Будем договариваться с Китаем о новых поставках COVID-вакцин, - Ляшко
Украина будет обсуждать вопросы закупки вакцины от коронавируса из Китая. Возможны поставки и вакцины других производителей из этой страны.
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко после доставки в Украину первой партии вакцины CoronaVac, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.
Ляшко заявил о возможности скорых переговоров на эту тему с посольством Китая в Украине.
"Будем просить посольство Китая, чтобы они способствовали выделению для Украины как можно большей квоты, чтобы мы могли закупать и другие вакцины и в больших количествах", - заявил Ляшко.
Сейчас в мире, кроме вакцины CoronaVac от Sinovac, используется китайская COVID-вакцина разработки Sinopharm.
Напомним, 25 марта в Украину доставили 215 тысяч доз вакцины CoronaVac из Китая. Ее теперь отправят на проверку, которая продлится 10 дней.
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теперь тебе для прозрения
"вакцины от вирусов НЕТ" - твой тезис
1. вакцины от вирусов есть. ярчайший пример - вирус гриппа и вакцины от этого вируса
2. вакцины от других видов короновируса есть :
Комитет по лекарственным средствам для применения у человека (Committee for Medicinal Products for Human Use - CHMP) Европейского агентства по лекарственным средствам (European Medicines Agency - EMA) рекомендовал предоставить условное разрешение на маркетирование в ЕС Ervebo (rVSVΔG-ZEBOV-GP) - первой вакцины для активной иммунизации лиц в возрасте 18 лет и старше против вируса Эбола.
https://www.apteka.ua/article/519016
другие вакцины (в том числе и эксперементальные) от вируса Эбола и его разновидностей
https://bestpractice.bmj.com/topics/ru-ru/1210/emergingtxs
2. виды короновирусов и вакцины от них
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B-mers-%D0%B8-sars https://www.msdmanuals.com/
чтобы ты не пушил хвост "раненый"
у меня бывшая врач-терапевт (ныне семейный врач) стаж 20 лет. мать - врач гинеколог (ныне на пенсии) стаж 35 лет. тетка родная - врач реаниматолог (работает) стаж 25 лет. хорошая знакомая (медсестра в реанимации) на пенсии с декабря 2020 года.
еще вопросы есть?
мало того - врачи обязательно вакцинируются например от вируса гриппа который активен в текущем сезорне. каждый год. я тоже вакцинировался от гриппа последние пять или шесть лет. ребенок мой в 2020 году не вакцинировался, а так получил все необходимые по возрасту прививки.
Кстати, на его месте я бы так и делал, только для своих. Но он, к сожалению филантроп.
С учетом того, что в Желтых Водах работает только один, следует то, что Порох не дал туда ИВЛ из за низкого процента голосовавших за него.
але! что значит будущее время? а до этого вы чем занимались?
От нахріна тої китайської "факцини", про ефективність якої наші "кандідати в дохтора" хором мовчать в ганчірку?..