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Білорусі відмовили в участі в конкурсі "Євробачення" 2021 року

Білорусі відмовили в участі в конкурсі

Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" відмовили Білорусі в участі в конкурсі цього року, оскільки нова представлена композиція порушує правила конкурсу та може нашкодити його репутації.

"Європейський мовний союз і Reference Group, наглядова рада  "Євробачення", уважно вивчили нову заявку, подану БТРК (Белтелерадіокомпанія), щоб оцінити її право на участь в конкурсі цього року. Вони дійшли висновку, що нова пісня також порушує правила конкурсу та може завдати шкоди його репутації", - йдеться в заяві організаторів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Уточнюється, що "оскільки БТРК не змогла подати заявку упродовж продовженого терміну, на жаль, Білорусь не братиме участі в 65-му конкурсі пісні "Євробачення" у травні".

Дивіться також: Організатори не пустили на "Євробачення" пісню від Білорусі, автори якої висміювали протестувальників. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що претендент від Білорусі на участь у конкурсі "Євробачення" готує нову пісню для подачі заявки.

Учасниками Євробачення-2021 від Мінська цього року була обрана група "Галаси ЗМеста" з піснею "Я научу тебя" ("I'll Teach You"). Однак Європейський мовний союз (ЄМС) визнав заявку такою, що не відповідає правилам конкурсу і не допустив пісню до участі в конкурсі.

У ЄМС заявили про те, що пісня "ставить неполітичний характер конкурсу під сумнів" і "ризикує підірвати репутацію пісенного конкурсу "Євробачення". ЄМС сповістив білоруську сторону про те, що "пісня в нинішньому варіанті не може брати участі в конкурсі, а невиконання вимоги може призвести до дискваліфікації білоруського учасника.

Дивіться також: Україну на Євробаченні-2021 представить група Go_A з піснею "Шум". ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7931) Євробачення (604)


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Топ коментарі
+25
Ще б кацапстану відмовили, щоб у пристойному товаристві кацапським духом не смерділо, то було б зовсім ідеально.
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27.03.2021 00:12
+22
У них конкурс Евроненавидение 2021
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27.03.2021 00:11
+15
Унижены снятием лукашистов с Евровидения только ольгиновские и лукаботы. А нормальные люди довольны, что их не пустили.
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27.03.2021 05:29
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У них конкурс Евроненавидение 2021
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27.03.2021 00:11 Відповісти
У тебя в рашке везде враги. Тебе не понять, что такие конкурсы - это люди радуются жизни.
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27.03.2021 00:56 Відповісти
"у них" - в Беларуси!
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27.03.2021 01:24 Відповісти
А что, есть разница в данном вопросе вообще?
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27.03.2021 01:29 Відповісти
Ще б кацапстану відмовили, щоб у пристойному товаристві кацапським духом не смерділо, то було б зовсім ідеально.
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27.03.2021 00:12 Відповісти
Это было известно уже давно...
17 февраля 2021 года депутат Европарламента Карин Карлсбро (Шведская либеральная партия) https://news.tut.by/culture/719388.html выступила с инициативой запретить Беларуси участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году. Она предложила коллегам из Европарламента подписаться под письмом в ЕВС, чтобы Беларусь не участвовала в конкурсе. По ее мнению, недопустимо, что ЕВС сотрудничает с Белтелерадиокомпанией, поскольку ее глава Иван Эйсмонт включен в санкционный список ЕС, а в компании преследуют сотрудников, отметила евродепутат.
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27.03.2021 00:13 Відповісти
Ну, те що Євробачення - це самий політичний пісенний конкурс, всім давно відомо. Якось не по-людські вийшло, покарали всю країну та весь білоруський народ через останнього європейського диктатора. Нехай би співали, а глядачі би вирішили яка ця пісня.
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27.03.2021 00:18 Відповісти
так их и не допустили к конкурсу из за того что их текст песен был так сказать восхвалявший лукашенко что первые претенденты что вторые
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27.03.2021 00:34 Відповісти
Я послухав - совок совком їхні пісні.
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27.03.2021 01:00 Відповісти
Серьозно? Типу: лєнін всегда живой, лєнін всегда с тобой, в горє, надеждє і радості?

