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Кучеренко (111) НКРЭКУ (478) заработная плата (2355)

Двукратным ростом зарплат членов НКРЭКУ займется Счетная палата, - Кучеренко

Двукратным ростом зарплат членов НКРЭКУ займется Счетная палата, - Кучеренко

Счетная палата проверит эффективность использования бюджетных средств тарифной комиссией НКРЭКУ, в частности по выплате бонусов, премий и надбавок ее руководству.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.
"Направил обращение в Счетную палату и искренне надеюсь, что Счетная палата проверит эффективность расходования бюджетных средств на непонятные бонусы руководству НКРЭКУ, надбавки, премии и дополнительные оплачиваемые отпуска. Возможно тогда мы получим ответ, как так случилось, что в коронавирусный кризис, когда доходы большинства населения сократились, зарплата нелегитимных членов НКРЭКУ выросла в 2 раза", - отметил нардеп на своей странице в Facebook.


Кроме того, Счетная палата должна проанализировать последствия конкретных решений НКРЭКУ, которые, по словам нардепа, принимались с многочисленными нарушениями и привели к убыткам государственных компаний и необоснованным расходам бюджетных средств.


"Предлагаю начать с определения убытков от созданных регулятором схем "торговли воздухом". Дать оценку ноу-хау под названием "наставление  НКРЭКУ", которое регулятор придумал, чтобы повлиять на порядок использования кредитных средств государственным предприятием "Гарантированный покупатель". Конкретные примеры наиболее вопиющих злоупотреблений я предоставил Счетной палате", - добавил нардеп.


Он отметил, что ждет от Счетной палаты конкретной оценки ущерба, который государственному бюджету нанесла деятельность нынешнего состава НКРЭКУ.
"Я лично считаю членов и членкинь этого органа непрофессиональными имитаторами и коррупционерами", - заявил Кучеренко.


Напомним, что, по данным деклараций членов НКРЭКУ, средняя заработная плата 2020 года выросла в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Эта сумма не включает ежеквартальные премии в размере 50%, которые принимаются отдельным решением НКРЭКУ.
В последний раз такое решение было принято 16 декабря 2020 о премировании членов НКРЭКУ в размере 50% должностного оклада за "личный вклад в работу комиссии".
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Топ комментарии
+15
Напомним, что, по данным деклараций членов НКРЭКУ, средняя заработная плата 2020 года выросла в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Эта сумма не включает ежеквартальные премии в размере 50%, которые принимаются отдельным решением НКРЭКУ.
В последний раз такое решение было принято 16 декабря 2020 о премировании членов НКРЭКУ в размере 50% должностного оклада за "личный вклад в работу комиссии"

.......................! маладцы!
сколько там средняя пенсия? а средняя зарплата???
и на куя нам МВФ ? мы можем у НКРЭКУ отдалживаться...
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29.03.2021 14:33
+3
правда в тому, що , нажаль, ми не нація! Були б нацією, ото, що зараз сидить на Банковій, там не сиділо б за жодних обставин.
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29.03.2021 14:47
+2
у них работа нервная, каждой твари из КУКАРЕКУ по 200000 грн премии на оздоровление ежемесячно или вообще на работу ходить не будут.
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29.03.2021 14:44
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Напомним, что, по данным деклараций членов НКРЭКУ, средняя заработная плата 2020 года выросла в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Эта сумма не включает ежеквартальные премии в размере 50%, которые принимаются отдельным решением НКРЭКУ.
В последний раз такое решение было принято 16 декабря 2020 о премировании членов НКРЭКУ в размере 50% должностного оклада за "личный вклад в работу комиссии"

.......................! маладцы!
сколько там средняя пенсия? а средняя зарплата???
и на куя нам МВФ ? мы можем у НКРЭКУ отдалживаться...
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29.03.2021 14:33 Ответить
"цікава" ми нація.... , невже то правда, що українці не здатні в принципі дати самі собі раду і неспроможні створити цивілізоване і функціональне суспільство без сторонньої допомоги або ще гірше, здатні створити щось подібне виключно під зовнішнім управлінням???
"старшого" і кончаного на всю голову брата прошу сюди не тулити, то зовсім інше "кіно".
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29.03.2021 14:40 Ответить
правда в тому, що , нажаль, ми не нація! Були б нацією, ото, що зараз сидить на Банковій, там не сиділо б за жодних обставин.
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29.03.2021 14:47 Ответить
у них работа нервная, каждой твари из КУКАРЕКУ по 200000 грн премии на оздоровление ежемесячно или вообще на работу ходить не будут.
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29.03.2021 14:44 Ответить
А вы немножко перефразируйте: "у нелегитимнных члепнов - нелегитимная зарнлата" и все станет на свои места.
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29.03.2021 14:45 Ответить
_За то что они помогают олигарфренам грабить народ, шлюхам подбросили сребреников в корыто.
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29.03.2021 14:47 Ответить
С нового года урезали наполовину субсидии...совпадение?
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29.03.2021 14:47 Ответить
пусть папа кучеренко займется воспитанием сыновей, гоняющих по городу в заряженных тачках наперегонки и создающих аварийные ситуации. один такой заезд уже ввел в кому их подружку и чудом не убил одного из малолетних сыновей кучеренко.
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29.03.2021 14:52 Ответить
хм.. странно.. а должны были ими заниматься еще поза-вчера следователи ГБР, НАБУ, СБУ, ГПУ.
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29.03.2021 14:53 Ответить
и счетная палата и сраная НКРЭКУ кормятся из одной и той же руки, результат проверки могу озвучить прямо сейчас.
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29.03.2021 14:55 Ответить
а лучше бы этим занялся ПАН ЛИНЧ
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29.03.2021 15:49 Ответить
Не так не пойдёт. Надо сначала решить степень наказания, а потом подставлять фамилии.
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29.03.2021 16:48 Ответить
Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения.
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29.03.2021 17:22 Ответить
 
 