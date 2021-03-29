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Укргидроэнерго (62) Интерпайп (26)

"Интерпайп" Пинчука выкупил всю электроэнергию государственной "Укргидроэнерго" со скидкой 18%

Компания "Днепросталь-Энерго" (входит в структуру "Интерпайп" Виктора Пинчука) стала единственным покупателем электроэнергии государственной компании "Укргидроэнерго" на аукционе 25 марта, купив ее со скидкой 18% к стартовой цене.

  Об этом свидетельствуют результаты аукциона, обнародованные на сайте "Украинской энергетической биржи". "Днепросталь-Энерго" приобрела 9,6 млн кВт часов с поставкой в апреле по цене 1,4 грн/кВт.час. Это на 17,8% ниже стартовой цены, установленной государственной компанией. (1,7 грн/кВт.час). Компания олигарха Пинчука получила электроэнергию по цене на 5% ниже, чем биржевая стоимость электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в день аукциона.

Напомним, "Днепросталь-Энерго" в январе 2021 году стала основным импортером электроэнергии с Белорусской АЭС. На фоне общественной критики закупок тока у России и Беларуси, компания приостановила закупки, однако в апреле снова получила доступ к межгосударственным сетям для поставок из БелАЭС в Украину. "Днепросталь-Энерго" входит в структуру корпорации "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука и занимается поставками электрической энергии на предприятия группы. 
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Топ комментарии
+21
Ещё один откатик гундосого спонсорам..
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29.03.2021 13:59
+14
И впарит нам с 180% наценкой.
Радуйтесь, ЗеДолбни.
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29.03.2021 14:06
+9
гниды
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29.03.2021 14:03
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Ещё один откатик гундосого спонсорам..
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29.03.2021 13:59 Ответить
Свой своего не обидет.
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29.03.2021 13:59 Ответить
привязывать бы бого избранного к простому трансформатору будке... и на всю годовую закупку даже со скидкой 18% пропустит ток через этого ушлебка.... и не сдохнет же падло...
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29.03.2021 14:17 Ответить
А что стоимость электроэнергии завтра это цена всего апреля ?
Недавно на рынке сутки на перед была ниже 1,3 грн за кВт час
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29.03.2021 14:02 Ответить
гниды
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29.03.2021 14:03 Ответить
И впарит нам с 180% наценкой.
Радуйтесь, ЗеДолбни.
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29.03.2021 14:06 Ответить
А разве ЗеДолбни отдали энергокомпании в частные руки? Так, что радуйся и ты, придется и тебе с наценкой платить.
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29.03.2021 17:27 Ответить
За то, что и мне придётся, благодаря твким ЗеДолбням, как вы платить с наценкой это верно. Жизнь она не справедлива. По справедливости, высшей, должны платить пор нонешним тарифам за коммуналку, продукты, проезд и т.д., только те, кто голосовал за этого антиукраинского президента и его партию, и прочих им подобных голосящих самосебепомогающих старух колясочниц в пенсне, и с мешком. А остальные должны платить по тарифам папиредников. По справедливости. Но за справедливость, особенно социальную, я слушал ещё с детского садика в советские времене, от пионервожатых, лидеров комсомола, а затем и кпсс. Слышал много, но ни разу её, социальную справедливость, не видел.
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29.03.2021 18:28 Ответить
Стартова ціна 1.7 грн, ціна імпортованої електроенергії із Білорусі приблизно 1.5 грн, купили зі знижкою за 1.4 грн.
В цих трьох цифрах міститься відповідь на питання чому імпорт електроенергії до цього часу актуальний і як з цим можна боротись.
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29.03.2021 14:07 Ответить
С начала марта де-факто Украина не покупает электроэнергию в Беларусии а продаёте ей
С марта электроэнергия генерируется в Украине в избытки и экспортные поставки круглосуточно 0,5-1,2 ГВт
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29.03.2021 14:52 Ответить
зеленский набивает карманы и лошит лохов
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29.03.2021 14:07 Ответить
это борьба с олигархами
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29.03.2021 14:51 Ответить
На завтра, 30 марта электроэнергия в Украине на стоит 1,203 грн за кВт час
Те 1,7 грн пускай себе в сраку автор статьи засунет
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29.03.2021 14:10 Ответить
Что не так написал автор?
Другое дело, что комментаторы пишут не вникая в суть. Так это частое явления. «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!»
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29.03.2021 14:28 Ответить
Во первых цены на рынке сутки на перед на апрель нету
Во вторых покупали на Украинской энергетической бирже а это крупно оптовые продажи электроэнергии а не розничные почасовые продажи электроэнергии на завтра чем является РДН
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29.03.2021 14:47 Ответить
Цена электроэнергии на рынке сутки на перед
https://www.oree.com.ua/index.php/indexes
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29.03.2021 14:13 Ответить
Именно олигархам-монополистам выгодны социализм, этатизм, "соціальна держава"!))
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29.03.2021 14:14 Ответить
Им выгоден капитализм, когда они получают доходы , а вот расходы можно и национализировать.
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29.03.2021 14:19 Ответить
Зебілка затухні
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29.03.2021 16:51 Ответить
спасибо зрителям экрана...
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29.03.2021 14:17 Ответить
...голубым зрителям экрана. Иначе не сказать!
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29.03.2021 14:22 Ответить
""Интерпайп" Пинчука выкупил всю электроэнергию государственной "Укргидроэнерго" со скидкой 18%" - и будет продавать украинцам с накруткой 150%. Вот так олигархи богатеют, а мы беднеем.
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29.03.2021 14:24 Ответить
Це просто кінець епохи бідності, але не вашої 73% лохів. Зробили разом себе і нас, хоча ми за ці кінці не голосували.
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29.03.2021 14:37 Ответить
Ай "краса". З якого піднімуть ціни на електроенергію для насЕленІя? З 1 травня.
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29.03.2021 14:52 Ответить
Так вот ты какая - "борьба" Вовы ЗЕлупы с олигархами... пзд !
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29.03.2021 14:56 Ответить
никак не понимаю почему таким стратегическим ресурсом как электроэнергия владеет какой то один упырь?
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29.03.2021 16:42 Ответить
Почему один, ахметкин, коломойша, порох,... .
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29.03.2021 17:31 Ответить
Имитация борьбы с олигархами, имитация игры на рояле, :великий имитатор всех времен и народов.
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29.03.2021 17:12 Ответить
Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения.
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29.03.2021 17:23 Ответить
Одичалая отара 73%,маажьТє і жріТє.
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29.03.2021 17:41 Ответить
 
 