Беларуси отказали в участии в конкурсе "Евровидение" 2021 года

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" отказали Беларуси в участии в конкурсе этого года, так как новая представленная композиция нарушает правила конкурса и может навредить его репутации.

"Европейский вещательный союз и Reference Group, управляющий совет "Евровидения", внимательно изучили новую заявку, представленную БТРК (Белтелерадиокомпании), чтобы оценить ее право на участие в конкурсе этого года. Они пришли к выводу, что новая песня также нарушает правила конкурса и может нанести вред его репутации", - говорится в заявлении организаторов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Уточняется, что "поскольку БТРК не смог подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни "Евровидение" в мае".

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Ранее сообщалось, что претендент от Беларуси на участие в "Евровидении" готовит новую песню для подачи заявки.

Участниками "Евровидения" от Минска в этом году была выбрана группа "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя" ("I'll Teach You"). Однако Европейский вещательный союз (ЕВС) счел заявку не соответствующей правилам конкурса и не допустил песню к участию в конкурсе.

В ЕВС заявили о том, что песня "ставит неполитический характер конкурса под сомнение" и "рискует подорвать репутацию песенного конкурса "Евровидение". ЕВС известил белорусскую сторону о том, что "песня в существующем варианте не может участвовать в "Евровидении", а невыполнение требования может привести к дисквалификации белорусского участника.

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