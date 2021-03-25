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Зеленский подписал закон о предотвращении чрезмерного давления на бизнес

Зеленский подписал закон о предотвращении чрезмерного давления на бизнес

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения чрезмерного давления на субъекты хозяйствования" № 1320-IX, который был принят парламентом 4 марта 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента в четверг.

"Закон позволяет органам местного самоуправления осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде на предприятиях, в учреждениях и организациях коммунальной собственности соответствующих территориальных общин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что органы местного самоуправления также могут выступать с инициативой по осуществлению государственной проверки на предприятиях, которые не находятся в коммунальной собственности, а также в отношении физических лиц - предпринимателей, использующих труд наемных работников.

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"Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов могут обращаться в центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику по вопросам государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, или его территориального органа (Государственная служба Украины по вопросам труда) о нарушениях субъектом хозяйствования законодательства о труде и занятости населения", - сообщают в Офисе президента.

Там подчеркивают, что исполнительные органы городских советов и объединенных территориальных общин лишаются права составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение законодательства о труде и занятости населения.

"Законом среди прочего предлагается освободить от уплаты судебного сбора при рассмотрении дел во всех судебных инстанциях Государственную службу Украины по вопросам труда и его территориальные органы", - говорится в сообщении.

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В нем уточняется, что документ также вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, согласно которым за невыполнение законных требований или недопущения должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и его территориальных органов или недопущения их должностных лиц к осуществлению мероприятий государственного надзора предусмотрен штраф для должностных лиц от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Этот закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

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Топ комментарии
+11
Зеленский подписал закон о предотвращении чрезмерного давления на бизнес - Цензор.НЕТ 3137
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25.03.2021 20:31
+11
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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25.03.2021 20:31
+8
Зеленский подписал закон о предотвращении чрезмерного давления на бизнес - Цензор.НЕТ 1317
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25.03.2021 20:44
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Зеленский подписал закон о предотвращении чрезмерного давления на бизнес - Цензор.НЕТ 3137
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25.03.2021 20:31 Ответить
"Владі головне - від пуза накормити буржуя,
а народ то таке, може пососати і ......."
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25.03.2021 21:15 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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25.03.2021 20:31 Ответить
это Каломойский придумал Закон, для защиты от США и Украины..
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25.03.2021 20:32 Ответить
ну да
на пол шишки мона
это по ихнему не сильно надавить
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25.03.2021 20:34 Ответить
Черговий голосний пук в калюжу !!!)))
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25.03.2021 20:35 Ответить
"На манеже ,всё теже!" !!!!))))
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25.03.2021 20:37 Ответить
Типа бить можно сильно но только нежно..
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25.03.2021 20:37 Ответить
" Я буду бить аккуратно,но больно!! Козлодоев!" !!!!)))
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25.03.2021 20:41 Ответить
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25.03.2021 21:06 Ответить
А с обычных граждан взятки тоже меньше или перестанут вымогать под крышеванием полиции?
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25.03.2021 20:37 Ответить
Всі державні інспекціі,контори та конторки ,це розплідники корупціі !!!))))
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25.03.2021 20:43 Ответить
Ймовірно,що їх родичі з поліції - їх кришуюють та направляють громадян, щоб ті туди дань носили. У мене схожий випадок. Та зараз підмогу судів включили) Країна мрій
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25.03.2021 20:49 Ответить
Є аудіозапис розмови з керівником юридичного відділу одного з мініс...в
Там заявлені явні та цікаві схеми, до прокуратури запис передав
Є цікаві схеми по роздержавленню земель працівниками поліції
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25.03.2021 21:12 Ответить
...на бизнес Игорь Валерича
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25.03.2021 20:38 Ответить
Зеленский подписал закон о предотвращении чрезмерного давления на бизнес - Цензор.НЕТ 8264
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25.03.2021 20:41 Ответить
Уже б подписал закон, чтоб все были богаты и счастливы
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25.03.2021 20:42 Ответить
Фантазія на тему...
Після проведення місцевих референдумів (які так ********** ЗЕ і його монобільшість), хазяєва, що отримали владу в певних регіонах (вони ж вже не олігархи, а поважні бізнесмени, як казав все той же ЗЕ), чумлять малий та середній бізнес, який створює їм конкуренцію. Вкладаючи певну кількість грошей в бюджет від своєї феодальної діяльності, поважні бізнесмени імені ЗЕ отримують індульгенцію у вигляді так званих інвистиційних нянь (рєшал).
Федералізація йде на крейсерскій швидкості і призводить до розпаду держави на окремі князівства. Гарант Конституції (все той же ЗЕ), зі словами "Ну нєшмагла я, нє смагла" покидає свій пост за кілька тижнів до зникнення країни з мапи світу.
Кремль у повному складі аплодує стоячи і п'є все, що п'ється і горить.
Фантазія виконана в стилі "А ля Оруел".
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25.03.2021 20:43 Ответить
Це лише складова частина,кремлівського сценарія розвитку України,який зелена пліснява втілює в життя !!!)))
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25.03.2021 20:48 Ответить
Зеленский подписал закон о предотвращении чрезмерного давления на бизнес - Цензор.НЕТ 1317
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25.03.2021 20:44 Ответить
давить можно...но не чрезмерно )))
а кто эту меру отмеряет ? ))))
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25.03.2021 20:48 Ответить
Так тут все наоборот. В чім послаблення????
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25.03.2021 21:54 Ответить
100% Я тоже перечитал и юмора не понял. Просто ещё один уровень давления на бизнес, а ни какое не предотвращение
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26.03.2021 00:53 Ответить
Одной рукой пишет о послаблении, а другой рукой додавливает.🙂
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25.03.2021 21:56 Ответить
Давить бизнес можно но чрезмерно. Дебилы бл*дь.
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25.03.2021 22:18 Ответить
Зеленський підписав закон щодо запобігання надмірному тиску на бізнес - Цензор.НЕТ 1753
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25.03.2021 22:52 Ответить
 
 