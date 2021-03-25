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Зеленський (22429) звільнення (2624) РДА (195)

Зеленський звільнив 27 керівників районів у трьох областях

Зеленський звільнив 27 керівників районів у трьох областях

Президент України Володимир Зеленський звільнив 27 голів районних державних адміністрацій у Чернігівській області, Одеській і Дніпропетровській.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні розпорядження від 25 березня опубліковано на сайті глави держави.

Згідно з документами звільнено голів таких РДА: Талалаївської, Срібнянської (Чернігівська область) Ширяївської, Тарутинської, Савранської, Ренійської, Окнянської, Миколаївської, Кодимської, Кілійської, Іванівської, Захарівської, Великомихайлівської, Арцизької, Ананьївської (Одеська область) Юр'ївської, Царичанської, Софіївської, Покровської, Петропавлівської, Петриківської, Межівської, Дніпровської, Магдалинівської, Верхньодніпровської, Васильківської, Апостолівської (Дніпропетровська область).

Як повідомлялося, в Україні 2020 року під час реформи децентралізації влади створено 1469 територіальних громад замість 11,5 тисячі, а також 136 районів замість 490.

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Топ коментарі
+4
Зеленський звільнив 27 керівників районів у трьох областях - Цензор.НЕТ 6439
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25.03.2021 23:54
+3
Наркоша нюхнув і почалось.
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25.03.2021 23:38
+3
Шиза уже косит Зелю вовсю

Зеленський звільнив 27 керівників районів у трьох областях - Цензор.НЕТ 7927
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26.03.2021 00:04
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Наркоша нюхнув і почалось.
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25.03.2021 23:38 Відповісти
А если бы на его месте был какой-то дурачок ...
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25.03.2021 23:52 Відповісти
Зеленський звільнив 27 керівників районів у трьох областях - Цензор.НЕТ 6439
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25.03.2021 23:54 Відповісти
Шиза уже косит Зелю вовсю

Зеленський звільнив 27 керівників районів у трьох областях - Цензор.НЕТ 7927
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26.03.2021 00:04 Відповісти
Думал фейк, но подтвердилось!
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26.03.2021 00:13 Відповісти
Два роки з цим формулюванням звільняв,"журналісти" мовчали в тряпочку,хоч соцмережі сміялись...
Зараз так: "відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»."
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26.03.2021 00:18 Відповісти
Что оно курит или нюхает такое забористое? Бомбист хренов.
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26.03.2021 00:22 Відповісти
Да он от наркоты уже с уиа сошёл !вы посмотрите что он несет иногда.брежнев-2только тому 80 было,а этому 40
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26.03.2021 01:47 Відповісти
По Харьковской области надо пройтись таким катком, уж больно много последователей гепы допы дементов и фуксов здесь крепко окопались. Жаль что их всех не прикончили "кредиторы из РФ".
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26.03.2021 01:15 Відповісти
А в чем причина увольнения ?
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26.03.2021 01:30 Відповісти
Голови РДА є, а самих районів - нема. Рехворма, блін. З міст поробили села, з сіл - хутори, а хутори почал щезати.
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26.03.2021 05:57 Відповісти
Ці звільнені голови зараз з бюджету отримують шалені компенсації, потім їх бере на облік і ще виплачує кошти служба зайнятості, а потім їх знову влаштовують на посади. Всі інші чиновники з РДА працюють там же, в ліквідованих РДА: проводять процес ліквідації, прийом громадян, архівація паперів, тощо...
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26.03.2021 09:53 Відповісти
Кінець епохи гідності виглядає саме так: На 1+1 обговорюють не долі звинувачених у вбивстві Шеремета, не «злитих» вагнерівців, не загострення на фронті, не померлих від коронавірусу, а обмальовані двері Офісу президента.

Зеленський звільнив 27 керівників районів у трьох областях - Цензор.НЕТ 1015
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26.03.2021 04:19 Відповісти
Строг, но справедлив!
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26.03.2021 10:20 Відповісти
 
 