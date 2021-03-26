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Новости Коронавирус и карантин
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Посол Евросоюза в Киеве Маасикас вакцинировался препаратом AstraZeneca

Посол Евросоюза в Киеве Маасикас вакцинировался препаратом AstraZeneca

Глава Представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас вакцинировался от коронавируса. Он сделал прививку препаратом компании AstraZeneca.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.

"Замечательный способ закончить неделю!", - написал Маасикас.

При этом он добавил фото с записью о вакцинации в медицинской карте.

Однако посол ЕС не сообщил, где именно привился от коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы вакцинировать от коронавируса достаточно граждан, руководству Украины придется изрядно потрудиться, - посол ЕС Маасикас

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Матти Маасикас (98) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
астрп-зенека а не КОВИ-ЩЕТ
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26.03.2021 21:11
+1
Ну астразенекой и я бы привился...
А вот пусть тот посол вторую дозу шмурдяком типа ковидшела кольнет...или слабо??
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26.03.2021 21:24
+1
Это здорово, но нам то что от этого, у нас сраный Ковишилд и еще какой один китайский шмурдяк!?
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26.03.2021 22:13
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Какой-то вид у него изначально нездоровый. А если кони? Шкандаль.
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26.03.2021 20:29 Ответить
Організм мисливця-збирача розраховано на 50(+/-) років. Далі то вже бонус.
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26.03.2021 20:38 Ответить
Так, цікава особистість. Володіє ШІСТЬМА МОВАМИ !!! : англійською, французькою, німецькою, фінською, естонською, російською.
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26.03.2021 20:59 Ответить
Та то не дивно. Англійська - найбільш поширена мова міжнародного спілкування. Може він хоче, щоб його в твіттері розуміло якомога більше людей. Це моє припущення.
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26.03.2021 22:50 Ответить
астрп-зенека а не КОВИ-ЩЕТ
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26.03.2021 21:11 Ответить
3.4 млн.введенных доз в сутки - американская система ставит новый рекорд! Представьте,вакцинировать всю Литву или Молдавию за сутки? Или Украину за 10 дней) Невероятно. В Украине пока 18 000 за сутки. © сеть
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26.03.2021 21:15 Ответить
Ну астразенекой и я бы привился...
А вот пусть тот посол вторую дозу шмурдяком типа ковидшела кольнет...или слабо??
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26.03.2021 21:24 Ответить
Нас це має збадборити ? Типу,"роби,як я!" ???
З радістю.Та нічим.
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26.03.2021 22:03 Ответить
Это здорово, но нам то что от этого, у нас сраный Ковишилд и еще какой один китайский шмурдяк!?
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26.03.2021 22:13 Ответить
ВСЕ ТЕ КТО СКРЫВАЕТ ФОРМУЛУ ВАКЦИН ОТ КОРОНОВИРУСА - ЯВЛЯЮТСЯ ВРАГАМИ НАРОДОВ !)
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27.03.2021 00:09 Ответить
Странно. А к какой категории граждан он относится? Нашим дипломатам за границу прививки с Украины не отправляют. Делают по месту.
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27.03.2021 09:11 Ответить
 
 