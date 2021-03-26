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Посол Евросоюза в Киеве Маасикас вакцинировался препаратом AstraZeneca
Глава Представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас вакцинировался от коронавируса. Он сделал прививку препаратом компании AstraZeneca.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.
"Замечательный способ закончить неделю!", - написал Маасикас.
При этом он добавил фото с записью о вакцинации в медицинской карте.
Однако посол ЕС не сообщил, где именно привился от коронавируса.
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+1 denis robb
показать весь комментарий26.03.2021 21:11
+1 Привет
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+1 LVA smart
показать весь комментарий26.03.2021 22:13
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А вот пусть тот посол вторую дозу шмурдяком типа ковидшела кольнет...или слабо??
З радістю.Та нічим.