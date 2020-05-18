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Новини Денис Єрмак і Гео Лерос
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"Слуга народу" Лерос: "Барига з Банкової призначив главу Печерського району Києва і забрав ярмарки, кіоски"

"Слуга народу" Лерос: "Барига з Банкової призначив Главу Печерського району Києва і забрав ярмарки, кіоски".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп від СН Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Барига з Банкової особисто займається призначеннями, навіть директора Печерського ЖЕКу. Буквально місяць тому я вам розповідав про те, що Єрмак поставить главою Печерського району Наталю Кондрашову. Вітаю, указ вийшов! Повторю сказане місяць тому, що Кондрашова з 2013 року заступник - начальник торгівлі в Києві. Ну, ви зрозуміли, базари, ларьки, ярмарки. Правильно, Андрію Борисовичу, людина на держпосаді має вміти торгувати, решта не має ніякого значення. Нагадаю, глава офісу займався точками на ярмарках, кіосками та іншим базарництвом, тому прийшовши до влади він сміливо взявся за міжнародні відносини всієї держави. Як то кажуть, результат на табло. У Києві призначили глав усіх 10 районів. У п'ятницю вони були на Банковій, отримали цінні вказівки, все поділили", - розповів Лерос.

Також читайте: "Єрмак обрав собі на голову Печерського району Наталю Кондрашову, яка з 2013 року заступниця начальника торгівлі в Києві", - "слуга народу" Лерос

Слуга народу Лерос: Барига з Банкової призначив главу Печерського району Києва і забрав ярмарки, кіоски 01

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Автор: 

Київ (19405) призначення (2272) РДА (196) Єрмак Андрій (1367) Офіс Президента (2019) Лерос Гео (383) Кондрашова (2)


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Топ коментарі
+41
"Слуга народа" Лерос: "Барыга с Банковой назначил главу Печерского района Киева и забрал ярмарки, киоски" - Цензор.НЕТ 5867
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18.05.2020 15:13
+41
наконец-то миша нашел себе компанию
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18.05.2020 15:16
+23
так вова назначил весь свой квартал во все эти бу-бу-бу
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18.05.2020 15:23
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"Слуга народа" Лерос: "Барыга с Банковой назначил главу Печерского района Киева и забрал ярмарки, киоски" - Цензор.НЕТ 5867
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18.05.2020 15:13 Відповісти
наконец-то миша нашел себе компанию
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18.05.2020 15:16 Відповісти
это инсайд, он там как рыба в воде.
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18.05.2020 15:26 Відповісти
и хотел бьіть в истоках, но и догнать нормально.
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18.05.2020 16:46 Відповісти
Вот тут с ним тяжело не согласится.
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18.05.2020 15:22 Відповісти
С чем тяжело не согласиться? Сейчас Миша ничего не говорит о "барыгах". Значит их для него нет. Но, мы-то знаем, что они кругом? Мишка - хамелеон. Моральный урод.
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18.05.2020 15:33 Відповісти
Нет, он провидец! По крайней мере на данный момент. В буремные времена, когда его тело витало над крышами, а свинарчуки с Порошенком воровали в таких масштабах, что временами приходилось заново строить тысячи километров новых дорог чтобы вывозить "награбленное", Михуил однозначно действовал на опережение!
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18.05.2020 15:41 Відповісти
Мразь саак , согласен на все от шоблы 🤡🤢💩🎪, срочно ослеп 👨‍🦯 и оглох
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18.05.2020 15:43 Відповісти
мудрий нарід обирає
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18.05.2020 15:28 Відповісти
Зескот, впірьод!
"Слуга народу" Лерос: "Барига з Банкової призначив главу Печерського району Києва і забрав ярмарки, кіоски" - Цензор.НЕТ 9082
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18.05.2020 18:44 Відповісти
Розповідали мені колись, давно, емігранти, старий американський анекдот: "Приходить у якусь сім"ю кандидат в сенатори. Ну, і почав:
- Ви знаєте, яка у нас продажність, хабарництво у всіх гілках влади?!...
Хазяїн ошелешено:
- Ви що, дійсно хочете це перемогти?!...
- Я що, ідіот?!... Я хочу прийнять у цьому участь... ".
"Карлсон" - характерний приклад...
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18.05.2020 15:38 Відповісти
А я думал , что у слуг один барыга - Петя . Устал , просто устал . Сумасшедший цирк .
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18.05.2020 15:14 Відповісти
73%процентньіе, что с них взять.
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18.05.2020 16:48 Відповісти
придумай щось друге Я не належу до 73 але ви вже всіх задовбали
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18.05.2020 17:20 Відповісти
не читай, задовбана. відпочинь.
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18.05.2020 17:33 Відповісти
хотілось би від тебе ,довбеник
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18.05.2020 19:15 Відповісти
"Слуга народу" Лерос: "Барига з Банкової призначив главу Печерського району Києва і забрав ярмарки, кіоски" - Цензор.НЕТ 6980
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18.05.2020 19:11 Відповісти
мыша, де ты?
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18.05.2020 15:15 Відповісти
мыша можыт хадыть, он - уходыть!
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18.05.2020 15:16 Відповісти
Он Карлсон . Не надо его пугать , туфли теряет .
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18.05.2020 15:21 Відповісти
треба водою остужать. Аваков же показав.)))
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18.05.2020 20:31 Відповісти
михо ...фас...с...с
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18.05.2020 15:20 Відповісти
Не. Не уплочено. Ему "фас" только против Пороха дают.
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18.05.2020 15:27 Відповісти
Бе-бе-бе!
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18.05.2020 19:16 Відповісти
а де ж наші головні борцуни з корупцією: НАБУ, СБУ, МВС, САП?!!!
Вас так багато, а толку від вас усіх - ноль!
Одна потвора, що засіла у владі, робить все, що завгодно. І ніхто їй не указ.
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18.05.2020 15:20 Відповісти
так вова назначил весь свой квартал во все эти бу-бу-бу
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18.05.2020 15:23 Відповісти
В том-то и проблема - она не одна.
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18.05.2020 15:23 Відповісти
то одна велика дружна сім'я, давно переженилися, перехрестилися, поріднилися, посадити немає кого
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18.05.2020 15:24 Відповісти
Забыл еще ГПУ и ГБР.
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18.05.2020 20:33 Відповісти
Це вже кінець "епохи бідності"? Довбані 73%. Отара баранів.
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18.05.2020 15:25 Відповісти
Tю. Можно подумать что избиратели "слуг народа" не знали что голосуют за всякую шелупонь.
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18.05.2020 15:26 Відповісти
Некоторые утверждают, что не знали. Даже из тех, кто живет за границей.
Операция "Дезинформация", проводимая Кремлем и их соратниками в борьбе против прошлой украинской власти, прошла блестяще.

