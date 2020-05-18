Зеленский назначил новых глав райадминистраций Киева

Президент Владимир Зеленский назначил 9 новых руководителей районных администраций Киева и переназначил двух.

Соответствующие распоряжения (№320-329) президента от 18 мая опубликованы на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Голосеевскую РГА возглавил Сергей Садовой, который до этого был исполняющим обязанности председателя райадминистрации.

Дарницкую РГА возглавил Ярослав Лагута, который также раньше был исполняющим обязанности руководителя райадминистрации.

Отмечается, что Деснянскую РГА возглавил бизнесмен Давид Шатиришвили.

Днепровский район возглавил Игорь Щербак, который в последнее время работал в Киевской службе занятости.

Оболонскую РГА возглавил Кирилл Фесик, управляющий партнер адвокатского объединения MITRAX.

Печерскую РГА - Наталья Кондрашова, которая раньше была начальницей отдела в Министерстве развития громад и территорий.

Святошинскую РГА - сотрудник Национального медицинского университета имени Богомольца Сергей Павловский.

Соломенскую РГА возглавила глава Киевской местной прокуратуры №9 Ирина Чечотка.

Как отмечается на сайте ОП, сохранили свои должности глава Шевченковского района - Олег Гаряга и руководитель Подольского района - Виктор Смирнов.

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