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подорож (92) туризм (1554) Кулеба Дмитро (3604)

Для українців зараз відкриті кордони 104 країн, - Кулеба

Для українців зараз відкриті кордони 104 країн, - Кулеба

Для подорожей українців на цей момент відкрито 104 країни світу, куди можна потрапити за умови дотримання певних правил.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз для громадян України відкриті 104 країни. Нагадаю, що 19 лютого на брифінгу таких країн було 95, тобто за місяць ми додали в цей список 9 країн. 104 країни, куди за умови дотримання певних правил, українці можуть зараз потрапити", - зазначив глава МЗС.

За словами Кулеби, свої кордони для українців відкрили Ісландія, Чорногорія, Гаїті, Гайана, Бангладеш і Габон.

"Умови в'їзду, безумовно, можуть включати дотримання протиепідемічних вимог", - додав міністр.

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Крім того, глава МЗС України закликав утриматися від поїздок, якщо на те немає крайньої необхідності, а подорожуючи, дотримуватися максимальних заходів безпеки.

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Не надовго. Після введення паспортів вакцинації - усе буде закрито наглухо...
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26.03.2021 11:00 Відповісти
В Бангладеш захотелось, спасу нет.
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26.03.2021 11:00 Відповісти
границы 104 стран открыты .... границы 11 областей - закрыты ))))
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26.03.2021 11:01 Відповісти
то что теперь закрыты облости, это хорошо и правильно, а вот за бездеиствия в результате чего пришлось закрывать облости - это криминал, при том не деиствует тут не прикосновенность.
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26.03.2021 11:09 Відповісти
это не криминал (уверены зеленые) это...шоу )))
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26.03.2021 11:14 Відповісти
Сейчас въехать в любую страну страшный геморрой. Несмотря на якобы открытость.
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26.03.2021 11:24 Відповісти
а как же насчет того, что краеугольным камнем державообразования Украины являются крымские татары, как у них дело обстоит со свободой передвижения...
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26.03.2021 11:29 Відповісти
 
 