Один из прозревших. Правда, поздно ему дошло...
"Я особисто починаю каятись, що підтримував Зеленського, - експрезидент Світового конгресу українців Аскольд Лозинський."


https://espreso.tv/news/2020/05/17/ya_osobysto_pochynayu_kayatys_scho_pidtrymuvav_zelenskogo_ekprezydent_svitovogo_kongresu_ukrayinciv_askold_lozynskyy

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18.05.2020 15:41 Відповісти
Алла, разрешите мне НЕ поверить пану Лозинскому.
Скорее всего, он давно завербованный агент.
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18.05.2020 15:52 Відповісти
Может быть и такой вариант.
А может источники информации, на которые он ориентировался, работали с целью дезинформировать диаспору. Из Украины и в Европу, и в США, и в Канаду систематически совершали вояжи "политики" типа Лещенко, Наема, Залищук, которые вещали о страшнейшей во Вселенной коррупции в Украине, активисты, журналисты разных мастей помогали им в этом.
Они привели к власти нынешних, всунули рыла в корыто и в упор не видят настоящую, сегодняшнюю коррупцию.
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18.05.2020 16:02 Відповісти
Eсли человек является главой Всемирного Конгресса украинцев, он явно шёл к этой должности очень непростыми путями, и не является идиотом. У него вполне был шанс приехать и лично убедиться в ситуации. Кроме того, ему было прекрасно известно что правительство Канады целиком и полностью поддерживало Президента Порошенко, и оказывало Украине всестороннюю помощь, включая военную.
Извините, не верю. Я думаю что он давно завербован.
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18.05.2020 16:10 Відповісти
Да, они поддерживали Украину и Порошенко как президента Украины, но заявлений об однозначной поддержке именно его кандидатуры перед выборами не делали.
Это, с одной стороны, правильно. Но, с другой, не дает уверенности в том, что на самом деле они думали.
Были и военные, которые тогда горячо поддержали Зе, наслушавшись и начитавшись про "торговлю на крови", про свинарчуков. Единицы пытались объяснить им, что по схеме свинарчуков действовали и другие страны во время второй мировой войны.
А вот о "преступлениях" Порошенко кричали изо всех утюгов все, кому не лень.
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18.05.2020 16:19 Відповісти
Поверьте, канадцы были за Пороха на 200%. И именно поэтому он получал от них самую главную помощь: военную. Военную оказывают только абсолютным друзьям.
А почему они молчали на публике - так у них ведь тоже есть внешняя разведка. Которая докладывала "наверх" что у Порошенко шансов на победу нет. Потому Канада не хотела заранее портить отношения со следующим президентом, какую бы фамилию он не носил.
Политика - она такая тонкая штука...
---
Утюги, которые кричали против Пороха, должны быть взяты на карандаш. После смены режима, каждый должен получить по заслугам.
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18.05.2020 16:27 Відповісти
С нашим населением нет никакой уверенности в том, что выберут кого-то намного лучше Зе.
Да и в его администрации уже начали говорить о его возможном втором сроке, хотя он твердо обещал, что идет только на один.
Но ему говорить одно, а делать другое, как с горы катиться...
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18.05.2020 16:37 Відповісти
Алла, мне очень тяжело об этом говорить, но демократия погубит это государство.
Население не может принимать рациональных решений. Пропаганда забивает любые ростки здравого смысла.
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18.05.2020 16:40 Відповісти
Похоже на то. Но страна слишком большая, чтобы действовать методами, схожими с сингапурскими. Да еще и Кремль всегда на низком старте, чтобы прийти "на помощь в борьбе с хунтой".
Печально.
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18.05.2020 16:53 Відповісти
