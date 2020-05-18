РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7710 посетителей онлайн
Новости Денис Ермак и Гео Лерос
23 486 64

"Слуга народа" Лерос: "Барыга с Банковой назначил главу Печерского района Киева и забрал ярмарки, киоски"

"Слуга народа" Лерос: "Барыга с Банковой назначил Главу Печерского района Киева и забрал ярмарки, киоски"

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп от СН Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Барыга с Банковой лично занимается назначениями, даже директора Печерского жека. Буквально месяц назад я вам рассказывал про то, что Ермак поставит главой Печерского района Наталью Кондрашову. Поздравляю, указ вышел! Повторю сказаное месяц назад, что Кондрашова с 2013 года зам - начальник торговли в Киеве. Ну, вы поняли, базары, ларьки, ярмарки. Правильно, Андрей Борисович, человек на госдолжности должен уметь торговать, остальное не имеет никакого значения. Напомню, глава офиса занимался точками на ярмарках, ларьками и прочим базарничеством, поэтому придя к власти он смело взялся за международные отношения всего государства. Как говорится, результат на табло. В Киеве назначили глав всех 10 районов. В пятницу они были на Банковой, получили ценные указания, всё поделили", - рассказал Лерос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ермак выбрал себе на главу Печерского района Кондрашову, которая с 2013 года зам, начальник торговли в Киеве", - "слуга народа" Лерос

Слуга народа Лерос: Барыга с Банковой назначил главу Печерского района Киева и забрал ярмарки, киоски 01

Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лерос пришел на допрос в ГБР, но ходатайствует о переносе в связи с объединением производств по 4 статьям в одно, - адвокат Найем. ФОТО

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Автор: 

Киев (25469) назначение (2165) РГА (250) Ермак Андрей (1254) Офис Президента (1794) Лерос Гео (378) Кондрашова (2)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+41
"Слуга народа" Лерос: "Барыга с Банковой назначил главу Печерского района Киева и забрал ярмарки, киоски" - Цензор.НЕТ 5867
показать весь комментарий
18.05.2020 15:13
+41
наконец-то миша нашел себе компанию
показать весь комментарий
18.05.2020 15:16
+23
так вова назначил весь свой квартал во все эти бу-бу-бу
показать весь комментарий
18.05.2020 15:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Слуга народа" Лерос: "Барыга с Банковой назначил главу Печерского района Киева и забрал ярмарки, киоски" - Цензор.НЕТ 5867
показать весь комментарий
18.05.2020 15:13 Ответить
наконец-то миша нашел себе компанию
показать весь комментарий
18.05.2020 15:16 Ответить
это инсайд, он там как рыба в воде.
показать весь комментарий
18.05.2020 15:26 Ответить
и хотел бьіть в истоках, но и догнать нормально.
показать весь комментарий
18.05.2020 16:46 Ответить
Вот тут с ним тяжело не согласится.
показать весь комментарий
18.05.2020 15:22 Ответить
С чем тяжело не согласиться? Сейчас Миша ничего не говорит о "барыгах". Значит их для него нет. Но, мы-то знаем, что они кругом? Мишка - хамелеон. Моральный урод.
показать весь комментарий
18.05.2020 15:33 Ответить
Нет, он провидец! По крайней мере на данный момент. В буремные времена, когда его тело витало над крышами, а свинарчуки с Порошенком воровали в таких масштабах, что временами приходилось заново строить тысячи километров новых дорог чтобы вывозить "награбленное", Михуил однозначно действовал на опережение!
показать весь комментарий
18.05.2020 15:41 Ответить
Мразь саак , согласен на все от шоблы 🤡🤢💩🎪, срочно ослеп 👨‍🦯 и оглох
показать весь комментарий
18.05.2020 15:43 Ответить
мудрий нарід обирає
показать весь комментарий
18.05.2020 15:28 Ответить
Зескот, впірьод!
"Слуга народу" Лерос: "Барига з Банкової призначив главу Печерського району Києва і забрав ярмарки, кіоски" - Цензор.НЕТ 9082
показать весь комментарий
18.05.2020 18:44 Ответить
Розповідали мені колись, давно, емігранти, старий американський анекдот: "Приходить у якусь сім"ю кандидат в сенатори. Ну, і почав:
- Ви знаєте, яка у нас продажність, хабарництво у всіх гілках влади?!...
Хазяїн ошелешено:
- Ви що, дійсно хочете це перемогти?!...
- Я що, ідіот?!... Я хочу прийнять у цьому участь... ".
"Карлсон" - характерний приклад...
показать весь комментарий
18.05.2020 15:38 Ответить
А я думал , что у слуг один барыга - Петя . Устал , просто устал . Сумасшедший цирк .
показать весь комментарий
18.05.2020 15:14 Ответить
73%процентньіе, что с них взять.
показать весь комментарий
18.05.2020 16:48 Ответить
придумай щось друге Я не належу до 73 але ви вже всіх задовбали
показать весь комментарий
18.05.2020 17:20 Ответить
не читай, задовбана. відпочинь.
показать весь комментарий
18.05.2020 17:33 Ответить
хотілось би від тебе ,довбеник
показать весь комментарий
18.05.2020 19:15 Ответить
"Слуга народу" Лерос: "Барига з Банкової призначив главу Печерського району Києва і забрав ярмарки, кіоски" - Цензор.НЕТ 6980
показать весь комментарий
18.05.2020 19:11 Ответить
мыша, де ты?
показать весь комментарий
18.05.2020 15:15 Ответить
мыша можыт хадыть, он - уходыть!
показать весь комментарий
18.05.2020 15:16 Ответить
Он Карлсон . Не надо его пугать , туфли теряет .
показать весь комментарий
18.05.2020 15:21 Ответить
треба водою остужать. Аваков же показав.)))
показать весь комментарий
18.05.2020 20:31 Ответить
михо ...фас...с...с
показать весь комментарий
18.05.2020 15:20 Ответить
Не. Не уплочено. Ему "фас" только против Пороха дают.
показать весь комментарий
18.05.2020 15:27 Ответить
Бе-бе-бе!
показать весь комментарий
18.05.2020 19:16 Ответить
а де ж наші головні борцуни з корупцією: НАБУ, СБУ, МВС, САП?!!!
Вас так багато, а толку від вас усіх - ноль!
Одна потвора, що засіла у владі, робить все, що завгодно. І ніхто їй не указ.
показать весь комментарий
18.05.2020 15:20 Ответить
так вова назначил весь свой квартал во все эти бу-бу-бу
показать весь комментарий
18.05.2020 15:23 Ответить
В том-то и проблема - она не одна.
показать весь комментарий
18.05.2020 15:23 Ответить
то одна велика дружна сім'я, давно переженилися, перехрестилися, поріднилися, посадити немає кого
показать весь комментарий
18.05.2020 15:24 Ответить
Забыл еще ГПУ и ГБР.
показать весь комментарий
18.05.2020 20:33 Ответить
Це вже кінець "епохи бідності"? Довбані 73%. Отара баранів.
показать весь комментарий
18.05.2020 15:25 Ответить
Tю. Можно подумать что избиратели "слуг народа" не знали что голосуют за всякую шелупонь.
показать весь комментарий
18.05.2020 15:26 Ответить
Некоторые утверждают, что не знали. Даже из тех, кто живет за границей.
Операция "Дезинформация", проводимая Кремлем и их соратниками в борьбе против прошлой украинской власти, прошла блестяще.

