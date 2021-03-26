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путешествие (98) туризм (1506) Кулеба Дмитрий (2880)

Для украинцев сейчас открыты границы 104 стран, - Кулеба

Для украинцев сейчас открыты границы 104 стран, - Кулеба

Для путешествий украинцев на данный момент открыты 104 страны мира, куда можно попасть при условии соблюдения определенных правил.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас для граждан Украины открыты 104 страны. Напомню, что 19 февраля на брифинге таких стран было 95, то есть за месяц мы добавили в этот список 9 стран. 104 страны, куда при условии соблюдения определенных правил, украинцы могут сейчас попасть", - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, свои границы для украинцев открыли Исландия, Черногория, Гаити, Гайана, Бангладеш и Габон.

"Условия въезда, безусловно, могут включать соблюдение противоэпидемических требований", - добавил министр.

Кроме того, глава МИД Украины призвал удержаться от поездок, если на то нет крайней необходимости, а путешествуя, соблюдать максимальные меры безопасности.

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Не надовго. Після введення паспортів вакцинації - усе буде закрито наглухо...
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26.03.2021 11:00 Ответить
В Бангладеш захотелось, спасу нет.
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26.03.2021 11:00 Ответить
границы 104 стран открыты .... границы 11 областей - закрыты ))))
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26.03.2021 11:01 Ответить
то что теперь закрыты облости, это хорошо и правильно, а вот за бездеиствия в результате чего пришлось закрывать облости - это криминал, при том не деиствует тут не прикосновенность.
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26.03.2021 11:09 Ответить
это не криминал (уверены зеленые) это...шоу )))
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26.03.2021 11:14 Ответить
Сейчас въехать в любую страну страшный геморрой. Несмотря на якобы открытость.
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26.03.2021 11:24 Ответить
а как же насчет того, что краеугольным камнем державообразования Украины являются крымские татары, как у них дело обстоит со свободой передвижения...
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26.03.2021 11:29 Ответить
 
 