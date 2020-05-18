"Слуга народа" Лерос: "Барыга с Банковой назначил главу Печерского района Киева и забрал ярмарки, киоски"
"Слуга народа" Лерос: "Барыга с Банковой назначил Главу Печерского района Киева и забрал ярмарки, киоски"
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп от СН Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
"Барыга с Банковой лично занимается назначениями, даже директора Печерского жека. Буквально месяц назад я вам рассказывал про то, что Ермак поставит главой Печерского района Наталью Кондрашову. Поздравляю, указ вышел! Повторю сказаное месяц назад, что Кондрашова с 2013 года зам - начальник торговли в Киеве. Ну, вы поняли, базары, ларьки, ярмарки. Правильно, Андрей Борисович, человек на госдолжности должен уметь торговать, остальное не имеет никакого значения. Напомню, глава офиса занимался точками на ярмарках, ларьками и прочим базарничеством, поэтому придя к власти он смело взялся за международные отношения всего государства. Как говорится, результат на табло. В Киеве назначили глав всех 10 районов. В пятницу они были на Банковой, получили ценные указания, всё поделили", - рассказал Лерос.
Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".
13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.
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- Ви знаєте, яка у нас продажність, хабарництво у всіх гілках влади?!...
Хазяїн ошелешено:
- Ви що, дійсно хочете це перемогти?!...
- Я що, ідіот?!... Я хочу прийнять у цьому участь... ".
"Карлсон" - характерний приклад...
Вас так багато, а толку від вас усіх - ноль!
Одна потвора, що засіла у владі, робить все, що завгодно. І ніхто їй не указ.
Операция "Дезинформация", проводимая Кремлем и их соратниками в борьбе против прошлой украинской власти, прошла блестяще.
Один из прозревших. Правда, поздно ему дошло...
"Я особисто починаю каятись, що підтримував Зеленського, - експрезидент Світового конгресу українців Аскольд Лозинський."
https://espreso.tv/news/2020/05/17/ya_osobysto_pochynayu_kayatys_scho_pidtrymuvav_zelenskogo_ekprezydent_svitovogo_kongresu_ukrayinciv_askold_lozynskyy
Скорее всего, он давно завербованный агент.
А может источники информации, на которые он ориентировался, работали с целью дезинформировать диаспору. Из Украины и в Европу, и в США, и в Канаду систематически совершали вояжи "политики" типа Лещенко, Наема, Залищук, которые вещали о страшнейшей во Вселенной коррупции в Украине, активисты, журналисты разных мастей помогали им в этом.
Они привели к власти нынешних, всунули рыла в корыто и в упор не видят настоящую, сегодняшнюю коррупцию.
Извините, не верю. Я думаю что он давно завербован.
Это, с одной стороны, правильно. Но, с другой, не дает уверенности в том, что на самом деле они думали.
Были и военные, которые тогда горячо поддержали Зе, наслушавшись и начитавшись про "торговлю на крови", про свинарчуков. Единицы пытались объяснить им, что по схеме свинарчуков действовали и другие страны во время второй мировой войны.
А вот о "преступлениях" Порошенко кричали изо всех утюгов все, кому не лень.
А почему они молчали на публике - так у них ведь тоже есть внешняя разведка. Которая докладывала "наверх" что у Порошенко шансов на победу нет. Потому Канада не хотела заранее портить отношения со следующим президентом, какую бы фамилию он не носил.
Политика - она такая тонкая штука...
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Утюги, которые кричали против Пороха, должны быть взяты на карандаш. После смены режима, каждый должен получить по заслугам.
Да и в его администрации уже начали говорить о его возможном втором сроке, хотя он твердо обещал, что идет только на один.
Но ему говорить одно, а делать другое, как с горы катиться...
Население не может принимать рациональных решений. Пропаганда забивает любые ростки здравого смысла.
Печально.
Віе не дурний дядько.
ЗЕ не барыга. "Барыга" слово славянское. А вот "гешефт-мастер" для него самое оно, родное, потомственное, ИСТОРИЧЕСКИ оправданное.