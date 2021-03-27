Білорусі відмовили в участі в конкурсі "Євробачення" 2021 року

Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" відмовили Білорусі в участі в конкурсі цього року, оскільки нова представлена композиція порушує правила конкурсу та може нашкодити його репутації.

"Європейський мовний союз і Reference Group, наглядова рада "Євробачення", уважно вивчили нову заявку, подану БТРК (Белтелерадіокомпанія), щоб оцінити її право на участь в конкурсі цього року. Вони дійшли висновку, що нова пісня також порушує правила конкурсу та може завдати шкоди його репутації", - йдеться в заяві організаторів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Уточнюється, що "оскільки БТРК не змогла подати заявку упродовж продовженого терміну, на жаль, Білорусь не братиме участі в 65-му конкурсі пісні "Євробачення" у травні".

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Раніше повідомлялося, що претендент від Білорусі на участь у конкурсі "Євробачення" готує нову пісню для подачі заявки.

Учасниками Євробачення-2021 від Мінська цього року була обрана група "Галаси ЗМеста" з піснею "Я научу тебя" ("I'll Teach You"). Однак Європейський мовний союз (ЄМС) визнав заявку такою, що не відповідає правилам конкурсу і не допустив пісню до участі в конкурсі.

У ЄМС заявили про те, що пісня "ставить неполітичний характер конкурсу під сумнів" і "ризикує підірвати репутацію пісенного конкурсу "Євробачення". ЄМС сповістив білоруську сторону про те, що "пісня в нинішньому варіанті не може брати участі в конкурсі, а невиконання вимоги може призвести до дискваліфікації білоруського учасника.

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