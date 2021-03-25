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Жительница Коломыи пойдет под суд за пост в Фейсбуке о вакцине

Жительница Коломыи пойдет под суд за пост в Фейсбуке о вакцине

Женщину подозревают в распространении ложных слухов, ей грозит штраф или общественные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Коломыйского горрайонного суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Жительница Коломыи в сети Интернет на своей странице "Фейсбук" распространила ложную информацию относительно вакцины, которая якобы не прошла всех этапов испытания, могло вызвать панику среди населения", - сказано в сообщении.

На женщину составлен административный протокол по статье 173-1 (распространение ложных слухов).

Ей грозит штраф в сумме от 170 до 255 грн или до одного месяца общественных работ.

Также на Цензор.НЕТ: Черниговчанина оштрафовали на 14,5 тыс. гривен за призывы в "Одноклассниках" свергнуть "Зе-режим"

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Топ комментарии
+45
Пф.....Подивіться Лігу сміху, яка належить зеленському.... там взагалі прирівнюють стан вакцинованого до наркотичного сп'яніння.
От як влада пропагує вакцинацію.
https://censor.net/ru/video_news/3255536/liga_smeha_vysmeivaet_vaktsinatsiyu_i_ee_pobochnye_effekty_na_fone_rosta_zabolevaemosti_covid19_vaktsinu
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25.03.2021 20:19
+31
То бишь о говновакцине или хорошо или ничего...да?? А то степашка на новую куртку не заработает....
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25.03.2021 20:20
+26
Таке ж питання я ставлю всім зелєбобам...
Це ж треба, щоб так накрило масово.
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25.03.2021 20:25
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Откуда цифра в 10 млн? Пруфы есть? выдать пару тысяч за 10 миллионов может только русскоязычный балабол.
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25.03.2021 20:48 Ответить
ну реально верили, особенно когда тебе из Алчевска родня звонит и говорит, что машину отжали западенцьі (акцент сльішно всегда)
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25.03.2021 20:59 Ответить
А те ГІ...НО, яке на сесії Ради назвало індійську вакцину гівном піде під суд, чи ні? Що скажата вірні "ПЕСики"?
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25.03.2021 20:30 Ответить
думаєш і тобі, бобєк, стєпанов куртку купить?
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25.03.2021 20:33 Ответить
як тільки тебе на бутилку насадить - так сразу
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25.03.2021 22:22 Ответить
А квартал95, когда пойдет под суд за дезинформацию о вакцинации в лиге смеха?!
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25.03.2021 20:31 Ответить
Степанов отримає в майбутньому пожиттєвий термін за умисне нівечення здоров'я українців незареєстрованою вакциною. Це якщо доживе, звичайно, бо в цьому є великі сумніви
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25.03.2021 20:32 Ответить
Оце справа, оце результат. Таки зловили, оту саму, саме що ненанаєсть. Пост у фейзбуке!!! Вдумайтесь! Да про .... НЕгайно трєба провести загальні збори у всіх трудавих калектівах. Под розьпісь давесты каждому. Дєті нехай етоп подвіг у школах учат. Хто паймал, нім уліцу назвать. Да шо там улицу, МІСТО целое, Каламію ілі побольше. Ардена усей следственной групе. І ва всєх газетах опісать.
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25.03.2021 20:33 Ответить
строчно зібрать РНБО і ввєсті санкції
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25.03.2021 20:35 Ответить
Я вже казав, що прихід до влади більшовичків у США швидко гикнеться українцям, бо можновладці братимуть приклад з сильних світу цього:
нещодавно о 7 ранку ФБР у Флориді заарештувало консервативного журналіста Дугласа Мекі (Dug Mackey) і йому світить тепер 10 років за гратами. Його злочин? Він висміював впливових демократів перед президентськими виборами 2016 року. Ось як виглядає обвинувачення: "Мекі...разом з іншими особами поширював дезінформацію напередодні президентських виборів 2016 року за допомогою соціальних мереж. Дезінформація, поширювана цими особами, часто набувала форми мемів". У Вашингтоні й досі тримають 5 тис нацгвардійців.
Як на мене, то для повноти картини бракує крейсера "Аврора" на ріці Потомак. https://www.youtube.com/watch?v=FYK_8BV8h2M&t=8s
