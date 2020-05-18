"Слуга народу" Лерос: "Барига з Банкової призначив главу Печерського району Києва і забрав ярмарки, кіоски"
"Слуга народу" Лерос: "Барига з Банкової призначив Главу Печерського району Києва і забрав ярмарки, кіоски".
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп від СН Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.
"Барига з Банкової особисто займається призначеннями, навіть директора Печерського ЖЕКу. Буквально місяць тому я вам розповідав про те, що Єрмак поставить главою Печерського району Наталю Кондрашову. Вітаю, указ вийшов! Повторю сказане місяць тому, що Кондрашова з 2013 року заступник - начальник торгівлі в Києві. Ну, ви зрозуміли, базари, ларьки, ярмарки. Правильно, Андрію Борисовичу, людина на держпосаді має вміти торгувати, решта не має ніякого значення. Нагадаю, глава офісу займався точками на ярмарках, кіосками та іншим базарництвом, тому прийшовши до влади він сміливо взявся за міжнародні відносини всієї держави. Як то кажуть, результат на табло. У Києві призначили глав усіх 10 районів. У п'ятницю вони були на Банковій, отримали цінні вказівки, все поділили", - розповів Лерос.
Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".
13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.
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- Ви знаєте, яка у нас продажність, хабарництво у всіх гілках влади?!...
Хазяїн ошелешено:
- Ви що, дійсно хочете це перемогти?!...
- Я що, ідіот?!... Я хочу прийнять у цьому участь... ".
"Карлсон" - характерний приклад...
Вас так багато, а толку від вас усіх - ноль!
Одна потвора, що засіла у владі, робить все, що завгодно. І ніхто їй не указ.
Операция "Дезинформация", проводимая Кремлем и их соратниками в борьбе против прошлой украинской власти, прошла блестяще.
Один из прозревших. Правда, поздно ему дошло...
"Я особисто починаю каятись, що підтримував Зеленського, - експрезидент Світового конгресу українців Аскольд Лозинський."
https://espreso.tv/news/2020/05/17/ya_osobysto_pochynayu_kayatys_scho_pidtrymuvav_zelenskogo_ekprezydent_svitovogo_kongresu_ukrayinciv_askold_lozynskyy
Скорее всего, он давно завербованный агент.
А может источники информации, на которые он ориентировался, работали с целью дезинформировать диаспору. Из Украины и в Европу, и в США, и в Канаду систематически совершали вояжи "политики" типа Лещенко, Наема, Залищук, которые вещали о страшнейшей во Вселенной коррупции в Украине, активисты, журналисты разных мастей помогали им в этом.
Они привели к власти нынешних, всунули рыла в корыто и в упор не видят настоящую, сегодняшнюю коррупцию.
Извините, не верю. Я думаю что он давно завербован.
Это, с одной стороны, правильно. Но, с другой, не дает уверенности в том, что на самом деле они думали.
Были и военные, которые тогда горячо поддержали Зе, наслушавшись и начитавшись про "торговлю на крови", про свинарчуков. Единицы пытались объяснить им, что по схеме свинарчуков действовали и другие страны во время второй мировой войны.
А вот о "преступлениях" Порошенко кричали изо всех утюгов все, кому не лень.
А почему они молчали на публике - так у них ведь тоже есть внешняя разведка. Которая докладывала "наверх" что у Порошенко шансов на победу нет. Потому Канада не хотела заранее портить отношения со следующим президентом, какую бы фамилию он не носил.
Политика - она такая тонкая штука...
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Утюги, которые кричали против Пороха, должны быть взяты на карандаш. После смены режима, каждый должен получить по заслугам.
Да и в его администрации уже начали говорить о его возможном втором сроке, хотя он твердо обещал, что идет только на один.
Но ему говорить одно, а делать другое, как с горы катиться...
Население не может принимать рациональных решений. Пропаганда забивает любые ростки здравого смысла.
Печально.
Віе не дурний дядько.
ЗЕ не барыга. "Барыга" слово славянское. А вот "гешефт-мастер" для него самое оно, родное, потомственное, ИСТОРИЧЕСКИ оправданное.