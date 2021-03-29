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Кучеренко (78) НКРЕКП (1810) зарплата (2212)

Двократним зростанням зарплат членів НКРЕКП займеться Рахункова палата, - Кучеренко

Двократним зростанням зарплат членів НКРЕКП займеться Рахункова палата, - Кучеренко

Рахункова палата перевірить ефективність використання бюджетних коштів тарифною комісією НКРЕКП, зокрема щодо виплати бонусів, премій і надбавок її керівництву.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

"Спрямував звернення на Рахункову палату і щиро сподіваюсь, що Рахункова палата перевірить ефективність витрати бюджетних коштів на незрозумілі бонуси керівництву НКРЕКП, надбавки, премії і додаткові оплачувані відпустки. Можливо, тоді ми отримаємо відповідь, як так трапилося, що в коронавірусну кризу, коли доходи більшості населення скоротилися, зарплата нелегітимних членів НКРЕКП зросла вдвічі", - зазначив нардеп на своїй сторінці у Facebook.

Окрім того, Рахункова палата має проаналізувати наслідки конкретних рішень НКРЕКП, які, за словами нардепа, ухвалювалися з численними порушеннями і призвели до збитків державних компаній і необґрунтованих витрат бюджетних коштів.

"Пропоную розпочати з визначення збитків від створених регулятором схем "торгівлі повітрям". Дати оцінку ноу-хау під назвою "настанова НКРЕКП", яку регулятор вигадав, аби вплинути на порядок використання кредитних коштів державним підприємством "Гарантований покупець". Конкретні приклади найбільш кричущих зловживань я надав Рахунковій палаті", - додав нардеп.

Він наголосив, що чекає від Рахункової палати конкретної оцінки збитків, які державному бюджету завдала діяльність нинішнього складу НКРЕКП.

"Я особисто вважаю членів та членкинь цього органу непрофесійними імітаторами та корупціонерами", - заявив Кучеренко.

Надаємо, за даними декларацій членів НКРЕКП, середня заробітна плата за 2020 рік зросла в середньому вдвічі до 200 000 грн на місяць. Ця сума не включає щоквартальні премії в розмірі 50%, які ухвалюються окремим рішенням НКРЕКП.

Востаннє таке рішення було ухвалено 16 грудня 2020 року про преміювання членів НКРЕКП у розмірі 50% посадового окладу за "особистий внесок в роботу комісії".

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Топ коментарі
+15
Напомним, что, по данным деклараций членов НКРЭКУ, средняя заработная плата 2020 года выросла в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Эта сумма не включает ежеквартальные премии в размере 50%, которые принимаются отдельным решением НКРЭКУ.
В последний раз такое решение было принято 16 декабря 2020 о премировании членов НКРЭКУ в размере 50% должностного оклада за "личный вклад в работу комиссии"

.......................! маладцы!
сколько там средняя пенсия? а средняя зарплата???
и на куя нам МВФ ? мы можем у НКРЭКУ отдалживаться...
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29.03.2021 14:33
+3
правда в тому, що , нажаль, ми не нація! Були б нацією, ото, що зараз сидить на Банковій, там не сиділо б за жодних обставин.
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29.03.2021 14:47
+2
у них работа нервная, каждой твари из КУКАРЕКУ по 200000 грн премии на оздоровление ежемесячно или вообще на работу ходить не будут.
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29.03.2021 14:44
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Напомним, что, по данным деклараций членов НКРЭКУ, средняя заработная плата 2020 года выросла в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Эта сумма не включает ежеквартальные премии в размере 50%, которые принимаются отдельным решением НКРЭКУ.
В последний раз такое решение было принято 16 декабря 2020 о премировании членов НКРЭКУ в размере 50% должностного оклада за "личный вклад в работу комиссии"

.......................! маладцы!
сколько там средняя пенсия? а средняя зарплата???
и на куя нам МВФ ? мы можем у НКРЭКУ отдалживаться...
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29.03.2021 14:33 Відповісти
"цікава" ми нація.... , невже то правда, що українці не здатні в принципі дати самі собі раду і неспроможні створити цивілізоване і функціональне суспільство без сторонньої допомоги або ще гірше, здатні створити щось подібне виключно під зовнішнім управлінням???
"старшого" і кончаного на всю голову брата прошу сюди не тулити, то зовсім інше "кіно".
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29.03.2021 14:40 Відповісти
правда в тому, що , нажаль, ми не нація! Були б нацією, ото, що зараз сидить на Банковій, там не сиділо б за жодних обставин.
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29.03.2021 14:47 Відповісти
у них работа нервная, каждой твари из КУКАРЕКУ по 200000 грн премии на оздоровление ежемесячно или вообще на работу ходить не будут.
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29.03.2021 14:44 Відповісти
А вы немножко перефразируйте: "у нелегитимнных члепнов - нелегитимная зарнлата" и все станет на свои места.
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29.03.2021 14:45 Відповісти
_За то что они помогают олигарфренам грабить народ, шлюхам подбросили сребреников в корыто.
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29.03.2021 14:47 Відповісти
С нового года урезали наполовину субсидии...совпадение?
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29.03.2021 14:47 Відповісти
пусть папа кучеренко займется воспитанием сыновей, гоняющих по городу в заряженных тачках наперегонки и создающих аварийные ситуации. один такой заезд уже ввел в кому их подружку и чудом не убил одного из малолетних сыновей кучеренко.
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29.03.2021 14:52 Відповісти
хм.. странно.. а должны были ими заниматься еще поза-вчера следователи ГБР, НАБУ, СБУ, ГПУ.
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29.03.2021 14:53 Відповісти
и счетная палата и сраная НКРЭКУ кормятся из одной и той же руки, результат проверки могу озвучить прямо сейчас.
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29.03.2021 14:55 Відповісти
а лучше бы этим занялся ПАН ЛИНЧ
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29.03.2021 15:49 Відповісти
Не так не пойдёт. Надо сначала решить степень наказания, а потом подставлять фамилии.
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29.03.2021 16:48 Відповісти
Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения.
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29.03.2021 17:22 Відповісти
 
 