.03.2021 17:59 Ответить
Для пересичных ничего не изменится....У небожителей свои разборки и своя жизнь....Для нас только телевизор...Кто мог что то изменить погибли под Иловайском....
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25.03.2021 17:50 Ответить
Или потеряли остатки мозгов поглощая поток фекалий из зомбоящика. А это пострашнее любого оружия. Это управляемое стадо телезомби.
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25.03.2021 18:28 Ответить
А чего такого страшного сказал Кент? ===

Украина является важной страной для региона и опорой восточнославянского мира, поэтому ее успех в державотворчестве будет символическим и сможет в долгосрочной перспективе придать настоящий импульс реформам в России.
Как передает Укринформ, об этом сказал заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент в http://ukrainian.voanews.com/a/george-kent-interview/5827768.html?fbclid=IwAR1eUF9xFHtAM6djoca2z9DKoIt6a5er8gVWoeFUJMu2wjrOud2Nz2f1aQ0 интервью "Голосу Америки".
"Украина является важной страной для региона. И это важная страна символически. Это опора, если хотите, восточнославянского мира. И я думаю, что важность Украины никогда не была недооценена - даже посторонними людьми, которые могут не следить каждый день за деталями. Мой бывший профессор Збигнев Бжезинский как-то сказал, что если Украина достигнет успеха, это придаст настоящий импульс реформам в России в долгосрочной перспективе. И поэтому мы относимся к Украине, учитывая ее заслуги, и именно поэтому такое внимание на помощь, которую оказывает Конгресс. Это фокус нашей дипломатии", - сказал Кент.Он добавил, что в https://www.ukrinform.ru/tag-ssa США понимают большой потенциал украинцев - "будь то информационные технологии, будь то агробизнес, будь то динамизм гражданского общества", и хотят поддержать это, чтобы Украина достигла собственного успеха. "Мы также понимаем, что если Украина добьется успеха, то другие страны дальше на востоке поймут, что многие ложные утверждения России просто не соответствуют действительности", - считает заместитель помощника госсекретаря.
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25.03.2021 17:51 Ответить
Страшного в прямом смысле слова почти ничего,но кое-что всё-таки сказал.К примеру:"Думаю, президент Байден, будучи вице-президентом, достиг замечательных результатов, пытаясь выстроить это доверие с украинскими коллегами. Очевидно, доверие является двусторонним, и я ожидаю, что в ближайшее время между нашими лидерами состоится разговор. Но также важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями, о которых я упомянул. Это вопросы, которые стоят на повестке дня США и Украины. Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха. Это значит, что мы хотим, чтобы правительство и президент Зеленский преуспели. Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы".Американцы требуют конкретных действий,а не тупых гундосиков-видосиков.
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25.03.2021 18:19 Ответить
Прям так и сказал?
===Американцы требуют конкретных действий,а не тупых гундосиков-видосиков.
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25.03.2021 18:24 Ответить
Пряма мова була в кавичках.Не треба було уроки з мови та літератури прогулювати,зараз не задавав би тупих запитань.
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26.03.2021 06:28 Ответить
Шабунин: интересно, что ЕрмакоТатаров навешает на уши Зеленскому о комментарии Госдепа? - Цензор.НЕТ 4375
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25.03.2021 17:54 Ответить
А кто вам вообще сказал, что Зеленский хочет поддержки от США? Да он наоборот все назло делает, чтоб США наконец отстали от него и не мешали мутить бабло и дружить с Рашей.
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25.03.2021 18:05 Ответить
А що "навєшаєт"? Чи в США дурні, котрі не бачать, що Україна, після подій 2014-го, нітрохи не змінилася і як була наскрізь корумпованою так нею і залишається.
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25.03.2021 18:14 Ответить
З 2019 року вона стала більш корумпованою.
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25.03.2021 18:21 Ответить
Корумпованою (відкрито) Україна стала в 1991-му році, коли вчорашні комуняки та "червоні директори" дірвались до влади.І Україна пішла зовсім не тим курсом, що країни Східної Європи та Балтії.
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25.03.2021 18:38 Ответить
В 2019 трубили, что Зеля вьідающийся бизнесмен, менеджер, свободно владеющий английским, а теперь лепят из него какого-то дурачка, которому нужно объяснять, разжевывать заявления Госдепа.
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25.03.2021 18:28 Ответить
А вы поверили! Ха! Без лоха и жизнь плоха!
Пока нарід не станет гражданами,отвечающими за свой выбор - так и будет!
Когда лохторат покупает товар поверив рекламе - потом всегда жалеет!
А для этого нужно думать,а это тяжело и болезненно с непривычки.
А от накрывает - всех!
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25.03.2021 21:47 Ответить
Я как раз не верила. Здесь есть немало свидетелей этому.
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25.03.2021 22:04 Ответить
шабунін...та якби не цензор . то тебе ніхто і не знав би...
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25.03.2021 18:38 Ответить
Шапито разводят эти Шабунины ,Коломойские .Союболевы и прочая лаюбуда
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25.03.2021 18:40 Ответить
ЗеЕрмакоТатаров и есть одно целое в виде Бениной шпаны. Им чхать на Штаты, они нас всех в рускомир надеются засунуть.
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25.03.2021 18:43 Ответить
Шабунька из тех бывших зебилов что вызывают наибольшее отвращение.
У которых царь отличный, только вот бояре ему попадаются плохие.
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25.03.2021 19:05 Ответить
Если ответом на визит главы **** Одиль Рено-Бассо и ее утверждению о важности антикоррупционных органов, была очередная атака на НАБУ, то мы можем поздравить г-на Зеленского. Он услышан. Во внутреннем отчете по итогам визита ситуация в стране названа "приближающейся к кризису", а управление страной таким, что осуществляется "спонтанными, некомпетентными решениями узкой группы ближайших советников президента".
tZE inform
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25.03.2021 22:56 Ответить
У Бубочки є два варіанти: або прогнати д'єрмакотатарва, або не проганяти.
Якщо не прожене, то комусь буде дуже боляче... у протиприродній позиції.
Якщо прожене... от же халепа! - кого тоді призначати? Андрія з Богданом, Зоряна зі Шкіряком чи може... панянку Мендель?
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26.03.2021 02:30 Ответить
Ох, как все обеляют шимпанЗЕ, да разными, самыми китайскими способами. А что тут говорить/дописывать, если и бубу-бутусов подбубывает гон(р)дону, что шимпанЗЕ не виноватыя; это его бояре противные обманули.
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26.03.2021 10:32 Ответить
 
 