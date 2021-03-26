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Новини Коронавірус і карантин
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Посол Євросоюзу в Києві Маасікас вакцинувався препаратом AstraZeneca

Посол Євросоюзу в Києві Маасікас вакцинувався препаратом AstraZeneca

Глава Представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас вакцинувався проти коронавірусу. Він зробив щеплення препаратом компанії AstraZeneca.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter.

"Чудовий спосіб закінчити тиждень!", - написав Маасікас.

При цьому він додав фото із записом про вакцинацію в медичній карті.

Однак посол ЄС не повідомив, де саме прищепився від коронавірусу.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Матті Маасікас (134) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
астрп-зенека а не КОВИ-ЩЕТ
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26.03.2021 21:11
+1
Ну астразенекой и я бы привился...
А вот пусть тот посол вторую дозу шмурдяком типа ковидшела кольнет...или слабо??
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26.03.2021 21:24
+1
Это здорово, но нам то что от этого, у нас сраный Ковишилд и еще какой один китайский шмурдяк!?
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26.03.2021 22:13
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Какой-то вид у него изначально нездоровый. А если кони? Шкандаль.
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26.03.2021 20:29 Відповісти
Організм мисливця-збирача розраховано на 50(+/-) років. Далі то вже бонус.
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26.03.2021 20:38 Відповісти
Так, цікава особистість. Володіє ШІСТЬМА МОВАМИ !!! : англійською, французькою, німецькою, фінською, естонською, російською.
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26.03.2021 20:59 Відповісти
Та то не дивно. Англійська - найбільш поширена мова міжнародного спілкування. Може він хоче, щоб його в твіттері розуміло якомога більше людей. Це моє припущення.
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26.03.2021 22:50 Відповісти
астрп-зенека а не КОВИ-ЩЕТ
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26.03.2021 21:11 Відповісти
3.4 млн.введенных доз в сутки - американская система ставит новый рекорд! Представьте,вакцинировать всю Литву или Молдавию за сутки? Или Украину за 10 дней) Невероятно. В Украине пока 18 000 за сутки. © сеть
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26.03.2021 21:15 Відповісти
Ну астразенекой и я бы привился...
А вот пусть тот посол вторую дозу шмурдяком типа ковидшела кольнет...или слабо??
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26.03.2021 21:24 Відповісти
Нас це має збадборити ? Типу,"роби,як я!" ???
З радістю.Та нічим.
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26.03.2021 22:03 Відповісти
Это здорово, но нам то что от этого, у нас сраный Ковишилд и еще какой один китайский шмурдяк!?
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26.03.2021 22:13 Відповісти
ВСЕ ТЕ КТО СКРЫВАЕТ ФОРМУЛУ ВАКЦИН ОТ КОРОНОВИРУСА - ЯВЛЯЮТСЯ ВРАГАМИ НАРОДОВ !)
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27.03.2021 00:09 Відповісти
Странно. А к какой категории граждан он относится? Нашим дипломатам за границу прививки с Украины не отправляют. Делают по месту.
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27.03.2021 09:11 Відповісти
 
 