Ґрод недвозначно натякав у зверненнях. В усякому разі, мені було зрозуміло.
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18.05.2020 23:05 Відповісти
Я не вважаю його завербованим. Але така "короткозорість" дивує.
Віе не дурний дядько.
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18.05.2020 23:04 Відповісти
* их соратниками в Украине
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18.05.2020 15:41 Відповісти
а сколько должность стоит? может мне прибарахлиться, место то сытое, потоки хорошие.
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18.05.2020 15:27 Відповісти
брат Ярмака вам в помощь, все расценки у него)
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18.05.2020 15:53 Відповісти
Вот апять вы на Зеленского гоните! А он ведь старается, но у него не получается
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18.05.2020 15:52 Відповісти
Ну и как? Иликторат поумнел ? - Дудки ! Все еще не верят в то ,что их развели как котят....все еще верят, что из шута можно сделать короля ,а он самостоятельная фигура !?? С новым вас видосисиком!
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18.05.2020 15:53 Відповісти
та да , как развели в 2014 году, так до сих пор и разводят
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18.05.2020 16:13 Відповісти
зииииии--лееееен---скиииииииий
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18.05.2020 15:56 Відповісти
Рошен, рошен, рошен!!!
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18.05.2020 16:14 Відповісти
ПРОТЕСТУЮ!
ЗЕ не барыга. "Барыга" слово славянское. А вот "гешефт-мастер" для него самое оно, родное, потомственное, ИСТОРИЧЕСКИ оправданное.
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18.05.2020 15:57 Відповісти
Неужели ты хочешь сказать, что Зеля жид?
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18.05.2020 20:35 Відповісти
зеЛя подонок и предатель!
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18.05.2020 16:13 Відповісти
ПреЗЕдент такого не допустит! Это неслыханно! Ермак будет уволен!.....
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18.05.2020 16:15 Відповісти
А де нацсуки? Тут прозвучало слово барига, а вас немає. Що немає ігрушичок, щоб покидатися? Що Беня зажидів на це гроші? Бідолаги, як їм важко. Немає вже на кому заробляти. Проти реального ж бариги не підеш, бо роги обламають старші брати бариги - рюкзаковці. Впали на міль і тихенько сопуть у дві дирки.
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18.05.2020 16:29 Відповісти
нацсуки, очолили правий рух України.. Кремль поки що знає що робить, але то таке, тимчасове. Білецький то вже злочинець, примазаний до азову. Що говорити якщо кацапи в політичному головуванні цього підрозділу. Не знаю, але мені так,принаймі здається.
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18.05.2020 18:39 Відповісти
"Слуга народу" Лерос: "Барига з Банкової призначив главу Печерського району Києва і забрав ярмарки, кіоски" - Цензор.НЕТ 5701
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18.05.2020 16:43 Відповісти
Осталось уточнить, что коррупции при этом в Китае меньше не стало.
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18.05.2020 17:17 Відповісти
Какая отъевшееся коррупционерка.
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18.05.2020 19:18 Відповісти
Как всегда ,ничего правдивого ..Одни инсинуации из грязного пальца изгоя-изгнанника нечистоплотного.
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18.05.2020 17:03 Відповісти
Який народ , такі і слуги - гріх лохів не розвести на бабки. На всіх рівнях. Кіоски і ринки фундамент становлення олігархату.
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18.05.2020 17:06 Відповісти
Ну, если большиство считает, что лучшим презом был Кучма, то тупое решалово это тупое большинство врядли смутит.
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18.05.2020 17:20 Відповісти
 
 