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26.03.2021 06:58 Ответить
Кацапстан все ближче і ближче.
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25.03.2021 20:36 Ответить
Не нагнітайте, якщо сильно вкручувати то різьбу може і зірвати
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25.03.2021 20:44 Ответить
если почитать, что тут в комментах пишут о вакцинах, так всех пересажать надо
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25.03.2021 20:44 Ответить
може нікого не штрафували. у українців є така думка, що такими бабайками вони "виховують" людей.
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25.03.2021 21:00 Ответить
Може й так треба, але як тоді розцінити жарти Кварталу про ********* палички на Майдані?
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25.03.2021 20:47 Ответить
вакцина -индуско-китайское-дерьмо
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25.03.2021 20:51 Ответить
Стопэ. Как там Арахамия говорил относительно Арестовича и его "пошел на**й" - вы можете ответить как угодно, потому что это ваш Фейсбук, а не официальная страница. Не надо делать из этого информационные сенсации Источник: https://censor.net/ru/v3253856 . Почему одним на личной страничке можно хрень нести, другим нет? Не понимаю=(
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25.03.2021 20:51 Ответить
ну это ты тавой давай не путай себя с самим арестовичем -ему можно украинцев накуй посылать а его послать нельзя-тюрьма
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25.03.2021 20:54 Ответить
Н-да...зазаборье все ближе и ближе! Пускай говорит в суде - мол слышала, читала в интернете такую инфу, решила поделиться ею со своими друзьями. + это ее субьективное мнение на основе обьективных наблюдений. Ссылку на ресурс найти легко! И пойти против неправомерных действий власти - легко! Вот только нету желания и денег!
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25.03.2021 20:51 Ответить
в помощь видео адвоката о шмурдяке
https://www.youtube.com/watch?v=Acdw2NwMe9o&t=12s
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25.03.2021 20:53 Ответить
админ - прошу не наказывать за дублирование - это все во благо справедливости и реальная помощь женщине для защиты в суде !!!
Я думаю, что ради такого дела, можно немного поступиться...
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25.03.2021 20:54 Ответить
Может, и не было никакой женщины, может, они вообще пошутили, ой - решили напугать.
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25.03.2021 21:41 Ответить
Возможно... Но мне не сложно - помочь... может кому и пригодится !
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25.03.2021 21:43 Ответить
Так ты никак не помогаешь. Ду маешь она сидит читает коментарии на цензоре в ожидании помощи? Хочешь помочь, сделай что то большее чем комментарий вникуда.
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26.03.2021 07:49 Ответить
Э нет... ЦензорНЕТ, один из САМЫХ порулярных интернет СМИ , и его читают ОЧЕНЬ многие... Кто то . да и прочтет то что я написал и подскажет ей ! А может и она сама прочтёт !
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26.03.2021 09:09 Ответить
С миру по нитки - и помощь может оказаться существенной !
Ты вот чем ей помог. кроме как попытался - не помочь ?
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26.03.2021 09:10 Ответить
А зачем мне пытаться помогать бесполезными действиями? Я живу в другой стране, с адекватными законами и никак не могу ей помочь реальными действиями. А если бы мог, то вряд ли бы стал это делать. У вас есть очень классная тенденция, за попытку помочь поливают говном и записывают в ватники, хотя я в России никогда не жил и нет такого желания от слова совсем.
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26.03.2021 10:34 Ответить
Ну так какого ты свой нос суешь ?
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26.03.2021 10:37 Ответить
Сюда можно совать свой нос только тем кто даёт бесполезные советы?
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26.03.2021 12:54 Ответить
Сюда можно совать свой нос всем, кроме тех кому :
"А зачем мне пытаться помогать бесполезными действиями? Я живу в другой стране, с адекватными законами и никак не могу ей помочь реальными действиями. А если бы мог, то вряд ли бы стал это делать. У вас есть очень классная тенденция, за попытку помочь поливают говном и записывают в ватники, хотя я в России никогда не жил и нет такого желания от слова совсем."


