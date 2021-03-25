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Зеленский (19042) увольнение (2649) РГА (249)

Зеленский уволил 27 руководителей районов в трех областях

Зеленский уволил 27 руководителей районов в трех областях

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 27 глав районных государственных администраций в Черниговской области, Одесской и Днепропетровской.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие распоряжения от 25 марта опубликованы на сайте главы государства.

Согласно документам уволены главы таких РГА: Талалаевской, Срибнянской (Черниговская область) Ширяевской, Тарутинской, Савранской, Ренийской, Окнянской, Николаевской, Кодымской, Килийской, Ивановской, Захаровской, Великомихайловской, Арцизской, Ананьевской (Одесская область) Юрьевской, Царичанской, Софиевской, Покровской, Петропавловской, Петриковской, Межевской, Днепровской, Магдалиновской, Верхнеднепровской, Васильковской, Апостоловской (Днепропетровская область).

Как сообщалось, в Украине 2020 году в ходе реформы децентрализации власти созданы 1469 территориальных общин вместо 11,5 тысячи, а также 136 районов вместо 490.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил десять глав РГА в четырех областях

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Топ комментарии
+4
Зеленський звільнив 27 керівників районів у трьох областях - Цензор.НЕТ 6439
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25.03.2021 23:54
+3
Наркоша нюхнув і почалось.
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25.03.2021 23:38
+3
Шиза уже косит Зелю вовсю

Зеленський звільнив 27 керівників районів у трьох областях - Цензор.НЕТ 7927
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26.03.2021 00:04
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Наркоша нюхнув і почалось.
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25.03.2021 23:38 Ответить
А если бы на его месте был какой-то дурачок ...
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25.03.2021 23:52 Ответить
Зеленський звільнив 27 керівників районів у трьох областях - Цензор.НЕТ 6439
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25.03.2021 23:54 Ответить
Шиза уже косит Зелю вовсю

Зеленський звільнив 27 керівників районів у трьох областях - Цензор.НЕТ 7927
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26.03.2021 00:04 Ответить
Думал фейк, но подтвердилось!
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26.03.2021 00:13 Ответить
Два роки з цим формулюванням звільняв,"журналісти" мовчали в тряпочку,хоч соцмережі сміялись...
Зараз так: "відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»."
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26.03.2021 00:18 Ответить
Что оно курит или нюхает такое забористое? Бомбист хренов.
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26.03.2021 00:22 Ответить
Да он от наркоты уже с уиа сошёл !вы посмотрите что он несет иногда.брежнев-2только тому 80 было,а этому 40
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26.03.2021 01:47 Ответить
По Харьковской области надо пройтись таким катком, уж больно много последователей гепы допы дементов и фуксов здесь крепко окопались. Жаль что их всех не прикончили "кредиторы из РФ".
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26.03.2021 01:15 Ответить
А в чем причина увольнения ?
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26.03.2021 01:30 Ответить
Голови РДА є, а самих районів - нема. Рехворма, блін. З міст поробили села, з сіл - хутори, а хутори почал щезати.
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26.03.2021 05:57 Ответить
Ці звільнені голови зараз з бюджету отримують шалені компенсації, потім їх бере на облік і ще виплачує кошти служба зайнятості, а потім їх знову влаштовують на посади. Всі інші чиновники з РДА працюють там же, в ліквідованих РДА: проводять процес ліквідації, прийом громадян, архівація паперів, тощо...
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26.03.2021 09:53 Ответить
Кінець епохи гідності виглядає саме так: На 1+1 обговорюють не долі звинувачених у вбивстві Шеремета, не «злитих» вагнерівців, не загострення на фронті, не померлих від коронавірусу, а обмальовані двері Офісу президента.

Зеленський звільнив 27 керівників районів у трьох областях - Цензор.НЕТ 1015
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26.03.2021 04:19 Ответить
Строг, но справедлив!
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26.03.2021 10:20 Ответить
 
 