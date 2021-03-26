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Вакцинація запобігає важкому перебігу COVID-19, - Ляшко

Вакцинація запобігає важкому перебігу COVID-19, - Ляшко

У людей, яким ввели вакцину від коронавірусу, COVID-19 матиме легкий перебіг або середньої тяжкості.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чи можуть люди захворіти після вакцинації так, як відбулося в моєму випадку? Можуть, але хвороба буде мати легкий перебіг або середньої тяжкості. Хотів би наголосити, що сьогодні стосовно всіх вакцин, які зареєстровані та дозволені до використання, в першу чергу були проведені клінічні дослідження на зменшення і запобігання появи тяжкого перебігу захворювання, яке потребуватиме госпіталізації та реанімації", - сказав Ляшко.

Він додав, що під час хвороби на COVID-19 не приймав ані імуномодуляторів, ані противірусних чи антибактеріальних препаратів. І наголосив, що у разі появи симптомів хвороби необхідно здати тест та звернутися до лікаря і ні в якому разі не займатися самолікуванням.

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Ляшко наголосив, що клінічні дослідження вакцини щодо її здатності запобігати передачі збудника від людини до людини продовжуються. Результати цих досліджень постійно оприлюднюються. Водночас, за його словами, постійно з’являються нові дані стосовно COVID-19, і всі країни змушені переглядати як підходи до лікування, так і вимоги до профілактики хвороби.

Як повідомлялося, 2 березня головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зробив щеплення від COVID-19 вакциною Covishield на початку березня. 15 березня він повідомив про те, що отримав позитивний тест ПЛР на COVID-19. 25 березня головний санлікар повідомив про одужання.

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Топ коментарі
+6
А не вакцинация,продлевает жизнь!
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26.03.2021 17:04
+4
якщо запобігае точому після вакцинаціі помер фармацевт від короновірусу
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26.03.2021 18:30
+2
Так что, если ПОСЛЕ вакцинации заболеешь - не умрёшь? Радость то какая! А если без вакцинации заболеешь умрёшь обязательно? Вы ж не знаете, зачем говорить зря! Вот если бы "И умер, сам себе привив чуму, последний опыт кончив раньше срока"! 5 вакцинировался 15 заболел, 25 выздоровел. Реклама!!! Не вакцинировался бы может и не заболел, а то ведь последствия разные могут быть.
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26.03.2021 17:25
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А не вакцинация,продлевает жизнь!
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26.03.2021 17:04 Відповісти
Пожалуй плюсану👍
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26.03.2021 17:50 Відповісти
Чєто" обтиранийо "В.В.Висоцскоко вспом'ятолося..
))
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26.03.2021 17:06 Відповісти
Baks 13 , я уже говорил , ранее , что это всё не шутки . Умер мой хороший знакомый из соседней многоэтажки . Вёл абсолютно здоровый образ жизни , - не пил , не курил , - почти каждое утро делал пробежки на пришкольном стадионе и вообще был очень активным человеком ... . Жена вычухалась , а он , -- не смог .
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26.03.2021 17:29 Відповісти
Треба деталями цікавитись. Недавно академіки (десь приблизно 1 рік запізнення) констатували ,що під ШВЛ 88% смертності. Треба шукати причину ,а не надувати емоції.
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26.03.2021 17:37 Відповісти
Пам'ятаю цей пост...
Хто не курить та не п'я тей здоровиньким помре..)))
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26.03.2021 18:45 Відповісти
Так отож , вже всі сусіди перехворіли а я ще ні ?? . Чудєс на світі не буває . Тому й кажу , шо нєх . панікувати , мабуть я вже перехворів в легкій формі в середині вересня того року .
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26.03.2021 19:01 Відповісти
в каком классе? ты Владимира Владимировича спутал с Владимиром Семеновичем!
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26.03.2021 18:50 Відповісти
Хрущева ще пам'ятаю ...
)) )(((
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26.03.2021 20:05 Відповісти
Цікаво те , що треба вакцинуватися повторно тією самою вакциною . Що тепер робити тим людям , якшо не буде фірменної вакцини на повтор ? .
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26.03.2021 17:20 Відповісти
без паніки, ще все є. на крайняк відмовляться від повного використання першої партії лише на першу дозу. ще час є.
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26.03.2021 17:36 Відповісти
Веретено , та я навпаки своїм поганим юмором закликаю не панікувати , бо , думаю , що вже мабуть половина або принаймні третина Українців ковідом перехворіла не підозрюючи про це .. . ))
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26.03.2021 17:51 Відповісти
не факт, що саме тією вакциною треба проводити повторну вакцинацію
https://www.apteka.ua/article/584297
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26.03.2021 17:56 Відповісти
Не дивився ссылку але передбачаю шо там написано . Мабуть спаситєльная спутнік V на всє случаи жизні .. . ))
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26.03.2021 18:14 Відповісти
Так і ні буде,Вова.На цвінтар повзти,що ще.
Никого ні цікавить,чім там кому тре повторно.
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26.03.2021 17:49 Відповісти
di"kortez , не переймайся , граки не заклюють . Якшо помреш , то все одно закопають за комунальний рахунок . )) . Так шо живи !!
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26.03.2021 17:59 Відповісти
Так,Володю, всі ми там будемо,всі будемо в земельну родимої)
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26.03.2021 18:10 Відповісти
Чому в тебе такий настрій ?
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26.03.2021 18:24 Відповісти
Це філософія,Вова
Все бренно,житиє моє
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26.03.2021 18:36 Відповісти
Тоді од мене , -- все зрозуміло . )) Допобачення .
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26.03.2021 18:41 Відповісти
Вова,це чорний гумор,що ти як малеча)
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26.03.2021 19:03 Відповісти
я успею в гости к Богу - не бывает опозданий! (В.С. Высоцкий)
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26.03.2021 18:47 Відповісти
Так что, если ПОСЛЕ вакцинации заболеешь - не умрёшь? Радость то какая! А если без вакцинации заболеешь умрёшь обязательно? Вы ж не знаете, зачем говорить зря! Вот если бы "И умер, сам себе привив чуму, последний опыт кончив раньше срока"! 5 вакцинировался 15 заболел, 25 выздоровел. Реклама!!! Не вакцинировался бы может и не заболел, а то ведь последствия разные могут быть.
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26.03.2021 17:25 Відповісти
это точно-мёртвым ковид до 3.14зды
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26.03.2021 17:50 Відповісти
Вакцинація запобігає важкому перебігу COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 339
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26.03.2021 18:02 Відповісти
якщо запобігае точому після вакцинаціі помер фармацевт від короновірусу
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26.03.2021 18:30 Відповісти
у некоторых медпрепаратов (лекарств) указываются побочные действия и в самом конце бывает написано:" в редких случаях летальный исход", как то очень не хочется чтоб этот "крайний" случай выпал именно на тебя... это же не "русская рулетка"... и как человек может знать на какие именно компоненты препарата у него есть или нет аллергии, где он может это проверить? или это могут потом узнать родные?
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26.03.2021 18:44 Відповісти
Шота с вакцинацией и заболевших и умерших количество резко возрасло....
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26.03.2021 18:44 Відповісти
https://censor.net/ru/user/437138_______ уже инопланетяне беспокоятся состоянием в Украине!
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26.03.2021 18:54 Відповісти
 
 