Білорусі відмовили в участі в конкурсі "Євробачення" 2021 року
Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" відмовили Білорусі в участі в конкурсі цього року, оскільки нова представлена композиція порушує правила конкурсу та може нашкодити його репутації.
"Європейський мовний союз і Reference Group, наглядова рада "Євробачення", уважно вивчили нову заявку, подану БТРК (Белтелерадіокомпанія), щоб оцінити її право на участь в конкурсі цього року. Вони дійшли висновку, що нова пісня також порушує правила конкурсу та може завдати шкоди його репутації", - йдеться в заяві організаторів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Уточнюється, що "оскільки БТРК не змогла подати заявку упродовж продовженого терміну, на жаль, Білорусь не братиме участі в 65-му конкурсі пісні "Євробачення" у травні".
Раніше повідомлялося, що претендент від Білорусі на участь у конкурсі "Євробачення" готує нову пісню для подачі заявки.
Учасниками Євробачення-2021 від Мінська цього року була обрана група "Галаси ЗМеста" з піснею "Я научу тебя" ("I'll Teach You"). Однак Європейський мовний союз (ЄМС) визнав заявку такою, що не відповідає правилам конкурсу і не допустив пісню до участі в конкурсі.
У ЄМС заявили про те, що пісня "ставить неполітичний характер конкурсу під сумнів" і "ризикує підірвати репутацію пісенного конкурсу "Євробачення". ЄМС сповістив білоруську сторону про те, що "пісня в нинішньому варіанті не може брати участі в конкурсі, а невиконання вимоги може призвести до дискваліфікації білоруського учасника.
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17 февраля 2021 года депутат Европарламента Карин Карлсбро (Шведская либеральная партия) https://news.tut.by/culture/719388.html выступила с инициативой запретить Беларуси участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году. Она предложила коллегам из Европарламента подписаться под письмом в ЕВС, чтобы Беларусь не участвовала в конкурсе. По ее мнению, недопустимо, что ЕВС сотрудничает с Белтелерадиокомпанией, поскольку ее глава Иван Эйсмонт включен в санкционный список ЕС, а в компании преследуют сотрудников, отметила евродепутат.
Я не слухала їх і не збираюсь, тому не у кірсі.
лукі .
Значит он удовлетворён унижением.
Вас сейчас начнут везде пинать.
Лукашенко это по барабану, и вам хорошо.
И волки сыты, и овцы целы.
Но не буду.
Чтобы не доставлять тебе лишний раз удовольствие.
Зато Луке Мудищеву любезно придоставили скамью подсудимых в Гаагском Трибунале ряДОМ с лаптемордой ********
https://www.youtube.com/watch?v=LV1_s73fI-U We Don't Wanna Put In