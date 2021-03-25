Зеленский подписал закон о предотвращении чрезмерного давления на бизнес
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения чрезмерного давления на субъекты хозяйствования" № 1320-IX, который был принят парламентом 4 марта 2021 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента в четверг.
"Закон позволяет органам местного самоуправления осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде на предприятиях, в учреждениях и организациях коммунальной собственности соответствующих территориальных общин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что органы местного самоуправления также могут выступать с инициативой по осуществлению государственной проверки на предприятиях, которые не находятся в коммунальной собственности, а также в отношении физических лиц - предпринимателей, использующих труд наемных работников.
"Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов могут обращаться в центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику по вопросам государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, или его территориального органа (Государственная служба Украины по вопросам труда) о нарушениях субъектом хозяйствования законодательства о труде и занятости населения", - сообщают в Офисе президента.
Там подчеркивают, что исполнительные органы городских советов и объединенных территориальных общин лишаются права составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение законодательства о труде и занятости населения.
"Законом среди прочего предлагается освободить от уплаты судебного сбора при рассмотрении дел во всех судебных инстанциях Государственную службу Украины по вопросам труда и его территориальные органы", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что документ также вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, согласно которым за невыполнение законных требований или недопущения должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и его территориальных органов или недопущения их должностных лиц к осуществлению мероприятий государственного надзора предусмотрен штраф для должностных лиц от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Этот закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.
Пожалуйста, подождите...
а народ то таке, може пососати і ......."
на пол шишки мона
это по ихнему не сильно надавить
Там заявлені явні та цікаві схеми, до прокуратури запис передав
Є цікаві схеми по роздержавленню земель працівниками поліції
Після проведення місцевих референдумів (які так ********** ЗЕ і його монобільшість), хазяєва, що отримали владу в певних регіонах (вони ж вже не олігархи, а поважні бізнесмени, як казав все той же ЗЕ), чумлять малий та середній бізнес, який створює їм конкуренцію. Вкладаючи певну кількість грошей в бюджет від своєї феодальної діяльності, поважні бізнесмени імені ЗЕ отримують індульгенцію у вигляді так званих інвистиційних нянь (рєшал).
Федералізація йде на крейсерскій швидкості і призводить до розпаду держави на окремі князівства. Гарант Конституції (все той же ЗЕ), зі словами "Ну нєшмагла я, нє смагла" покидає свій пост за кілька тижнів до зникнення країни з мапи світу.
Кремль у повному складі аплодує стоячи і п'є все, що п'ється і горить.
Фантазія виконана в стилі "А ля Оруел".
а кто эту меру отмеряет ? ))))