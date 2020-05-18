"Слуга народа" Лерос: "Барыга с Банковой назначил Главу Печерского района Киева и забрал ярмарки, киоски"

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп от СН Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Барыга с Банковой лично занимается назначениями, даже директора Печерского жека. Буквально месяц назад я вам рассказывал про то, что Ермак поставит главой Печерского района Наталью Кондрашову. Поздравляю, указ вышел! Повторю сказаное месяц назад, что Кондрашова с 2013 года зам - начальник торговли в Киеве. Ну, вы поняли, базары, ларьки, ярмарки. Правильно, Андрей Борисович, человек на госдолжности должен уметь торговать, остальное не имеет никакого значения. Напомню, глава офиса занимался точками на ярмарках, ларьками и прочим базарничеством, поэтому придя к власти он смело взялся за международные отношения всего государства. Как говорится, результат на табло. В Киеве назначили глав всех 10 районов. В пятницу они были на Банковой, получили ценные указания, всё поделили", - рассказал Лерос.

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Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.