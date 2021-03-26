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Будем договариваться с Китаем о новых поставках COVID-вакцин, - Ляшко

Будем договариваться с Китаем о новых поставках COVID-вакцин, - Ляшко

Украина будет обсуждать вопросы закупки вакцины от коронавируса из Китая. Возможны поставки и вакцины других производителей из этой страны.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко после доставки в Украину первой партии вакцины CoronaVac, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

Ляшко заявил о возможности скорых переговоров на эту тему с посольством Китая в Украине.

"Будем просить посольство Китая, чтобы они способствовали выделению для Украины как можно большей квоты, чтобы мы могли закупать и другие вакцины и в больших количествах", - заявил Ляшко.

Сейчас в мире, кроме вакцины CoronaVac от Sinovac, используется китайская COVID-вакцина разработки Sinopharm.

Напомним, 25 марта в Украину доставили 215 тысяч доз вакцины CoronaVac из Китая. Ее теперь отправят на проверку, которая продлится 10 дней.

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Топ комментарии
+6
Будем договариваться с Китаем о новых поставках COVID-вакцин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7142
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26.03.2021 00:09
+5
Ну постебись с того, что даже по твоему мнению ВСЕ аппараты ИВЛ дает только Порошенко!
Кстати, на его месте я бы так и делал, только для своих. Но он, к сожалению филантроп.
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26.03.2021 02:49
+4
Якби був зараз при владі Порох - у нас був би Pfizer. А так то нехай Зебіли цю кєтайську бормотуху колять, їм все одно па пріколу.
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26.03.2021 01:02
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Во идиоты !!! Двумя вакцинами нельзя одному человеку колоться(о качестве я промолчу а только сам факт) потому что две вакцины разорвут в хлам иммунитет человека !!! а они со всего мира будут завозить(Индия, Китай, с ЕС.) - мол нате - колитесь этим коктейлем украинцы !!!
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26.03.2021 00:06 Ответить
вообще то вакцину от коронавируса сделали насколько помню в годах 2005-2006 х . через 6 месяцев привитые стали заболевать в очень тяжёлой форме и умирать почти 100% . после этого вакцинацию прекратили но тогда это было в ЮВА .да и вспышка заболевания сама прекратилась как обычно со всеми эпидемиями и бывает только названия и остались атипичная пневмония и гонконгский грипп. кстати про ту неудачную вакцинацию потёрли за последние полгода интернет везде где можно только в специализированных изданиях и осталось
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26.03.2021 00:38 Ответить
Совершенно верно !!! От коронавирусов нет вакцины !!! (ее пытались сделать уже лет 50 как - но безуспешно, и решили поставить точку - вакцины от вирусов НЕТ) Это написано в любом мед.справочнике и знает любой толковый врач или студент медвуза.. Победить вирус сможет только хороший иммунитет и лекарство (которое кста есть!!!, но о нем молчат и скрывают от мира.)
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26.03.2021 00:48 Ответить
чушь
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26.03.2021 01:16 Ответить
.. а ну ка вирусолог ты "наш" тырнетовский внеси ка нам ясность(только ни с кацапо-вики уже читали тот твой-их бред ) по этой теме !!!
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26.03.2021 01:21 Ответить
какой их бред ты читал? ты меня точно ни с кем не перепутал?

теперь тебе для прозрения

"вакцины от вирусов НЕТ" - твой тезис
1. вакцины от вирусов есть. ярчайший пример - вирус гриппа и вакцины от этого вируса
2. вакцины от других видов короновируса есть :
Комитет по лекарственным средствам для применения у человека (Committee for Medicinal Products for Human Use - CHMP) Европейского агентства по лекарственным средствам (European Medicines Agency - EMA) рекомендовал предоставить условное разрешение на маркетирование в ЕС Ervebo (rVSVΔG-ZEBOV-GP) - первой вакцины для активной иммунизации лиц в возрасте 18 лет и старше против вируса Эбола.

https://www.apteka.ua/article/519016

другие вакцины (в том числе и эксперементальные) от вируса Эбола и его разновидностей
https://bestpractice.bmj.com/topics/ru-ru/1210/emergingtxs

