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Зеленский назначил новых глав райадминистраций Киева

Зеленский назначил новых глав райадминистраций Киева

Президент Владимир Зеленский назначил 9 новых руководителей районных администраций Киева и переназначил двух.

Соответствующие распоряжения (№320-329) президента от 18 мая опубликованы на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Голосеевскую РГА возглавил Сергей Садовой, который до этого был исполняющим обязанности председателя райадминистрации.

Дарницкую РГА возглавил Ярослав Лагута, который также раньше был исполняющим обязанности руководителя райадминистрации.

Отмечается, что Деснянскую РГА возглавил бизнесмен Давид Шатиришвили.

Днепровский район возглавил Игорь Щербак, который в последнее время работал в Киевской службе занятости.

Оболонскую РГА возглавил Кирилл Фесик, управляющий партнер адвокатского объединения MITRAX.

Печерскую РГА - Наталья Кондрашова, которая раньше была начальницей отдела в Министерстве развития громад и территорий.

Святошинскую РГА - сотрудник Национального медицинского университета имени Богомольца Сергей Павловский.

Соломенскую РГА возглавила глава Киевской местной прокуратуры №9 Ирина Чечотка.

Как отмечается на сайте ОП, сохранили свои должности глава Шевченковского района - Олег Гаряга и руководитель Подольского района - Виктор Смирнов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Лерос: "Барыга с Банковой назначил главу Печерского района Киева и забрал ярмарки, киоски"

Автор: 

Зеленский (20202) РГА (250)


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Топ комментарии
+6
Зеленский назначил новых глав райадминистраций Киева - Цензор.НЕТ 3556
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18.05.2020 16:19
+5
Ермак назначил. Клован лишь подмахнул. Дноуглубительные работы продолжаются.
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18.05.2020 16:28
+4
Опять подкацапники с квартала или от Коломойского или от Ахметова?
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18.05.2020 16:18
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Опять подкацапники с квартала или от Коломойского или от Ахметова?
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18.05.2020 16:18 Ответить
Зеленский назначил новых глав райадминистраций Киева - Цензор.НЕТ 3556
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18.05.2020 16:19 Ответить
Так і хоче прибрати Київ до рук свого ляльковода... Зара почнеться проштовхування якогось "новоліцого професіонала" в крісло мера.
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18.05.2020 16:26 Ответить
Ермак назначил. Клован лишь подмахнул. Дноуглубительные работы продолжаются.
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18.05.2020 16:28 Ответить
Цю гниду вже звільняли з Дніпровської РДА в 2015 році, він був заступником Голови, брехав і розкрадав кошти на дитячих майданчиках, тепер цей совдеповський старпер знову призначений розкрадати кошти мешканців району. Пан Зеленський, кого ви призначии? Мешканців Дніпровського району Києва дурять і натягують як презерватив на відоме місце. Зеленський, де та креативна, розумна, освічена, НЕКОРУМПОВАНА молодь? ЧОМУ МІСЦЕ ГОЛОВИ ПОСІВ ЗНОВУ КОРУПЦІОНЕР, ГНИДА І БРЕХУН? НАМ ДОСИТЬ НІКЧЕМ ГОРБУНОВИХ, ОНУФРІЙЧУКІВ, ПРОГОНЮКІВ, ЯКІ ЛИШЕ ПЕРЕТВОРИЛИ ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН НА КЛОНДАЙК ЛАЙНА ТА СМІТТЯ, ПРИВЕЛИ РАЙОН ДО ЗАНЕПАДУ, ГРАБУВАЛИ РАЙОН ПО ЧОРНОМУ І НІЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕ ПОНЕСЛИ!
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18.05.2020 16:56 Ответить
Усі свої.
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18.05.2020 16:57 Ответить
До сих пор работу Зе иллюстрируют кадрами из сериала "Слуга народа". А в реале его работа выглядит так
Зеленський призначив нових голів райадміністрацій Києва - Цензор.НЕТ 9516
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18.05.2020 16:57 Ответить
Это у него называется местным самоуправлением.
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18.05.2020 17:11 Ответить
кручу-верчу, обмануть хочу
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18.05.2020 17:46 Ответить
ни одного свинарчуковского. Это политические репрессии.
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18.05.2020 19:07 Ответить
А какого хера на должности глав райдержадминистраций в Киеве назначает Зеленский?Какое он имеет отношение к местному самоуправлению? Он просто Киев к рукам прибрать хочет? Нет его ставленникам, пора самим избирать их!
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18.05.2020 22:40 Ответить
 
 