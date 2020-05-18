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Зеленський призначив нових голів райадміністрацій Києва

Зеленський призначив нових голів райадміністрацій Києва

Президент Володимир Зеленський призначив 9 нових керівників районних адміністрацій Києва і перепризначив двох.

Відповідні розпорядження (№320-329) президента від 18 травня опубліковано на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Голосіївську РДА очолив Сергій Садовий, який до цього був виконувачем обов'язків голови райадміністрації.

Дарницьку РДА очолив Ярослав Лагута, який також раніше був виконуючим обов'язки керівника райадміністрації.

Зазначається, що Деснянську РДА очолив бізнесмен Давид Шатірішвілі.

Дніпровський район очолив Ігор Щербак, який останнім часом працював у Київській службі зайнятості.

Оболонську РДА очолив Кирило Фесик, керуючий партнер адвокатського об'єднання MITRAX.

Печерську РДА - Наталія Кондрашова, яка раніше була начальницею відділу в Міністерстві розвитку громад і територій.

Святошинську РДА - співробітник Національного медичного університету імені Богомольця Сергій Павловський.

Солом'янську РДА очолила голова Київської місцевої прокуратури №9 Ірина Чечотка.

Як наголошується на сайті ОП, зберегли свої посади глава Шевченківського району - Олег Гаряга і керівник Подільського району - Віктор Смирнов.

Читайте також: "Слуга народу" Лерос: "Барига з Банкової призначив главу Печерського району Києва і забрав ярмарки, кіоски"

Автор: 

Зеленський (23659) РДА (196)


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Топ коментарі
+6
Зеленский назначил новых глав райадминистраций Киева - Цензор.НЕТ 3556
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18.05.2020 16:19
+5
Ермак назначил. Клован лишь подмахнул. Дноуглубительные работы продолжаются.
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18.05.2020 16:28
+4
Опять подкацапники с квартала или от Коломойского или от Ахметова?
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18.05.2020 16:18
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Опять подкацапники с квартала или от Коломойского или от Ахметова?
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18.05.2020 16:18 Відповісти
Зеленский назначил новых глав райадминистраций Киева - Цензор.НЕТ 3556
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18.05.2020 16:19 Відповісти
Так і хоче прибрати Київ до рук свого ляльковода... Зара почнеться проштовхування якогось "новоліцого професіонала" в крісло мера.
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18.05.2020 16:26 Відповісти
Ермак назначил. Клован лишь подмахнул. Дноуглубительные работы продолжаются.
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18.05.2020 16:28 Відповісти
Цю гниду вже звільняли з Дніпровської РДА в 2015 році, він був заступником Голови, брехав і розкрадав кошти на дитячих майданчиках, тепер цей совдеповський старпер знову призначений розкрадати кошти мешканців району. Пан Зеленський, кого ви призначии? Мешканців Дніпровського району Києва дурять і натягують як презерватив на відоме місце. Зеленський, де та креативна, розумна, освічена, НЕКОРУМПОВАНА молодь? ЧОМУ МІСЦЕ ГОЛОВИ ПОСІВ ЗНОВУ КОРУПЦІОНЕР, ГНИДА І БРЕХУН? НАМ ДОСИТЬ НІКЧЕМ ГОРБУНОВИХ, ОНУФРІЙЧУКІВ, ПРОГОНЮКІВ, ЯКІ ЛИШЕ ПЕРЕТВОРИЛИ ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН НА КЛОНДАЙК ЛАЙНА ТА СМІТТЯ, ПРИВЕЛИ РАЙОН ДО ЗАНЕПАДУ, ГРАБУВАЛИ РАЙОН ПО ЧОРНОМУ І НІЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕ ПОНЕСЛИ!
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18.05.2020 16:56 Відповісти
Усі свої.
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18.05.2020 16:57 Відповісти
До сих пор работу Зе иллюстрируют кадрами из сериала "Слуга народа". А в реале его работа выглядит так
Зеленський призначив нових голів райадміністрацій Києва - Цензор.НЕТ 9516
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18.05.2020 16:57 Відповісти
Это у него называется местным самоуправлением.
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18.05.2020 17:11 Відповісти
кручу-верчу, обмануть хочу
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18.05.2020 17:46 Відповісти
ни одного свинарчуковского. Это политические репрессии.
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18.05.2020 19:07 Відповісти
А какого хера на должности глав райдержадминистраций в Киеве назначает Зеленский?Какое он имеет отношение к местному самоуправлению? Он просто Киев к рукам прибрать хочет? Нет его ставленникам, пора самим избирать их!
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18.05.2020 22:40 Відповісти
 
 