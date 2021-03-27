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Беларуси отказали в участии в конкурсе "Евровидение" 2021 года

Беларуси отказали в участии в конкурсе

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" отказали Беларуси в участии в конкурсе этого года, так как новая представленная композиция нарушает правила конкурса и может навредить его репутации.

"Европейский вещательный союз и Reference Group, управляющий совет "Евровидения", внимательно изучили новую заявку, представленную БТРК (Белтелерадиокомпании), чтобы оценить ее право на участие в конкурсе этого года. Они пришли к выводу, что новая песня также нарушает правила конкурса и может нанести вред его репутации", - говорится в заявлении организаторов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Уточняется, что "поскольку БТРК не смог подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни "Евровидение" в мае".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Организаторы не пустили на "Евровидение" песню от Беларуси, авторы которой высмеивали протестующих. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что претендент от Беларуси на участие в "Евровидении" готовит новую песню для подачи заявки.

Участниками "Евровидения" от Минска в этом году была выбрана группа "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя" ("I'll Teach You"). Однако Европейский вещательный союз (ЕВС) счел заявку не соответствующей правилам конкурса и не допустил песню к участию в конкурсе.

В ЕВС заявили о том, что песня "ставит неполитический характер конкурса под сомнение" и "рискует подорвать репутацию песенного конкурса "Евровидение". ЕВС известил белорусскую сторону о том, что "песня в существующем варианте не может участвовать в "Евровидении", а невыполнение требования может привести к дисквалификации белорусского участника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украину на Евровидении-2021 представит группа Go_A с песней "Шум". ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7891) Евровидение (777)


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Топ комментарии
+25
Ще б кацапстану відмовили, щоб у пристойному товаристві кацапським духом не смерділо, то було б зовсім ідеально.
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27.03.2021 00:12
+22
У них конкурс Евроненавидение 2021
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27.03.2021 00:11
+15
Унижены снятием лукашистов с Евровидения только ольгиновские и лукаботы. А нормальные люди довольны, что их не пустили.
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27.03.2021 05:29
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У них конкурс Евроненавидение 2021
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27.03.2021 00:11 Ответить
У тебя в рашке везде враги. Тебе не понять, что такие конкурсы - это люди радуются жизни.
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27.03.2021 00:56 Ответить
"у них" - в Беларуси!
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27.03.2021 01:24 Ответить
А что, есть разница в данном вопросе вообще?
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27.03.2021 01:29 Ответить
Ще б кацапстану відмовили, щоб у пристойному товаристві кацапським духом не смерділо, то було б зовсім ідеально.
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27.03.2021 00:12 Ответить
Это было известно уже давно...
17 февраля 2021 года депутат Европарламента Карин Карлсбро (Шведская либеральная партия) https://news.tut.by/culture/719388.html выступила с инициативой запретить Беларуси участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году. Она предложила коллегам из Европарламента подписаться под письмом в ЕВС, чтобы Беларусь не участвовала в конкурсе. По ее мнению, недопустимо, что ЕВС сотрудничает с Белтелерадиокомпанией, поскольку ее глава Иван Эйсмонт включен в санкционный список ЕС, а в компании преследуют сотрудников, отметила евродепутат.
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27.03.2021 00:13 Ответить
Ну, те що Євробачення - це самий політичний пісенний конкурс, всім давно відомо. Якось не по-людські вийшло, покарали всю країну та весь білоруський народ через останнього європейського диктатора. Нехай би співали, а глядачі би вирішили яка ця пісня.
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27.03.2021 00:18 Ответить
так их и не допустили к конкурсу из за того что их текст песен был так сказать восхвалявший лукашенко что первые претенденты что вторые
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27.03.2021 00:34 Ответить
Я послухав - совок совком їхні пісні.
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27.03.2021 01:00 Ответить
Серьозно? Типу: лєнін всегда живой, лєнін всегда с тобой, в горє, надеждє і радості?