Один из прозревших. Правда, поздно ему дошло...
"Я особисто починаю каятись, що підтримував Зеленського, - експрезидент Світового конгресу українців Аскольд Лозинський."


https://espreso.tv/news/2020/05/17/ya_osobysto_pochynayu_kayatys_scho_pidtrymuvav_zelenskogo_ekprezydent_svitovogo_kongresu_ukrayinciv_askold_lozynskyy

показать весь комментарий
18.05.2020 15:41 Ответить
Алла, разрешите мне НЕ поверить пану Лозинскому.
Скорее всего, он давно завербованный агент.
показать весь комментарий
18.05.2020 15:52 Ответить
Может быть и такой вариант.
А может источники информации, на которые он ориентировался, работали с целью дезинформировать диаспору. Из Украины и в Европу, и в США, и в Канаду систематически совершали вояжи "политики" типа Лещенко, Наема, Залищук, которые вещали о страшнейшей во Вселенной коррупции в Украине, активисты, журналисты разных мастей помогали им в этом.
Они привели к власти нынешних, всунули рыла в корыто и в упор не видят настоящую, сегодняшнюю коррупцию.
показать весь комментарий
18.05.2020 16:02 Ответить
Eсли человек является главой Всемирного Конгресса украинцев, он явно шёл к этой должности очень непростыми путями, и не является идиотом. У него вполне был шанс приехать и лично убедиться в ситуации. Кроме того, ему было прекрасно известно что правительство Канады целиком и полностью поддерживало Президента Порошенко, и оказывало Украине всестороннюю помощь, включая военную.
Извините, не верю. Я думаю что он давно завербован.
показать весь комментарий
18.05.2020 16:10 Ответить
Да, они поддерживали Украину и Порошенко как президента Украины, но заявлений об однозначной поддержке именно его кандидатуры перед выборами не делали.
Это, с одной стороны, правильно. Но, с другой, не дает уверенности в том, что на самом деле они думали.
Были и военные, которые тогда горячо поддержали Зе, наслушавшись и начитавшись про "торговлю на крови", про свинарчуков. Единицы пытались объяснить им, что по схеме свинарчуков действовали и другие страны во время второй мировой войны.
А вот о "преступлениях" Порошенко кричали изо всех утюгов все, кому не лень.
показать весь комментарий
18.05.2020 16:19 Ответить
Поверьте, канадцы были за Пороха на 200%. И именно поэтому он получал от них самую главную помощь: военную. Военную оказывают только абсолютным друзьям.
А почему они молчали на публике - так у них ведь тоже есть внешняя разведка. Которая докладывала "наверх" что у Порошенко шансов на победу нет. Потому Канада не хотела заранее портить отношения со следующим президентом, какую бы фамилию он не носил.
Политика - она такая тонкая штука...
---
Утюги, которые кричали против Пороха, должны быть взяты на карандаш. После смены режима, каждый должен получить по заслугам.
показать весь комментарий
18.05.2020 16:27 Ответить
С нашим населением нет никакой уверенности в том, что выберут кого-то намного лучше Зе.
Да и в его администрации уже начали говорить о его возможном втором сроке, хотя он твердо обещал, что идет только на один.
Но ему говорить одно, а делать другое, как с горы катиться...
показать весь комментарий
18.05.2020 16:37 Ответить
Алла, мне очень тяжело об этом говорить, но демократия погубит это государство.
Население не может принимать рациональных решений. Пропаганда забивает любые ростки здравого смысла.
показать весь комментарий
18.05.2020 16:40 Ответить
