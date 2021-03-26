Для украинцев сейчас открыты границы 104 стран, - Кулеба

Для путешествий украинцев на данный момент открыты 104 страны мира, куда можно попасть при условии соблюдения определенных правил.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас для граждан Украины открыты 104 страны. Напомню, что 19 февраля на брифинге таких стран было 95, то есть за месяц мы добавили в этот список 9 стран. 104 страны, куда при условии соблюдения определенных правил, украинцы могут сейчас попасть", - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, свои границы для украинцев открыли Исландия, Черногория, Гаити, Гайана, Бангладеш и Габон.

"Условия въезда, безусловно, могут включать соблюдение противоэпидемических требований", - добавил министр.

Кроме того, глава МИД Украины призвал удержаться от поездок, если на то нет крайней необходимости, а путешествуя, соблюдать максимальные меры безопасности.

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