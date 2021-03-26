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Посол Євросоюзу в Києві Маасікас вакцинувався препаратом AstraZeneca
Глава Представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас вакцинувався проти коронавірусу. Він зробив щеплення препаратом компанії AstraZeneca.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter.
"Чудовий спосіб закінчити тиждень!", - написав Маасікас.
При цьому він додав фото із записом про вакцинацію в медичній карті.
Однак посол ЄС не повідомив, де саме прищепився від коронавірусу.
Топ коментарі
+1 denis robb
показати весь коментар26.03.2021 21:11
+1 Привет
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+1 LVA smart
показати весь коментар26.03.2021 22:13
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А вот пусть тот посол вторую дозу шмурдяком типа ковидшела кольнет...или слабо??
З радістю.Та нічим.