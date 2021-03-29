"Интерпайп" Пинчука выкупил всю электроэнергию государственной "Укргидроэнерго" со скидкой 18%
Компания "Днепросталь-Энерго" (входит в структуру "Интерпайп" Виктора Пинчука) стала единственным покупателем электроэнергии государственной компании "Укргидроэнерго" на аукционе 25 марта, купив ее со скидкой 18% к стартовой цене.
Об этом свидетельствуют результаты аукциона, обнародованные на сайте "Украинской энергетической биржи". "Днепросталь-Энерго" приобрела 9,6 млн кВт часов с поставкой в апреле по цене 1,4 грн/кВт.час. Это на 17,8% ниже стартовой цены, установленной государственной компанией. (1,7 грн/кВт.час). Компания олигарха Пинчука получила электроэнергию по цене на 5% ниже, чем биржевая стоимость электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в день аукциона.
Напомним, "Днепросталь-Энерго" в январе 2021 году стала основным импортером электроэнергии с Белорусской АЭС. На фоне общественной критики закупок тока у России и Беларуси, компания приостановила закупки, однако в апреле снова получила доступ к межгосударственным сетям для поставок из БелАЭС в Украину. "Днепросталь-Энерго" входит в структуру корпорации "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука и занимается поставками электрической энергии на предприятия группы.
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Недавно на рынке сутки на перед была ниже 1,3 грн за кВт час
Радуйтесь, ЗеДолбни.
В цих трьох цифрах міститься відповідь на питання чому імпорт електроенергії до цього часу актуальний і як з цим можна боротись.
С марта электроэнергия генерируется в Украине в избытки и экспортные поставки круглосуточно 0,5-1,2 ГВт
Те 1,7 грн пускай себе в сраку автор статьи засунет
Другое дело, что комментаторы пишут не вникая в суть. Так это частое явления. «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!»
Во вторых покупали на Украинской энергетической бирже а это крупно оптовые продажи электроэнергии а не розничные почасовые продажи электроэнергии на завтра чем является РДН
https://www.oree.com.ua/index.php/indexes