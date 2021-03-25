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Зеленський підписав закон щодо запобігання надмірному тиску на бізнес

Зеленський підписав закон щодо запобігання надмірному тиску на бізнес

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірному тиску на суб’єктів господарювання" № 1320-IX, який був ухвалений парламентом 4 березня 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента в четвер.

"Закон дозволяє органам місцевого самоврядування здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах та організаціях комунальної власності відповідних територіальних громад", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що органи місцевого самоврядування також можуть виступати з ініціативою щодо здійснення державної перевірки на підприємствах, що не перебувають у комунальній власності, а також стосовно фізичних осіб – підприємців, які використовують працю найманих працівників.

"Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад можуть звертатися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, чи його територіального органу (Державна служба України з питань праці) щодо порушень суб’єктом господарювання законодавства про працю та зайнятість населення", - повідомляють в Офісі президента.

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Там наголошують, що виконавчі органи міських рад та об’єднаних територіальних громад позбавляються права складати протоколи про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про працю та зайнятість населення.

"Законом серед іншого пропонується звільнити від сплати судового збору під час розгляду справ в усіх судових інстанціях Державну службу України з питань праці та її територіальні органи", - говориться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що документ також вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими за невиконання законних вимог або недопущення посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та його територіальних органів або недопущення їхніх посадових осіб до здійснення заходів державного нагляду передбачено штраф для посадових осіб від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Цей закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.
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Топ коментарі
+11
Зеленский подписал закон о предотвращении чрезмерного давления на бизнес - Цензор.НЕТ 3137
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25.03.2021 20:31
+11
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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25.03.2021 20:31
+8
Зеленский подписал закон о предотвращении чрезмерного давления на бизнес - Цензор.НЕТ 1317
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25.03.2021 20:44
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Зеленский подписал закон о предотвращении чрезмерного давления на бизнес - Цензор.НЕТ 3137
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25.03.2021 20:31 Відповісти
"Владі головне - від пуза накормити буржуя,
а народ то таке, може пососати і ......."
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25.03.2021 21:15 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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25.03.2021 20:31 Відповісти
это Каломойский придумал Закон, для защиты от США и Украины..
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25.03.2021 20:32 Відповісти
ну да
на пол шишки мона
это по ихнему не сильно надавить
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25.03.2021 20:34 Відповісти
Черговий голосний пук в калюжу !!!)))
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25.03.2021 20:35 Відповісти
"На манеже ,всё теже!" !!!!))))
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25.03.2021 20:37 Відповісти
Типа бить можно сильно но только нежно..
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25.03.2021 20:37 Відповісти
" Я буду бить аккуратно,но больно!! Козлодоев!" !!!!)))
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25.03.2021 20:41 Відповісти
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25.03.2021 21:06 Відповісти
А с обычных граждан взятки тоже меньше или перестанут вымогать под крышеванием полиции?
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25.03.2021 20:37 Відповісти
Всі державні інспекціі,контори та конторки ,це розплідники корупціі !!!))))
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25.03.2021 20:43 Відповісти
Ймовірно,що їх родичі з поліції - їх кришуюють та направляють громадян, щоб ті туди дань носили. У мене схожий випадок. Та зараз підмогу судів включили) Країна мрій
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25.03.2021 20:49 Відповісти
Є аудіозапис розмови з керівником юридичного відділу одного з мініс...в
Там заявлені явні та цікаві схеми, до прокуратури запис передав
Є цікаві схеми по роздержавленню земель працівниками поліції
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25.03.2021 21:12 Відповісти
...на бизнес Игорь Валерича
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25.03.2021 20:38 Відповісти
Зеленский подписал закон о предотвращении чрезмерного давления на бизнес - Цензор.НЕТ 8264
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25.03.2021 20:41 Відповісти
Уже б подписал закон, чтоб все были богаты и счастливы
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25.03.2021 20:42 Відповісти
Фантазія на тему...
Після проведення місцевих референдумів (які так ********** ЗЕ і його монобільшість), хазяєва, що отримали владу в певних регіонах (вони ж вже не олігархи, а поважні бізнесмени, як казав все той же ЗЕ), чумлять малий та середній бізнес, який створює їм конкуренцію. Вкладаючи певну кількість грошей в бюджет від своєї феодальної діяльності, поважні бізнесмени імені ЗЕ отримують індульгенцію у вигляді так званих інвистиційних нянь (рєшал).
Федералізація йде на крейсерскій швидкості і призводить до розпаду держави на окремі князівства. Гарант Конституції (все той же ЗЕ), зі словами "Ну нєшмагла я, нє смагла" покидає свій пост за кілька тижнів до зникнення країни з мапи світу.
Кремль у повному складі аплодує стоячи і п'є все, що п'ється і горить.
Фантазія виконана в стилі "А ля Оруел".
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25.03.2021 20:43 Відповісти
Це лише складова частина,кремлівського сценарія розвитку України,який зелена пліснява втілює в життя !!!)))
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25.03.2021 20:48 Відповісти
Зеленский подписал закон о предотвращении чрезмерного давления на бизнес - Цензор.НЕТ 1317
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25.03.2021 20:44 Відповісти
давить можно...но не чрезмерно )))
а кто эту меру отмеряет ? ))))
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25.03.2021 20:48 Відповісти
Так тут все наоборот. В чім послаблення????
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25.03.2021 21:54 Відповісти
100% Я тоже перечитал и юмора не понял. Просто ещё один уровень давления на бизнес, а ни какое не предотвращение
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26.03.2021 00:53 Відповісти
Одной рукой пишет о послаблении, а другой рукой додавливает.🙂
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25.03.2021 21:56 Відповісти
Давить бизнес можно но чрезмерно. Дебилы бл*дь.
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25.03.2021 22:18 Відповісти
Зеленський підписав закон щодо запобігання надмірному тиску на бізнес - Цензор.НЕТ 1753
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25.03.2021 22:52 Відповісти
 
 