"Слуга народу" Лерос: "Барига з Банкової призначив Главу Печерського району Києва і забрав ярмарки, кіоски".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп від СН Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Барига з Банкової особисто займається призначеннями, навіть директора Печерського ЖЕКу. Буквально місяць тому я вам розповідав про те, що Єрмак поставить главою Печерського району Наталю Кондрашову. Вітаю, указ вийшов! Повторю сказане місяць тому, що Кондрашова з 2013 року заступник - начальник торгівлі в Києві. Ну, ви зрозуміли, базари, ларьки, ярмарки. Правильно, Андрію Борисовичу, людина на держпосаді має вміти торгувати, решта не має ніякого значення. Нагадаю, глава офісу займався точками на ярмарках, кіосками та іншим базарництвом, тому прийшовши до влади він сміливо взявся за міжнародні відносини всієї держави. Як то кажуть, результат на табло. У Києві призначили глав усіх 10 районів. У п'ятницю вони були на Банковій, отримали цінні вказівки, все поділили", - розповів Лерос.

Також читайте: "Єрмак обрав собі на голову Печерського району Наталю Кондрашову, яка з 2013 року заступниця начальника торгівлі в Києві", - "слуга народу" Лерос

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.