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Зеленский (19042) СНБО (4229) указ (508) недра (27)

Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о недропользовании

Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о недропользовании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введение в действие принятого 19 марта 2021 года решения Совета национальной безопасности и обороны "О состоянии дел в сфере недропользования".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №122/2021 был обнародован на сайте президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 "О состоянии дел в сфере недропользования" (прилагается)", - говорится в документе.

В нем отмечается, что контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указом, необходимо возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось СНБО ввел санкции в отношении 19 компаний, которые проходят по делу связываемой с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким компании "Голден Деррик" (позже переименована в "ИСТ Юроуп Петролеум") и ареста разрешений которых на недропользование с прошлого года безрезультатно добивается в судах Офис генпрокурора.

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Та выполнил все обещания, осталось только одно - закон об импичменте презедента
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25.03.2021 20:48 Ответить
В нас теперь СНБО любимая игрушка президента столько всего можно ввести
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25.03.2021 20:49 Ответить
Данилов , разберитесь с заводами минеральных вод в Закарпатье . Скоро выкачают всю воду из браконьерских скважин и за чёрный нал сдают в продажу.
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25.03.2021 20:53 Ответить
краще пізно , а ніж ніколи ...
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25.03.2021 21:53 Ответить
 
 