2. виды короновирусов и вакцины от них
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B-mers-%D0%B8-sars https://www.msdmanuals.com/
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26.03.2021 01:39 Ответить
бред !!! а я повторю - вакцин от вирусов и особенно штаммов коронавируса - НЕТ !!! КРАПКА *** !!
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26.03.2021 01:43 Ответить
ты медик?
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26.03.2021 01:50 Ответить
я за время прохождения медосмотра после ранения посещаю госпиталя уже не один год и у толковых врачей, доцентов, профессоров и т.д. постоянно спрашиваю на эту тему их мнение.. так что можно сказать что я знаю немного больше чем ты почитывающий интернет-помойки о теме вируса.. Всего доброго..
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26.03.2021 01:55 Ответить
понятно. больше вопросов не имею
чтобы ты не пушил хвост "раненый"
у меня бывшая врач-терапевт (ныне семейный врач) стаж 20 лет. мать - врач гинеколог (ныне на пенсии) стаж 35 лет. тетка родная - врач реаниматолог (работает) стаж 25 лет. хорошая знакомая (медсестра в реанимации) на пенсии с декабря 2020 года.
еще вопросы есть?
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26.03.2021 01:59 Ответить
конечно
мало того - врачи обязательно вакцинируются например от вируса гриппа который активен в текущем сезорне. каждый год. я тоже вакцинировался от гриппа последние пять или шесть лет. ребенок мой в 2020 году не вакцинировался, а так получил все необходимые по возрасту прививки.
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26.03.2021 02:13 Ответить
Не ори.нет так нет.но лекарство то есть,как ты пишешь. шо за лекарство,колись?
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26.03.2021 18:50 Ответить
какое лекарство?
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26.03.2021 01:22 Ответить
лекарство которое блокирует коронавирусы и не дает проникать дальше и иммунитет с ними борется успешно и быстро.(помнишь как Трамп заболел короной и его с Белого дома вертолетом вывезли в военный госпиталь в тяжелом состоянии , и опа-на - через 2 дня здоров и бодр... и еще Израиль имеет аналогичное лекарство - в любой стадии принимаешь ПЯТЬ таблеток(по 1-й в день) и здоров .. но эти режисеры-сценаристы ковид-шухера уперлись только в вакцинацию(уже поговаривают что будет какая-то ***** нано-вакцина для всех жителей земли)...
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26.03.2021 01:29 Ответить
Цену чудо снадобья озвучь.
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26.03.2021 18:52 Ответить
Дійсно, ніде не траплялась інфа.
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26.03.2021 00:57 Ответить
если ты про эболу или марбург то таки там была вакцина и она сработала
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26.03.2021 01:16 Ответить
буду краток - чушь !!!!
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26.03.2021 01:22 Ответить
выше читай "вирусолог"
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26.03.2021 01:40 Ответить
я выше ответил...
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26.03.2021 01:43 Ответить
мы для них БЫДЛО, а быдло не жалко. Бабы ещё наплодят
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26.03.2021 09:34 Ответить
Будем договариваться с Китаем о новых поставках COVID-вакцин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7142
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26.03.2021 00:09 Ответить
Из картинки я понял, что Петро ИВЛ дает только тем кто за него голосовал. Я правильно понимаю? Если так, то тогда все яснопонятно. Ну собственно ожидаемо. Все таки правильно, что я за него не голосовал. Барыга он барыга и есть. Везде только свой гешефт ищет.
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26.03.2021 00:23 Ответить
Це ж скільки треба мати "мудрості", що б такі картинки постити. Недаремно казали, що ботоферма згубила весь рейтинг 5 експрезидента. А наступніки підтримують тренд.
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26.03.2021 00:29 Ответить
Так я же и стебусь с тупоголовых. Они копипастят бездумно. А по факту только хуже делают своему сивочелому божеству.
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26.03.2021 00:33 Ответить
Здається, це робиться ними навмисно і це не Пороха люди.
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26.03.2021 01:03 Ответить
Ну постебись с того, что даже по твоему мнению ВСЕ аппараты ИВЛ дает только Порошенко!
Кстати, на его месте я бы так и делал, только для своих. Но он, к сожалению филантроп.
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26.03.2021 02:49 Ответить
А где я говорил, что все аппараты ИВЛ дает Порошенко. Можно мою цитату привести? Я наоборот утверждаю, что Порошенко просто так ничего не делает. И понятие филантроп к нему применять это оооочень безбожно льстить.
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26.03.2021 03:00 Ответить
Можно: "я понял, что Петро ИВЛ дает только тем кто за него голосовал. Я правильно понимаю?"
С учетом того, что в Желтых Водах работает только один, следует то, что Порох не дал туда ИВЛ из за низкого процента голосовавших за него.
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26.03.2021 03:04 Ответить
