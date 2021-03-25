Жительница Коломыи пойдет под суд за пост в Фейсбуке о вакцине
Женщину подозревают в распространении ложных слухов, ей грозит штраф или общественные работы.
Об этом сообщает пресс-служба Коломыйского горрайонного суда, информирует Цензор.НЕТ.
"Жительница Коломыи в сети Интернет на своей странице "Фейсбук" распространила ложную информацию относительно вакцины, которая якобы не прошла всех этапов испытания, могло вызвать панику среди населения", - сказано в сообщении.
На женщину составлен административный протокол по статье 173-1 (распространение ложных слухов).
Ей грозит штраф в сумме от 170 до 255 грн или до одного месяца общественных работ.
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Пожалуйста, подождите...
нещодавно о 7 ранку ФБР у Флориді заарештувало консервативного журналіста Дугласа Мекі (Dug Mackey) і йому світить тепер 10 років за гратами. Його злочин? Він висміював впливових демократів перед президентськими виборами 2016 року. Ось як виглядає обвинувачення: "Мекі...разом з іншими особами поширював дезінформацію напередодні президентських виборів 2016 року за допомогою соціальних мереж. Дезінформація, поширювана цими особами, часто набувала форми мемів". У Вашингтоні й досі тримають 5 тис нацгвардійців.
Як на мене, то для повноти картини бракує крейсера "Аврора" на ріці Потомак. https://www.youtube.com/watch?v=FYK_8BV8h2M&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=Acdw2NwMe9o&t=12s
Я думаю, что ради такого дела, можно немного поступиться...
Ты вот чем ей помог. кроме как попытался - не помочь ?
"А зачем мне пытаться помогать бесполезными действиями? Я живу в другой стране, с адекватными законами и никак не могу ей помочь реальными действиями. А если бы мог, то вряд ли бы стал это делать. У вас есть очень классная тенденция, за попытку помочь поливают говном и записывают в ватники, хотя я в России никогда не жил и нет такого желания от слова совсем."
И прочих украиноненависников !
ты написал вопрос, я написал ответ на вопрос.
Причем тут этот твой высер ?
8086% кацапов без газа и теплого сартира живут
https://vn.depo.ua/ukr/vn/golovna-infektsionistka-vinnichchini-zayavila-shcho-ne-bude-shcheplyuvatis-vaktsinoyu-covishield-202102241289137 "Ця вакцина починає третю фазу клінічних випробувань у лютому в Індії. Тобто ніхто ще не озвучив основного показника цієї вакцини - її ефективності, який відсоток вона дає можливості уникнути тяжких форм хвороби та летальних випадків. Є інформація, що AstraZeneca не відповідає за ефективність та якість цієї вакцини"
Однак вона стверджує, що залишається прихильницею вакцинації. Щоправда, лише якісними вакцинами".
І що тепер? Судити і професора медицини? І "Depo", і мене?
D.S.: До*балися до мешканки Коломиї
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-impfung-daten-100.html
Ха!
А бог есть?
Давайте посадим всех попов. А то у меня паника. А вдруг и вправду есть?!...)
Стаття 30. Звільнення від відповідальності
1. Ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень.
2. Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно-стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири). Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості.
Якщо особа вважає, що оціночні судження або думки принижують її гідність, честь чи ділову репутацію, а також інші особисті немайнові права, вона вправі скористатися наданим їй законодавством правом на відповідь, а також на власне тлумачення справи у тому самому засобі масової інформації з метою обґрунтування безпідставності поширених суджень, надавши їм іншу оцінку. Якщо суб'єктивну думку висловлено в брутальній, принизливій чи непристойній формі, що принижує гідність, честь чи ділову репутацію, на особу, яка таким чином та у такий спосіб висловила думку або оцінку, може бути покладено обов'язок відшкодувати завдану моральну шкоду.