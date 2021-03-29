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Новости Репрессии в Беларуси
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Против Тихановской возбудили дело о "подготовке теракта"

Против Тихановской возбудили дело о

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело за подготовку акта терроризма против лидера оппозиции Светланы Тихановской.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство "БЕЛТА", об этом заявил генеральный прокурор Андрей Швед.

"Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса. Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта", - рассказал Швед.

По его словам, из материалов проверки также следует, что в планы организаторов якобы входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.

Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в следственное управление КГБ. Генпрокуратура поручила Комитету государственной безопасности Беларуси незамедлительно организовать международный розыск указанных лиц и подготовить пакет документов для направления в компетентные органы Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

"Настоящее уголовное дело является еще одним фактом, подтверждающим, что так называемая оппозиция для достижения своих преступных целей по захвату власти не гнушается ничем. Организовывает и совершает тяжкие преступления, направленные на причинение вреда жизни и здоровью наших граждан. Заявляю, что мы примем все меры к тому, чтобы ни одно лицо, посягающее на правопорядок, не ушло от строгой ответственности", - отметил генпрокурор Беларуси.

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Топ комментарии
+3
Тапком таракана хотела убить ?
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29.03.2021 17:59
+2
У Луки від її вигляду пердак вибухнув?
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29.03.2021 18:14
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пусть цветочек подарит и всё
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29.03.2021 17:54 Ответить
Тапком таракана хотела убить ?
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29.03.2021 17:59 Ответить
Ну шо по мирному мы не майдауны,додарились цветов тем кто убивал ваших мужей,братьев?, мы с миром,получили?с вас террористов сделали всё равно,тут либо вы(народ) либо они(Лукашенки и его милиция)третьего не дано и по мирному никогда диктаторы не уходят
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29.03.2021 18:04 Ответить
А как у нас ?
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29.03.2021 18:09 Ответить
У Луки від її вигляду пердак вибухнув?
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29.03.2021 18:14 Ответить
Тема про Білорусь,а де ж їх діаспора на Цензорі?Квіти Бацькє понесли?
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29.03.2021 18:42 Ответить
Мы поддерживаем Тихановскую в ее решительных действиях.
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29.03.2021 18:52 Ответить
В Беларуси главный конкурент Лукашенка на выборах был банкир Бабарика. Меня от наших банкиров тошнит. Потому я не доверяю и их банкирам. Тем более банкир банка Газпрома. Поэтому я с большим подозрением отношусь к их антилукашенковскому движению.
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29.03.2021 19:39 Ответить
картопляный террорист разбушевался
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29.03.2021 21:06 Ответить
 
 