И прочих украиноненависников !
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26.03.2021 13:01 Ответить
Я так понимаю, у тебя проблемы с головой...
ты написал вопрос, я написал ответ на вопрос.
Причем тут этот твой высер ?
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26.03.2021 13:51 Ответить
обратись к врачу ? Может он поможет тебе понимать фразы и слова в том контексте в котором они написаны, а не в том, в котором тебе шепчат голоса в твоей голове......
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26.03.2021 14:03 Ответить
уже как в путинской россии судят за репосты в фейсбуке. Только в путинской россии газ по 2,5 грн.
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25.03.2021 20:57 Ответить
Ага...и колбаса по 2,20
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25.03.2021 21:11 Ответить
Ты правду пиши, что в рашке за газ доплачивают населению,чего там уже мелочиться 🤣 откуда вы вылазите
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25.03.2021 21:30 Ответить
там нет абонплаты на газ на шампанское Фирташу
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26.03.2021 10:32 Ответить
там 80 86% кацапов без газа и теплого сартира живут
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27.03.2021 15:40 Ответить
Ідиотизм. От читаємо, що говорить доктор медичних наук професор Головна інфекціоністка Вінниччини Лариса Мороз, яка майже рік тому розробила перший в Україні протокол лікування коронавірусу:
https://vn.depo.ua/ukr/vn/golovna-infektsionistka-vinnichchini-zayavila-shcho-ne-bude-shcheplyuvatis-vaktsinoyu-covishield-202102241289137 "Ця вакцина починає третю фазу клінічних випробувань у лютому в Індії. Тобто ніхто ще не озвучив основного показника цієї вакцини - її ефективності, який відсоток вона дає можливості уникнути тяжких форм хвороби та летальних випадків. Є інформація, що AstraZeneca не відповідає за ефективність та якість цієї вакцини"

Однак вона стверджує, що залишається прихильницею вакцинації. Щоправда, лише якісними вакцинами".

І що тепер? Судити і професора медицини? І "Depo", і мене?
D.S.: До*балися до мешканки Коломиї
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25.03.2021 20:58 Ответить
а німці колются з грудня.
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25.03.2021 21:01 Ответить
ЧЕМ !?
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25.03.2021 21:10 Ответить
Пивом.
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25.03.2021 21:16 Ответить
И это правда. Общался по работе с одним. Говорит неделю уже аиво не пью.Набрал +14 кг на удаленке
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25.03.2021 21:26 Ответить
БіонТех/Пфайзер
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-impfung-daten-100.html
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25.03.2021 21:24 Ответить
Ааа...!!! Ну так ... ты не ровняй Пфайзер с тем говном, что нам впихивают !
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25.03.2021 21:27 Ответить
так саме за цю вакцину і розпускають слухи, що вона модифікує ДНК. )))
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25.03.2021 22:04 Ответить
Это холивар...
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25.03.2021 22:07 Ответить
О, вже за ОБХС ( одна бабка хріновину сказала) садять , то що буде далі? А нічого - сказав мудрий дідусь сьогодні мені на моє питання. Каже , що і бабусю по цим звинувачення неможливо упекти , бо злочин - це умисне чи не умисне не виконання закону, але про не можливість висловити своє ставлення до вакцини - такого закону ще "Слуги народу " не придумали і не прийняли. Мабуть цей дідусь у Медведчука в партії рахується та у адвоката Медведчука пройшов курс юридичних наук. Кажуть люди - розумний, хоч і дорогий Медведчук юрист, якщо досі не посадили , А може кум приказав нашому не чіпати Медведчука - це їх царська справа. Та тепер народові, який хоче висловити свою думку в мережі інтернету треба швидко записуватись у партію Медведчука, бо партійний захист безоплатний. Особливо це стосується старих бабусь і дідусів, яким, як і мені біля 8 десятків. ))
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25.03.2021 21:04 Ответить
Ау, так это правда, все этапы полностью не прошла еще ни одна вакцина.
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25.03.2021 21:04 Ответить
нонсенс.
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25.03.2021 21:05 Ответить
Нет, Ивано-Франковская область
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26.03.2021 00:21 Ответить
Жительница Коломыи пойдет под суд за пост в Фейсбуке о вакцине - Цензор.НЕТ 231
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25.03.2021 21:20 Ответить
В протоколе содержатся доказательства, что вакцина прошла все стадии испытания? Или это личное мнение составившего протокол?
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25.03.2021 21:22 Ответить
русский мир зеленых человечков.
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25.03.2021 21:25 Ответить
а де сам пост? може це репост, може людина висказала свою думку, може несла якусь дічь, невідомо про що мова взагалі
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25.03.2021 21:26 Ответить
По-перше, не процитовано, що там писала жителька Коломиї, тому можуть бути нюанси. А по-друге, якщо писала тільки про етапи випробувань цієї вакцини, хай подає до суду на укладачів цього протоколу.
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25.03.2021 21:26 Ответить
Женщину подозревают в распространении ложных слухов,

