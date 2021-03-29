УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12003 відвідувача онлайн
Новини
6 834 30
Укргідроенерго (340) Інтерпайп (191)

"Інтерпайп" Пінчука викупив всю електроенергію державної "Укргідроенерго" зі знижкою 18%

Компанія "Дніпросталь-Енерго" (входить до структури "Інтерпайп" Віктора Пінчука) стала єдиним покупцем електроенергії державної компанії "Укргідроенерго" на аукціоні 25 березня, купивши її зі знижкою 18 % до стартової ціни.

Про це свідчать результати аукціону, оприлюднені на сайті "Української енергетичної біржі". "Дніпросталь-Енерго" придбала 9,6 млн кВт годин з поставкою у квітні за ціною 1,4 грн/кВт.год. Це на 17,8% нижче за стартову ціну, встановлену державною компанією. (1,7 грн / кВт.год). Компанія олігарха Пінчука отримала електроенергію за ціною на 5% нижче, ніж біржова вартість електроенергії на ринку "на добу вперед" у день аукціону.

Нагадаємо, "Дніпросталь-Енерго" в січні 2021 року стала основним імпортером електроенергії з Білоруської АЕС. На тлі громадської критики закупівель струму в Росії та Білорусі, компанія призупинила закупівлі, однак у квітні знову отримала доступ до міждержавних мереж для поставок з БілАЕС в Україні. "Дніпросталь-Енерго" входить до структури корпорації "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука і займається поставками електричної енергії на підприємства групи.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
Ещё один откатик гундосого спонсорам..
показати весь коментар
29.03.2021 13:59
+14
И впарит нам с 180% наценкой.
Радуйтесь, ЗеДолбни.
показати весь коментар
29.03.2021 14:06
+9
гниды
показати весь коментар
29.03.2021 14:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ещё один откатик гундосого спонсорам..
показати весь коментар
29.03.2021 13:59 Відповісти
Свой своего не обидет.
показати весь коментар
29.03.2021 13:59 Відповісти
привязывать бы бого избранного к простому трансформатору будке... и на всю годовую закупку даже со скидкой 18% пропустит ток через этого ушлебка.... и не сдохнет же падло...
показати весь коментар
29.03.2021 14:17 Відповісти
А что стоимость электроэнергии завтра это цена всего апреля ?
Недавно на рынке сутки на перед была ниже 1,3 грн за кВт час
показати весь коментар
29.03.2021 14:02 Відповісти
гниды
показати весь коментар
29.03.2021 14:03 Відповісти
И впарит нам с 180% наценкой.
Радуйтесь, ЗеДолбни.
показати весь коментар
29.03.2021 14:06 Відповісти
А разве ЗеДолбни отдали энергокомпании в частные руки? Так, что радуйся и ты, придется и тебе с наценкой платить.
показати весь коментар
29.03.2021 17:27 Відповісти
За то, что и мне придётся, благодаря твким ЗеДолбням, как вы платить с наценкой это верно. Жизнь она не справедлива. По справедливости, высшей, должны платить пор нонешним тарифам за коммуналку, продукты, проезд и т.д., только те, кто голосовал за этого антиукраинского президента и его партию, и прочих им подобных голосящих самосебепомогающих старух колясочниц в пенсне, и с мешком. А остальные должны платить по тарифам папиредников. По справедливости. Но за справедливость, особенно социальную, я слушал ещё с детского садика в советские времене, от пионервожатых, лидеров комсомола, а затем и кпсс. Слышал много, но ни разу её, социальную справедливость, не видел.
показати весь коментар
29.03.2021 18:28 Відповісти
Стартова ціна 1.7 грн, ціна імпортованої електроенергії із Білорусі приблизно 1.5 грн, купили зі знижкою за 1.4 грн.
В цих трьох цифрах міститься відповідь на питання чому імпорт електроенергії до цього часу актуальний і як з цим можна боротись.
показати весь коментар
29.03.2021 14:07 Відповісти
С начала марта де-факто Украина не покупает электроэнергию в Беларусии а продаёте ей
С марта электроэнергия генерируется в Украине в избытки и экспортные поставки круглосуточно 0,5-1,2 ГВт
показати весь коментар
29.03.2021 14:52 Відповісти
зеленский набивает карманы и лошит лохов
показати весь коментар
29.03.2021 14:07 Відповісти
это борьба с олигархами
показати весь коментар
29.03.2021 14:51 Відповісти
На завтра, 30 марта электроэнергия в Украине на стоит 1,203 грн за кВт час
Те 1,7 грн пускай себе в сраку автор статьи засунет
показати весь коментар
29.03.2021 14:10 Відповісти
Что не так написал автор?
Другое дело, что комментаторы пишут не вникая в суть. Так это частое явления. «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!»
показати весь коментар
29.03.2021 14:28 Відповісти
Во первых цены на рынке сутки на перед на апрель нету
Во вторых покупали на Украинской энергетической бирже а это крупно оптовые продажи электроэнергии а не розничные почасовые продажи электроэнергии на завтра чем является РДН
показати весь коментар
29.03.2021 14:47 Відповісти
Цена электроэнергии на рынке сутки на перед
https://www.oree.com.ua/index.php/indexes
показати весь коментар
29.03.2021 14:13 Відповісти
Именно олигархам-монополистам выгодны социализм, этатизм, "соціальна держава"!))
показати весь коментар
29.03.2021 14:14 Відповісти
Им выгоден капитализм, когда они получают доходы , а вот расходы можно и национализировать.
показати весь коментар
29.03.2021 14:19 Відповісти
Зебілка затухні
показати весь коментар
29.03.2021 16:51 Відповісти
спасибо зрителям экрана...
показати весь коментар
29.03.2021 14:17 Відповісти
...голубым зрителям экрана. Иначе не сказать!
показати весь коментар
29.03.2021 14:22 Відповісти
""Интерпайп" Пинчука выкупил всю электроэнергию государственной "Укргидроэнерго" со скидкой 18%" - и будет продавать украинцам с накруткой 150%. Вот так олигархи богатеют, а мы беднеем.
показати весь коментар
29.03.2021 14:24 Відповісти
Це просто кінець епохи бідності, але не вашої 73% лохів. Зробили разом себе і нас, хоча ми за ці кінці не голосували.
показати весь коментар
29.03.2021 14:37 Відповісти
Ай "краса". З якого піднімуть ціни на електроенергію для насЕленІя? З 1 травня.
показати весь коментар
29.03.2021 14:52 Відповісти
Так вот ты какая - "борьба" Вовы ЗЕлупы с олигархами... пзд !
показати весь коментар
29.03.2021 14:56 Відповісти
никак не понимаю почему таким стратегическим ресурсом как электроэнергия владеет какой то один упырь?
показати весь коментар
29.03.2021 16:42 Відповісти
Почему один, ахметкин, коломойша, порох,... .
показати весь коментар
29.03.2021 17:31 Відповісти
Имитация борьбы с олигархами, имитация игры на рояле, :великий имитатор всех времен и народов.
показати весь коментар
29.03.2021 17:12 Відповісти
Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения.
показати весь коментар
29.03.2021 17:23 Відповісти
Одичалая отара 73%,маажьТє і жріТє.
показати весь коментар
29.03.2021 17:41 Відповісти
 
 