И где тут мое мнение? Тут написано, что я так картинку понял. Плюс еще и переспросил - правильно ли я ее понял. И куда он вообще давал то? Можно узнать? Боюсь, что даже тот же Рыжий Татарин и то поболее ИВЛ в больницы поставил.
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26.03.2021 04:34 Ответить
Не бойся за татарина,если бы он хоть что то дал то телеанал Украина круглые сутки об этом вещал.
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26.03.2021 18:56 Ответить
А он итменно об этом и вещает с завидной регулярностью. У меня супруга по нему сериалы разные смотрит. Вот я волей-неволей слышу когда новости там идут.
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26.03.2021 19:26 Ответить
Дал! Доже больше! Ни 10, ацелых 20% ИВЛ фупционируют!
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26.03.2021 08:06 Ответить
Скоро в Жовті Води на комбінат прибуде маса свіжих робочих рук- ядерний щит України треба відновлювати!
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26.03.2021 08:02 Ответить
Ох і плющить зебидло, яке голосувало за клоуна проти "бариги". Хочеш ШВЛи? Ні бидлото, їж ті відосики, якими тебе кожного тижня годує наркоман, якого ти вибрало.
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26.03.2021 12:45 Ответить
Будем договариваться с Китаем о новых поставках COVID-вакцин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4753
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26.03.2021 00:10 Ответить
После Мотор Сича? Желаю удачи.
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26.03.2021 00:15 Ответить
в смысле "будем"?
але! что значит будущее время? а до этого вы чем занимались?
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26.03.2021 00:16 Ответить
О чём вообще можно договариваться, если цену диктует производитель, к которому стоит длинная очередь покупателей, которые берут, не торгуясь?
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26.03.2021 00:23 Ответить
Треба йому ще китайський шмурдяк вколоти. А може хтось в Габоні чи Зімбвабве ще щось розробляє ефективне і безпечне.
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26.03.2021 00:35 Ответить
Вы будете удивлены,но на протяжении всего разгула пандемии смертность 10% к 90% излечившихся.Применение вакцины ни на что не повлияет.Как были эти 10% так и останутся.Психоз такой создали,как в средневековой бубонной крепости будто 90% умирает,а 10% выживают.И ещё.Как вы проверите,що вам помогла излечиться именно вакцина?Ну тоесть,допустим человек вакцинировался,заболел и выжил.Как ему определить,выжил он благодаря иммунитету или благодаря вакцинации?Если я ему вколю витамин,а скажу,що это вакцина и он при этом выживет благодаря природному иммунитету.Он будет думать,що его спасла вакцина.Но я то знаю,що я колол ему витамин и он жив,благодаря своему природному иммунитету.
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26.03.2021 00:38 Ответить
Якби був зараз при владі Порох - у нас був би Pfizer. А так то нехай Зебіли цю кєтайську бормотуху колять, їм все одно па пріколу.
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26.03.2021 01:02 Ответить
У ляшка і так розуму було небагато. А "короночка", схоже, довершила справу - тепер він ще тупіший за милованова, коли таке патякає .
От нахріна тої китайської "факцини", про ефективність якої наші "кандідати в дохтора" хором мовчать в ганчірку?..
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26.03.2021 01:38 Ответить
Спасибо, не нужно. Мы Пфайзер подождём.
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26.03.2021 04:33 Ответить
Они будут договариваться, значить будут грабить.
Будем договариваться с Китаем о новых поставках COVID-вакцин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6657
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26.03.2021 06:20 Ответить
У меня вопрос: где наша украинская вакцина, которая уже прошла два этапа проверки? Может если бы мы вложили деньги не в Велике будівництво, а в украинскую вакцину, ситуация была бы другой? Кто за это ответит? Как и за то, что в эту минуту кто-то умирает от коронавируса, а если бы ему сделали прививку или массово всех протестировали, то он бы жил и страна бы работала без всяких локдаунов?! Не идут на прививку, так скажите людям, если они хотят работать как раньше, чтобы ничего не закрывалось и транспорт ходил - надо сделать прививку, пусть бригады ездят по месту работы, месту жительства и массово вакцинируют. Сейчас мне уже ясно, что массовой вакцинации нам не дождаться и остается всем играть в русскую рулетку с коронавирусом - пронесет-не пронесет, зато большинство переболеет и выработается тот самый коллективный иммунитет, а слабые - умрут. Когда-нибудь за это кто-то ответит?!
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26.03.2021 08:18 Ответить
не российский ли "Спутник" через китайских торговых посредников собирается втюхнуть нам этот чиновник?
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26.03.2021 08:46 Ответить
Смешно, будем надеяться что смех продлевает жизнь.
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26.03.2021 09:05 Ответить
китаезы пришлите этому клоуну что нибуть от головы
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26.03.2021 15:26 Ответить
верно.
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28.03.2021 01:51 Ответить
 
 