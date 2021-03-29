Против Тихановской возбудили дело о "подготовке теракта"

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело за подготовку акта терроризма против лидера оппозиции Светланы Тихановской.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство "БЕЛТА", об этом заявил генеральный прокурор Андрей Швед.

"Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса. Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта", - рассказал Швед.

По его словам, из материалов проверки также следует, что в планы организаторов якобы входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.

Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в следственное управление КГБ. Генпрокуратура поручила Комитету государственной безопасности Беларуси незамедлительно организовать международный розыск указанных лиц и подготовить пакет документов для направления в компетентные органы Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

"Настоящее уголовное дело является еще одним фактом, подтверждающим, что так называемая оппозиция для достижения своих преступных целей по захвату власти не гнушается ничем. Организовывает и совершает тяжкие преступления, направленные на причинение вреда жизни и здоровью наших граждан. Заявляю, что мы примем все меры к тому, чтобы ни одно лицо, посягающее на правопорядок, не ушло от строгой ответственности", - отметил генпрокурор Беларуси.

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