Я не слухала їх і не збираюсь, тому не у кірсі.
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27.03.2021 08:55 Ответить
не у *курсі
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27.03.2021 08:56 Ответить
Та пох на ту Беларусь, пох на то Евровидение. Там рашисты, а там - фрики.
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27.03.2021 00:21 Ответить
А москалі спокійно виступають і спокійно вбивають українців.І це відбувається в Європі.
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27.03.2021 00:31 Ответить
Правильно сделали. Лукашенко специально хотел туда послать этих пропагандистов. Обломали диктатораю
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27.03.2021 00:32 Ответить
Мои поздравления! Беларуси отказали в участии в конкурсе "Евровидение" 2021 года - Цензор.НЕТ 7627
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27.03.2021 00:39 Ответить
Раней дагуляліся ў хакей , а зараз дапеліся да Еўрабачання . Жыве Беларусь , жыве без
лукі .
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27.03.2021 08:15 Ответить
Флаг вам в руки!
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27.03.2021 13:07 Ответить
Это садомазохизм какой-то....
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27.03.2021 00:41 Ответить
Садомазо - жить в стране-помойке между Украиной и США.
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27.03.2021 00:46 Ответить
Он написал - "Правильно сделали".
Значит он удовлетворён унижением.
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27.03.2021 00:49 Ответить
Так надо отличать Литвинов от руснявых лукашистов.
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27.03.2021 00:50 Ответить
Унижены снятием лукашистов с Евровидения только ольгиновские и лукаботы. А нормальные люди довольны, что их не пустили.
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27.03.2021 05:29 Ответить
Я доволен, что ты доволен.
Вас сейчас начнут везде пинать.
Лукашенко это по барабану, и вам хорошо.
И волки сыты, и овцы целы.
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27.03.2021 07:06 Ответить
Беларуси отказали в участии в конкурсе "Евровидение" 2021 года - Цензор.НЕТ 7453 Я тоже могу тебя послать.
Но не буду.
Чтобы не доставлять тебе лишний раз удовольствие.
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27.03.2021 07:15 Ответить
Свободен ольгиновский лукабот. Иди поплачь вместе со своими хозяевами-диктаторами.
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27.03.2021 07:46 Ответить
Ну хоть шось
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27.03.2021 00:32 Ответить
Беларуси отказали в участии в конкурсе "Евровидение" 2021 года
Зато Луке Мудищеву любезно придоставили скамью подсудимых в Гаагском Трибунале ряДОМ с лаптемордой ********

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27.03.2021 00:41 Ответить
Лука не знает, что белорусские заробитчане сейчас делают ремонт в гаагской камере для приёма любого чиновника из Беларуси.
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27.03.2021 01:07 Ответить
2009 - поет Грузия.
https://www.youtube.com/watch?v=LV1_s73fI-U We Don't Wanna Put In
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27.03.2021 01:22 Ответить
Тобишь Джамала со своей песТней 1944 не, цитирую формулировку отказ Беларуси - "ставит неполитический характер конкурса под сомнение". Ну не уродцы, а?Источник: https://censor.net/ru/n3255938
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27.03.2021 04:32 Ответить
1944 - це про історію пісня, а не про політику...
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27.03.2021 09:27 Ответить
***** душити потрібно з Білорусії.
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27.03.2021 07:07 Ответить
Песня по зайчиков и лисичку.И где в ней политика?
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27.03.2021 09:10 Ответить
меж булок твоего хозяина. ты приглядись во время сеанса утреннего вылизывания очка лукашеску, можешь и во время вечернего или полуденного сеанса приглядеться, обязательно увидишь ответ на свой вопрос
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27.03.2021 12:00 Ответить
Ну от ! Так готувались , і вокаліст такий - "парень в красной да рубашеночке , хорошенький такой "...
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27.03.2021 12:26 Ответить
Білорусі відмовили в участі в конкурсі "Євробачення" 2021 року - Цензор.НЕТ 8229
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28.03.2021 09:28 Ответить
 
 