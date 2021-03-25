Зеленський звільнив 27 керівників районів у трьох областях

Президент України Володимир Зеленський звільнив 27 голів районних державних адміністрацій у Чернігівській області, Одеській і Дніпропетровській.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні розпорядження від 25 березня опубліковано на сайті глави держави.

Згідно з документами звільнено голів таких РДА: Талалаївської, Срібнянської (Чернігівська область) Ширяївської, Тарутинської, Савранської, Ренійської, Окнянської, Миколаївської, Кодимської, Кілійської, Іванівської, Захарівської, Великомихайлівської, Арцизької, Ананьївської (Одеська область) Юр'ївської, Царичанської, Софіївської, Покровської, Петропавлівської, Петриківської, Межівської, Дніпровської, Магдалинівської, Верхньодніпровської, Васильківської, Апостолівської (Дніпропетровська область).

Як повідомлялося, в Україні 2020 року під час реформи децентралізації влади створено 1469 територіальних громад замість 11,5 тисячі, а також 136 районів замість 490.

Читайте також: Зеленський призначив нових голів райадміністрацій Києва