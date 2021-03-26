Посол Євросоюзу в Києві Маасікас вакцинувався препаратом AstraZeneca

Глава Представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас вакцинувався проти коронавірусу. Він зробив щеплення препаратом компанії AstraZeneca.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter.

"Чудовий спосіб закінчити тиждень!", - написав Маасікас.

При цьому він додав фото із записом про вакцинацію в медичній карті.

Однак посол ЄС не повідомив, де саме прищепився від коронавірусу.

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