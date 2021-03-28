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Киев (24762) теплосеть (120) Киевтеплоэнерго (23)

В Киеве прорвало теплотрассу - 133 дома остались без тепла

В Киеве прорвало теплотрассу - 133 дома остались без тепла

Из-за прорыва магистрального трубопровода на улице Рибальской в Киеве теплоснабжение временные приостановлено для 133 домов. Работы по устранению аварии продолжаются.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Как отметили в пресс-службе, прорыв произошел в воскресенье, 28 марта в 13:50 на вл. Рыбальской, 13.

"Это повреждение магистрального трубопровода диаметром 600 мм с вытеканием теплоносителя на поверхность. Его сразу было оперативно локализовала аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго", - говорится в сообщении.

Аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго" работает над ликвидацией повреждения трубопровода. Сейчас начаты ремонтные работы. На время их проведения услуги теплоснабжения временно приостановлены для 133 домов.

По данным пресс-службы, трубопровод, где произошло повреждение, был проложен в 1974 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Киевтеплоэнерго" назвало причину аварии возле Ocean Plaza: трубопровод отработал нормативный срок эксплуатации
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Топ комментарии
+6
вже місяць те тепло зайве)
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28.03.2021 16:32
+5
главное - задокументируйте отсутствие отопления - а то еще и платить заставят (с таким волюнтаризмом столкнулся в прошлом ноябре)
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28.03.2021 16:25
+4
Може їм, навпаки, пощастило з проривом: бідолашні стікали вже потом і проклинали теплоцентралі!
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28.03.2021 17:04
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Теплоцентраль умерла от старости. Не удивительно.
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28.03.2021 16:10 Ответить
Не от старости, а от высоток, напиханных там, просто в невпихуемые места, на трубу 70х годов (по Киевским меркам новье).
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29.03.2021 03:42 Ответить
спасибо, что не в середине февраля
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28.03.2021 16:16 Ответить
она устала....
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28.03.2021 16:22 Ответить
главное - задокументируйте отсутствие отопления - а то еще и платить заставят (с таким волюнтаризмом столкнулся в прошлом ноябре)
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28.03.2021 16:25 Ответить
вже місяць те тепло зайве)
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28.03.2021 16:32 Ответить
Кияни надзвичайно теплолюбиві організми. Вся країна повинна знати, що в їхніх шпаківнях температура понизилася на декілька градусів.
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28.03.2021 16:59 Ответить
Може їм, навпаки, пощастило з проривом: бідолашні стікали вже потом і проклинали теплоцентралі!
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28.03.2021 17:04 Ответить
ой шо робицца...поморозить людей ахмет
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28.03.2021 17:06 Ответить
Дуже важлива новина для українців. Лежу на дивані в тепленькій хаті в Богом забутому селі, дай, думаю, поспівчуваю мешканцям Києва, найнещаснішім людям на планеті земля.
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28.03.2021 17:07 Ответить
Травка зеленеет солнышко блестит, а на этой травке мер виталя спит, спит забот не зная и не зная бед, ласточка с бедою шлёт ему привет.
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28.03.2021 18:03 Ответить
какая беда,
депутатские падали лишились навара
тепло летом продавать надо уметь
...
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28.03.2021 18:15 Ответить
Вже тепло, сьогодні навіть в футболці ходив.
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28.03.2021 19:26 Ответить
Кому то тепло нужно? 27 градусов в квартире, все батареи повыключал но стояки-то горячие, кипяток просто. На улице +15. Больные люди в Киеве при власти.
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28.03.2021 20:06 Ответить
Не только в Киеве. Окна по всей квартире открыты, жарень и батареи до середины апреля будут жарить. Теплоэнерго зарабатывает бабло
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28.03.2021 20:53 Ответить
 
 