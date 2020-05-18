Зеленський призначив нових голів райадміністрацій Києва

Президент Володимир Зеленський призначив 9 нових керівників районних адміністрацій Києва і перепризначив двох.

Відповідні розпорядження (№320-329) президента від 18 травня опубліковано на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Голосіївську РДА очолив Сергій Садовий, який до цього був виконувачем обов'язків голови райадміністрації.

Дарницьку РДА очолив Ярослав Лагута, який також раніше був виконуючим обов'язки керівника райадміністрації.

Зазначається, що Деснянську РДА очолив бізнесмен Давид Шатірішвілі.

Дніпровський район очолив Ігор Щербак, який останнім часом працював у Київській службі зайнятості.

Оболонську РДА очолив Кирило Фесик, керуючий партнер адвокатського об'єднання MITRAX.

Печерську РДА - Наталія Кондрашова, яка раніше була начальницею відділу в Міністерстві розвитку громад і територій.

Святошинську РДА - співробітник Національного медичного університету імені Богомольця Сергій Павловський.

Солом'янську РДА очолила голова Київської місцевої прокуратури №9 Ірина Чечотка.

Як наголошується на сайті ОП, зберегли свої посади глава Шевченківського району - Олег Гаряга і керівник Подільського району - Віктор Смирнов.

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