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Двухмесячный ребенок умер от COVID-19 на Донетчине, - ОГА

Двухмесячный ребенок умер от COVID-19 на Донетчине, - ОГА

В Донецкой области от COVID-19 умер двухмесячный ребенок. Граждан просят соблюдать карантинные и противоэпидемические рекомендации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь забрала еще 15 жизней в Донецкой области, в том числе - жизнь двухмесячного ребенка", - говорится в сообщении.

По словам Кириленко, кроме вакцинации, единственный способ замедлить распространение болезни - соблюдать карантин и противоэпидемические рекомендации Минздрава.

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