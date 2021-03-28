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Київ (19115) тепломережа (118) Київтеплоенерго (205)

У Києві прорвало теплотрасу - 133 будинки залишилися без тепла

У Києві прорвало теплотрасу - 133 будинки залишилися без тепла

Через прорив магістрального трубопроводу на вулиці Рибальська в Києві теплопостачання тимчасово призупинено для 133 будинків. Роботи з усунення аварії тривають.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Як відзначили в пресслужбі, прорив стався в неділю, 28 березня о 13:50 на вул. Рибальській, 13.

"Це пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 600 мм з витоком теплоносія на поверхню. Його одразу було оперативно локалізовано аварійною бригадою КП "Київтеплоенерго".

Наразі розпочато ремонтні роботи. На час їх проведення послуги теплопостачання тимчасові призупинені для 133 будинків.

Трубопровід, де сталося пошкодження, був прокладений у 1974 році", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Понад 80 будинків у центрі Києва залишилися без гарячої води й опалення
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Топ коментарі
+6
вже місяць те тепло зайве)
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28.03.2021 16:32
+5
главное - задокументируйте отсутствие отопления - а то еще и платить заставят (с таким волюнтаризмом столкнулся в прошлом ноябре)
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28.03.2021 16:25
+4
Може їм, навпаки, пощастило з проривом: бідолашні стікали вже потом і проклинали теплоцентралі!
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28.03.2021 17:04
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Теплоцентраль умерла от старости. Не удивительно.
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28.03.2021 16:10 Відповісти
Не от старости, а от высоток, напиханных там, просто в невпихуемые места, на трубу 70х годов (по Киевским меркам новье).
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29.03.2021 03:42 Відповісти
спасибо, что не в середине февраля
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28.03.2021 16:16 Відповісти
она устала....
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28.03.2021 16:22 Відповісти
главное - задокументируйте отсутствие отопления - а то еще и платить заставят (с таким волюнтаризмом столкнулся в прошлом ноябре)
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28.03.2021 16:25 Відповісти
вже місяць те тепло зайве)
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28.03.2021 16:32 Відповісти
Кияни надзвичайно теплолюбиві організми. Вся країна повинна знати, що в їхніх шпаківнях температура понизилася на декілька градусів.
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28.03.2021 16:59 Відповісти
Може їм, навпаки, пощастило з проривом: бідолашні стікали вже потом і проклинали теплоцентралі!
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28.03.2021 17:04 Відповісти
ой шо робицца...поморозить людей ахмет
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28.03.2021 17:06 Відповісти
Дуже важлива новина для українців. Лежу на дивані в тепленькій хаті в Богом забутому селі, дай, думаю, поспівчуваю мешканцям Києва, найнещаснішім людям на планеті земля.
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28.03.2021 17:07 Відповісти
Травка зеленеет солнышко блестит, а на этой травке мер виталя спит, спит забот не зная и не зная бед, ласточка с бедою шлёт ему привет.
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28.03.2021 18:03 Відповісти
какая беда,
депутатские падали лишились навара
тепло летом продавать надо уметь
...
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28.03.2021 18:15 Відповісти
Вже тепло, сьогодні навіть в футболці ходив.
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28.03.2021 19:26 Відповісти
Кому то тепло нужно? 27 градусов в квартире, все батареи повыключал но стояки-то горячие, кипяток просто. На улице +15. Больные люди в Киеве при власти.
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28.03.2021 20:06 Відповісти
Не только в Киеве. Окна по всей квартире открыты, жарень и батареи до середины апреля будут жарить. Теплоэнерго зарабатывает бабло
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28.03.2021 20:53 Відповісти
 
 