За неделю огонь унес жизни 50 человек, на водных объектах погибли 14, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 22.03 по 28.03) во время пожаров погибли 50 человек, на водных объектах - 14.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, с начала недели зарегистрировано 2 тыс. 888 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 66 человек.

Ликвидировано 2 тыс. 577 пожаров, спасены во время пожаров 49 человек и не допущено уничтожение огнем 481 здания и 29 ед. техники. Во время пожаров погибли 50 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 830 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 198 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 178 взрывоопасных предметов.

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В течение недели на водных объектах погибли 14 человек.