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Вакцинация предотвращает тяжелое течение COVID-19, - Ляшко

Вакцинация предотвращает тяжелое течение COVID-19, - Ляшко

У вакцинированных от коронавируса людей COVID-19 будет иметь легкое течение или средней тяжести.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могут ли люди заболеть после вакцинации так, как это произошло в моем случае? Могут, однако болезнь будет иметь легкое течение или средней тяжести. Хотел бы подчеркнуть, что сегодня в отношении всех вакцин, которые зарегистрированы и разрешены к использованию, в первую очередь были проведены клинические исследования на уменьшение и предотвращение появления тяжелого течения заболевания, которое потребует госпитализации и реанимации ", - сказал Ляшко.

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Он добавил, что во время болезни COVID-19 не принимал ни иммуномодуляторов, ни противовирусных или антибактериальных препаратов. И подчеркнул, что в случае появления симптомов болезни необходимо сдать тест, обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением.

Ляшко подчеркнул, что клинические исследования вакцины относительно ее способности предотвращать передачу возбудителя от человека к человеку продолжаются. Результаты этих исследований постоянно публикуются. В то же время, по его словам, постоянно появляются новые данные о COVID-19, и все страны вынуждены пересматривать как подходы к лечению, так и требования к профилактике болезни.

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Как сообщалось,2 марта главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сделал прививку от COVID-19 вакциной Covishield. 15 марта он сообщил о том, что получил положительный тест ПЦР на COVID-19. 25 марта главный санврач сообщил о выздоровлении.

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Топ комментарии
+6
А не вакцинация,продлевает жизнь!
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26.03.2021 17:04
+4
якщо запобігае точому після вакцинаціі помер фармацевт від короновірусу
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26.03.2021 18:30
+2
Так что, если ПОСЛЕ вакцинации заболеешь - не умрёшь? Радость то какая! А если без вакцинации заболеешь умрёшь обязательно? Вы ж не знаете, зачем говорить зря! Вот если бы "И умер, сам себе привив чуму, последний опыт кончив раньше срока"! 5 вакцинировался 15 заболел, 25 выздоровел. Реклама!!! Не вакцинировался бы может и не заболел, а то ведь последствия разные могут быть.
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26.03.2021 17:25
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А не вакцинация,продлевает жизнь!
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26.03.2021 17:04 Ответить
Пожалуй плюсану👍
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26.03.2021 17:50 Ответить
Чєто" обтиранийо "В.В.Висоцскоко вспом'ятолося..
))
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26.03.2021 17:06 Ответить
Baks 13 , я уже говорил , ранее , что это всё не шутки . Умер мой хороший знакомый из соседней многоэтажки . Вёл абсолютно здоровый образ жизни , - не пил , не курил , - почти каждое утро делал пробежки на пришкольном стадионе и вообще был очень активным человеком ... . Жена вычухалась , а он , -- не смог .
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26.03.2021 17:29 Ответить
Треба деталями цікавитись. Недавно академіки (десь приблизно 1 рік запізнення) констатували ,що під ШВЛ 88% смертності. Треба шукати причину ,а не надувати емоції.
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26.03.2021 17:37 Ответить
Пам'ятаю цей пост...
Хто не курить та не п'я тей здоровиньким помре..)))
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26.03.2021 18:45 Ответить
Так отож , вже всі сусіди перехворіли а я ще ні ?? . Чудєс на світі не буває . Тому й кажу , шо нєх . панікувати , мабуть я вже перехворів в легкій формі в середині вересня того року .
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26.03.2021 19:01 Ответить
в каком классе? ты Владимира Владимировича спутал с Владимиром Семеновичем!
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26.03.2021 18:50 Ответить
Хрущева ще пам'ятаю ...
)) )(((
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26.03.2021 20:05 Ответить
Цікаво те , що треба вакцинуватися повторно тією самою вакциною . Що тепер робити тим людям , якшо не буде фірменної вакцини на повтор ? .
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26.03.2021 17:20 Ответить
без паніки, ще все є. на крайняк відмовляться від повного використання першої партії лише на першу дозу. ще час є.
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26.03.2021 17:36 Ответить
Веретено , та я навпаки своїм поганим юмором закликаю не панікувати , бо , думаю , що вже мабуть половина або принаймні третина Українців ковідом перехворіла не підозрюючи про це .. . ))
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26.03.2021 17:51 Ответить
не факт, що саме тією вакциною треба проводити повторну вакцинацію
https://www.apteka.ua/article/584297
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26.03.2021 17:56 Ответить
Не дивився ссылку але передбачаю шо там написано . Мабуть спаситєльная спутнік V на всє случаи жизні .. . ))
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26.03.2021 18:14 Ответить
Так і ні буде,Вова.На цвінтар повзти,що ще.
Никого ні цікавить,чім там кому тре повторно.
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26.03.2021 17:49 Ответить
di"kortez , не переймайся , граки не заклюють . Якшо помреш , то все одно закопають за комунальний рахунок . )) . Так шо живи !!
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26.03.2021 17:59 Ответить
Так,Володю, всі ми там будемо,всі будемо в земельну родимої)
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26.03.2021 18:10 Ответить
Чому в тебе такий настрій ?
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26.03.2021 18:24 Ответить
Це філософія,Вова
Все бренно,житиє моє
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26.03.2021 18:36 Ответить
Тоді од мене , -- все зрозуміло . )) Допобачення .
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26.03.2021 18:41 Ответить
Вова,це чорний гумор,що ти як малеча)
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26.03.2021 19:03 Ответить
я успею в гости к Богу - не бывает опозданий! (В.С. Высоцкий)
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26.03.2021 18:47 Ответить
Так что, если ПОСЛЕ вакцинации заболеешь - не умрёшь? Радость то какая! А если без вакцинации заболеешь умрёшь обязательно? Вы ж не знаете, зачем говорить зря! Вот если бы "И умер, сам себе привив чуму, последний опыт кончив раньше срока"! 5 вакцинировался 15 заболел, 25 выздоровел. Реклама!!! Не вакцинировался бы может и не заболел, а то ведь последствия разные могут быть.
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26.03.2021 17:25 Ответить
это точно-мёртвым ковид до 3.14зды
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26.03.2021 17:50 Ответить
Вакцинація запобігає важкому перебігу COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 339
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26.03.2021 18:02 Ответить
якщо запобігае точому після вакцинаціі помер фармацевт від короновірусу
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26.03.2021 18:30 Ответить
у некоторых медпрепаратов (лекарств) указываются побочные действия и в самом конце бывает написано:" в редких случаях летальный исход", как то очень не хочется чтоб этот "крайний" случай выпал именно на тебя... это же не "русская рулетка"... и как человек может знать на какие именно компоненты препарата у него есть или нет аллергии, где он может это проверить? или это могут потом узнать родные?
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26.03.2021 18:44 Ответить
Шота с вакцинацией и заболевших и умерших количество резко возрасло....
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26.03.2021 18:44 Ответить
https://censor.net/ru/user/437138_______ уже инопланетяне беспокоятся состоянием в Украине!
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26.03.2021 18:54 Ответить
 
 