Похоже на то. Но страна слишком большая, чтобы действовать методами, схожими с сингапурскими. Да еще и Кремль всегда на низком старте, чтобы прийти "на помощь в борьбе с хунтой".
Печально.
показать весь комментарий
18.05.2020 16:53 Ответить
Ґрод недвозначно натякав у зверненнях. В усякому разі, мені було зрозуміло.
показать весь комментарий
18.05.2020 23:05 Ответить
Я не вважаю його завербованим. Але така "короткозорість" дивує.
Віе не дурний дядько.
показать весь комментарий
18.05.2020 23:04 Ответить
* их соратниками в Украине
показать весь комментарий
18.05.2020 15:41 Ответить
а сколько должность стоит? может мне прибарахлиться, место то сытое, потоки хорошие.
показать весь комментарий
18.05.2020 15:27 Ответить
брат Ярмака вам в помощь, все расценки у него)
показать весь комментарий
18.05.2020 15:53 Ответить
Вот апять вы на Зеленского гоните! А он ведь старается, но у него не получается
показать весь комментарий
18.05.2020 15:52 Ответить
Ну и как? Иликторат поумнел ? - Дудки ! Все еще не верят в то ,что их развели как котят....все еще верят, что из шута можно сделать короля ,а он самостоятельная фигура !?? С новым вас видосисиком!
показать весь комментарий
18.05.2020 15:53 Ответить
та да , как развели в 2014 году, так до сих пор и разводят
показать весь комментарий
18.05.2020 16:13 Ответить
зииииии--лееееен---скиииииииий
показать весь комментарий
18.05.2020 15:56 Ответить
Рошен, рошен, рошен!!!
показать весь комментарий
18.05.2020 16:14 Ответить
ПРОТЕСТУЮ!
ЗЕ не барыга. "Барыга" слово славянское. А вот "гешефт-мастер" для него самое оно, родное, потомственное, ИСТОРИЧЕСКИ оправданное.
показать весь комментарий
18.05.2020 15:57 Ответить
Неужели ты хочешь сказать, что Зеля жид?
показать весь комментарий
18.05.2020 20:35 Ответить
зеЛя подонок и предатель!
показать весь комментарий
18.05.2020 16:13 Ответить
ПреЗЕдент такого не допустит! Это неслыханно! Ермак будет уволен!.....
показать весь комментарий
18.05.2020 16:15 Ответить
А де нацсуки? Тут прозвучало слово барига, а вас немає. Що немає ігрушичок, щоб покидатися? Що Беня зажидів на це гроші? Бідолаги, як їм важко. Немає вже на кому заробляти. Проти реального ж бариги не підеш, бо роги обламають старші брати бариги - рюкзаковці. Впали на міль і тихенько сопуть у дві дирки.
показать весь комментарий
18.05.2020 16:29 Ответить
нацсуки, очолили правий рух України.. Кремль поки що знає що робить, але то таке, тимчасове. Білецький то вже злочинець, примазаний до азову. Що говорити якщо кацапи в політичному головуванні цього підрозділу. Не знаю, але мені так,принаймі здається.
показать весь комментарий
18.05.2020 18:39 Ответить
"Слуга народу" Лерос: "Барига з Банкової призначив главу Печерського району Києва і забрав ярмарки, кіоски" - Цензор.НЕТ 5701
показать весь комментарий
18.05.2020 16:43 Ответить
Осталось уточнить, что коррупции при этом в Китае меньше не стало.
показать весь комментарий
18.05.2020 17:17 Ответить
Какая отъевшееся коррупционерка.
показать весь комментарий
18.05.2020 19:18 Ответить
Как всегда ,ничего правдивого ..Одни инсинуации из грязного пальца изгоя-изгнанника нечистоплотного.
показать весь комментарий
18.05.2020 17:03 Ответить
Який народ , такі і слуги - гріх лохів не розвести на бабки. На всіх рівнях. Кіоски і ринки фундамент становлення олігархату.
показать весь комментарий
18.05.2020 17:06 Ответить
Ну, если большиство считает, что лучшим презом был Кучма, то тупое решалово это тупое большинство врядли смутит.
показать весь комментарий
18.05.2020 17:20 Ответить
 
 