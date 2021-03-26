Посол Евросоюза в Киеве Маасикас вакцинировался препаратом AstraZeneca

Глава Представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас вакцинировался от коронавируса. Он сделал прививку препаратом компании AstraZeneca.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.

"Замечательный способ закончить неделю!", - написал Маасикас.

При этом он добавил фото с записью о вакцинации в медицинской карте.

Однако посол ЕС не сообщил, где именно привился от коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы вакцинировать от коронавируса достаточно граждан, руководству Украины придется изрядно потрудиться, - посол ЕС Маасикас