Вакцинация предотвращает тяжелое течение COVID-19, - Ляшко

У вакцинированных от коронавируса людей COVID-19 будет иметь легкое течение или средней тяжести.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могут ли люди заболеть после вакцинации так, как это произошло в моем случае? Могут, однако болезнь будет иметь легкое течение или средней тяжести. Хотел бы подчеркнуть, что сегодня в отношении всех вакцин, которые зарегистрированы и разрешены к использованию, в первую очередь были проведены клинические исследования на уменьшение и предотвращение появления тяжелого течения заболевания, которое потребует госпитализации и реанимации ", - сказал Ляшко.

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Он добавил, что во время болезни COVID-19 не принимал ни иммуномодуляторов, ни противовирусных или антибактериальных препаратов. И подчеркнул, что в случае появления симптомов болезни необходимо сдать тест, обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением.

Ляшко подчеркнул, что клинические исследования вакцины относительно ее способности предотвращать передачу возбудителя от человека к человеку продолжаются. Результаты этих исследований постоянно публикуются. В то же время, по его словам, постоянно появляются новые данные о COVID-19, и все страны вынуждены пересматривать как подходы к лечению, так и требования к профилактике болезни.

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Как сообщалось,2 марта главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сделал прививку от COVID-19 вакциной Covishield. 15 марта он сообщил о том, что получил положительный тест ПЦР на COVID-19. 25 марта главный санврач сообщил о выздоровлении.