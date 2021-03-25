Мешканка Коломиї піде під суд за пост у фейсбуці про вакцину

Жінку підозрюють у поширенні неправдивих чуток, їй загрожує штраф або громадські роботи.

Про це повідомляє пресслужба Коломийського міськрайонного суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Мешканка Коломиї в мережі інтернет на своїй сторінці "фейсбук" поширила неправдиву інформацію щодо вакцини, яка нібито не пройшла всіх етапів випробування, що могло викликати паніку серед населення", - сказано в повідомленні.

На жінку складено адміністративний протокол за статтею 173-1 (поширення неправдивих чуток).

Їй загрожує штраф у сумі від 170 до 255 грн або до одного місяця громадських робіт.

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