Я не слухала їх і не збираюсь, тому не у кірсі.
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27.03.2021 08:55 Відповісти
не у *курсі
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27.03.2021 08:56 Відповісти
Та пох на ту Беларусь, пох на то Евровидение. Там рашисты, а там - фрики.
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27.03.2021 00:21 Відповісти
А москалі спокійно виступають і спокійно вбивають українців.І це відбувається в Європі.
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27.03.2021 00:31 Відповісти
Правильно сделали. Лукашенко специально хотел туда послать этих пропагандистов. Обломали диктатораю
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27.03.2021 00:32 Відповісти
Мои поздравления! Беларуси отказали в участии в конкурсе "Евровидение" 2021 года - Цензор.НЕТ 7627
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27.03.2021 00:39 Відповісти
Раней дагуляліся ў хакей , а зараз дапеліся да Еўрабачання . Жыве Беларусь , жыве без
лукі .
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27.03.2021 08:15 Відповісти
Флаг вам в руки!
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27.03.2021 13:07 Відповісти
Это садомазохизм какой-то....
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27.03.2021 00:41 Відповісти
Садомазо - жить в стране-помойке между Украиной и США.
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27.03.2021 00:46 Відповісти
Он написал - "Правильно сделали".
Значит он удовлетворён унижением.
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27.03.2021 00:49 Відповісти
Так надо отличать Литвинов от руснявых лукашистов.
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27.03.2021 00:50 Відповісти
Унижены снятием лукашистов с Евровидения только ольгиновские и лукаботы. А нормальные люди довольны, что их не пустили.
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27.03.2021 05:29 Відповісти
Я доволен, что ты доволен.
Вас сейчас начнут везде пинать.
Лукашенко это по барабану, и вам хорошо.
И волки сыты, и овцы целы.
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27.03.2021 07:06 Відповісти
Беларуси отказали в участии в конкурсе "Евровидение" 2021 года - Цензор.НЕТ 7453 Я тоже могу тебя послать.
Но не буду.
Чтобы не доставлять тебе лишний раз удовольствие.
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27.03.2021 07:15 Відповісти
Свободен ольгиновский лукабот. Иди поплачь вместе со своими хозяевами-диктаторами.
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27.03.2021 07:46 Відповісти
Ну хоть шось
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27.03.2021 00:32 Відповісти
Беларуси отказали в участии в конкурсе "Евровидение" 2021 года
Зато Луке Мудищеву любезно придоставили скамью подсудимых в Гаагском Трибунале ряДОМ с лаптемордой ********

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27.03.2021 00:41 Відповісти
Лука не знает, что белорусские заробитчане сейчас делают ремонт в гаагской камере для приёма любого чиновника из Беларуси.
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27.03.2021 01:07 Відповісти
2009 - поет Грузия.
https://www.youtube.com/watch?v=LV1_s73fI-U We Don't Wanna Put In
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27.03.2021 01:22 Відповісти
Тобишь Джамала со своей песТней 1944 не, цитирую формулировку отказ Беларуси - "ставит неполитический характер конкурса под сомнение". Ну не уродцы, а?Источник: https://censor.net/ru/n3255938
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27.03.2021 04:32 Відповісти
1944 - це про історію пісня, а не про політику...
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27.03.2021 09:27 Відповісти
***** душити потрібно з Білорусії.
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27.03.2021 07:07 Відповісти
Песня по зайчиков и лисичку.И где в ней политика?
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27.03.2021 09:10 Відповісти
меж булок твоего хозяина. ты приглядись во время сеанса утреннего вылизывания очка лукашеску, можешь и во время вечернего или полуденного сеанса приглядеться, обязательно увидишь ответ на свой вопрос
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27.03.2021 12:00 Відповісти
Ну от ! Так готувались , і вокаліст такий - "парень в красной да рубашеночке , хорошенький такой "...
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27.03.2021 12:26 Відповісти
Білорусі відмовили в участі в конкурсі "Євробачення" 2021 року - Цензор.НЕТ 8229
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28.03.2021 09:28 Відповісти
 
 