Ха!
А бог есть?
Давайте посадим всех попов. А то у меня паника. А вдруг и вправду есть?!...)
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25.03.2021 21:27 Ответить
😄😄😄👍
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25.03.2021 21:49 Ответить
Людина висловила СВОЮ думку!!!свобода слова -це право людини,яке ЗЄ відбирає в українців?
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25.03.2021 21:32 Ответить
Закон України "Про інформацію"
Стаття 30. Звільнення від відповідальності
1. Ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень.
2. Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно-стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири). Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості.
Якщо особа вважає, що оціночні судження або думки принижують її гідність, честь чи ділову репутацію, а також інші особисті немайнові права, вона вправі скористатися наданим їй законодавством правом на відповідь, а також на власне тлумачення справи у тому самому засобі масової інформації з метою обґрунтування безпідставності поширених суджень, надавши їм іншу оцінку. Якщо суб'єктивну думку висловлено в брутальній, принизливій чи непристойній формі, що принижує гідність, честь чи ділову репутацію, на особу, яка таким чином та у такий спосіб висловила думку або оцінку, може бути покладено обов'язок відшкодувати завдану моральну шкоду.
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25.03.2021 21:41 Ответить
І кому ця бабуся нашкодила? Може спасла якусь людину, а може навпаки - людина не прийняла вакцину та загинула. Але все це, умовно ( сослагательно) , тобто = ЯКБИ , але закони України поки що за фантастику не судять. Чи може вже я щось не догледів ?
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25.03.2021 22:24 Ответить
на кол эту ведьму, и сжечь прилюдно на стадионе
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25.03.2021 21:42 Ответить
И в чем она ложная, эта информация? Ей на суде покажут документы о прохождении всех этапов испытаний именно той вакцины о которой она писала? Бред полный. Власть просрала все что можно было, а тетка крайняя.🙂
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25.03.2021 21:46 Ответить
А до виступу квартальців ніяких претензій нема???
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25.03.2021 21:54 Ответить
правильно сказала підтримую вона ж кацапів з їхнім спутнєгом не восхваляла
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25.03.2021 21:55 Ответить
Лучше б кума путина Мертвертчука растреляли с ксюхой .
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25.03.2021 22:00 Ответить
Идиотизму нет предела, особенно в зелёной массе!
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25.03.2021 22:06 Ответить
про какую вакцину она говорила ? Вообще-то вакцины 3-4 года разрабатывают , а тут 6-ти месячные вкалывают . так что она права , не прошли вакцины все уровни испытаний . что касается фейсбука вменяемые люди этим лайном не пользуюця равно как и другими социальными помойками .
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25.03.2021 22:43 Ответить
Арестовичу что полагается в таком разе?
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25.03.2021 23:38 Ответить
А як можна поширити неправдиву інхвормацію,коли все засекречено і правди ніхто не знає?Тю!
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26.03.2021 00:22 Ответить
Складіть протокол на Парашенка, він теж казав що вакцина мяко кажучі нехороша, і випишіть йому штраф за розповсюдження недостовірної інформації
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26.03.2021 00:27 Ответить
А могли і на 7 років посадити
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26.03.2021 03:16 Ответить
Я так розумію, шо при клоуні наша країна перетворюється на малопедірашку?! ХЕРА вам, клоуни, а не Україна ! Порох прийде, лад наведе !!!
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26.03.2021 06:59 Ответить
А какую статью уголовного или административного кодекса она нарушила?
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26.03.2021 07:51 Ответить
пофиг, был бы человек - а статья найдется
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26.03.2021 19:31 Ответить
Как в Московии, за пост в фб - в каталажку. А как на счет депутатов опзж? Сколько гадостей против страны, в которой они "служат"...известно кому...Как на счет фбучных постов пророссийских наших политиков с их неправдивой информацией?
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26.03.2021 08:01 Ответить
Щоб не писала жінка в фейсбуці, це її особиста справа й її право Переслідування жінки за переконання - Злочин!!
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26.03.2021 09:22 Ответить
Опочки! Міністерство Правди запрацювало! Віднині засуньте свої язики самі знаєте куди.
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26.03.2021 13:18 Ответить
Почалося....
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26.03.2021 19:30 Ответить
При ссср могли за такое посадить и сегодня могут посадить ! но мы в Европе ж? или мы в ж....е ? Украина в ........м Союзе ?
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26.03.2021 19:36 Ответить
Цікаво як доказали, що вакцина пройшла всі випробування, хто з Україні був на цих випробуваннях? Чому засекретили виробника вакцини і її склад? Звідси витікає, що вакцина гівно і її не можна колоти людям.
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26.03.2021 20:31 Ответить
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