Зеленський підписав закон щодо запобігання надмірному тиску на бізнес
Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірному тиску на суб’єктів господарювання" № 1320-IX, який був ухвалений парламентом 4 березня 2021 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента в четвер.
"Закон дозволяє органам місцевого самоврядування здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах та організаціях комунальної власності відповідних територіальних громад", - говориться в повідомленні.
Зазначається, що органи місцевого самоврядування також можуть виступати з ініціативою щодо здійснення державної перевірки на підприємствах, що не перебувають у комунальній власності, а також стосовно фізичних осіб – підприємців, які використовують працю найманих працівників.
"Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад можуть звертатися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, чи його територіального органу (Державна служба України з питань праці) щодо порушень суб’єктом господарювання законодавства про працю та зайнятість населення", - повідомляють в Офісі президента.
Там наголошують, що виконавчі органи міських рад та об’єднаних територіальних громад позбавляються права складати протоколи про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про працю та зайнятість населення.
"Законом серед іншого пропонується звільнити від сплати судового збору під час розгляду справ в усіх судових інстанціях Державну службу України з питань праці та її територіальні органи", - говориться в повідомленні.
У ньому уточнюється, що документ також вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими за невиконання законних вимог або недопущення посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та його територіальних органів або недопущення їхніх посадових осіб до здійснення заходів державного нагляду передбачено штраф для посадових осіб від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Цей закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.
Будь ласка, зачекайте...
а народ то таке, може пососати і ......."
на пол шишки мона
это по ихнему не сильно надавить
Там заявлені явні та цікаві схеми, до прокуратури запис передав
Є цікаві схеми по роздержавленню земель працівниками поліції
Після проведення місцевих референдумів (які так ********** ЗЕ і його монобільшість), хазяєва, що отримали владу в певних регіонах (вони ж вже не олігархи, а поважні бізнесмени, як казав все той же ЗЕ), чумлять малий та середній бізнес, який створює їм конкуренцію. Вкладаючи певну кількість грошей в бюджет від своєї феодальної діяльності, поважні бізнесмени імені ЗЕ отримують індульгенцію у вигляді так званих інвистиційних нянь (рєшал).
Федералізація йде на крейсерскій швидкості і призводить до розпаду держави на окремі князівства. Гарант Конституції (все той же ЗЕ), зі словами "Ну нєшмагла я, нє смагла" покидає свій пост за кілька тижнів до зникнення країни з мапи світу.
Кремль у повному складі аплодує стоячи і п'є все, що п'ється і горить.
Фантазія виконана в стилі "А ля Оруел".
а кто эту меру отмеряет ? ))))