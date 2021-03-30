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Укрзализныця (2688) Европейская бизнес ассоциация (61)

Состояние железнодорожных путей критическое и требует значительных инвестиций, "Укрзализныце" крайне необходима реформа, - Европейская Бизнес Ассоциация

Состояние железнодорожных путей критическое и требует значительных инвестиций,

Правительство должно обеспечить продолжение начатой ​​реформы "Укрзализныци", что будет способствовать росту эффективности работы железной дороги и привлечению инвестиций и ее развитию. Об этом говорится в заявлении на сайте Европейской Бизнес Ассоциации.

"Надеемся, что правительство не будет медлить с избранием нового руководителя" Укрзализныци "и паузы в начавшейся реформе не произойдет", - отмечается в заявлении.

В частности, по мнению экспертов ЕВА, в первую очередь в рамках реформирования УЗ должна быть осуществлена структурная реформа, а именно отделение вертикалей UZ Сargo и UZ Infra. Также в Ассоциации подчеркнули необходимость прекращения практики субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

"Традиционно в Украине пассажирские перевозки являются убыточными, и затраты на их осуществление покрываются Укрзализныцей вследствие перекрестного субсидирования за счет прибыльных грузовых, что негативно влияет на финансовое состояние железнодорожной отрасли и на ее развитие, и, по сути, является косвенной дополнительной финансовой нагрузкой для представителей бизнеса с целью перекрытия убытков Укрзализныци", - отметили в ЕВА.

Кроме того, одним из ключевых моментов в ЕВА считают создание прозрачного механизма тарифообразования на железной дороге. Ведь действующая тарифная система является непрозрачной и экономически необоснованной.

"Кроме этого, отсутствует привязка к типу затрат, что делает невозможным четкое целевое использование тарифов: тяга, вагон, инфраструктура, инвестиции. Необходимо распределить железнодорожный тариф на локомотивную, инфраструктурную и вагонную составляющую (последняя уже дерегулирована), а также полностью пересмотреть систему тарифообразования", - уточнили в ЕВА.

Также в Ассоциации напомнили о критическом состоянии железнодорожных путей, из-за чего вводятся ограничения скорости на многих участках. Поэтому требуются значительные инвестиции в их ремонт и обновление - в ближайшие 5 лет необходимо ремонтировать до 1000 км путей в год.

"На сегодняшний день, уже по одной трети всей протяженности железнодорожных путей, а это около 8,5 тыс. км, просрочены плановые ремонты, а на 1,1 тыс. км действуют ограничения скорости", - отмечается в заявлении.

Как известно, процесс реформирования Укрзализныци и ее анбандлинга начал Владимир Жмак. Он выделил из состава монополии отдельные подразделения УЗ Карго (грузоперевозки) и УЗ Инфра (инфраструктурный). Однако Наблюдательный совет компании заблокировал процесс реформирования. А позже, единогласным решением, вообще отправил Владимира Жмака в отставку. Буквально на следующий день это решение поддержал Кабмин. И.о. председателя УЗ назначили Ивана Юрика, который уже был на этом посту.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян предположил, что увольнение Владимира Жмака связано с переделом полномочий между группами влияния в окружении президента. Экономист Борис Кушнирук, в свою очередь, убежден: решение освободить Жмака свидетельствует о том, что довольно широкий круг лиц, в том числе и Наблюдательный совет компании, не хотят реформ. Они хотят сохранить "Укрзализныцю" в том виде, который позволит ее дальнейшее разграбление.

Позже народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко заявил, что постоянная смена руководства "Укрзализныци" негативно сказывается на работе компании и не дает возможности провести ее реформирование.
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Топ комментарии
+1
Надо же. А ведь года три назад, когда поляк рулил писали что бешеные прибыли, что реконструкция, что новые европейские поезда. Что же случилося?
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30.03.2021 10:36
+1
если в ковидном фонде ещё остались деньги, ещё не зарытые под асфальт, то их можно пустить на ямковый ремонт рельс на ж/д и воздушных ям. ну хотя бы в районе борисполя.
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30.03.2021 10:37
+1
Тре додати 5-10 шт. до наглядової ради.
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30.03.2021 10:42
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Надо же. А ведь года три назад, когда поляк рулил писали что бешеные прибыли, что реконструкция, что новые европейские поезда. Что же случилося?
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30.03.2021 10:36 Ответить
Купешки уже по 700 грн сделали (дешевле самолетом).возле министерства лексусы и джипяры не меньше чем по 50 000 зелени каждый, путейщикам платят по 6 000 за адский труд, но прибыли нет. Самое коррумпированное министерство!
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30.03.2021 11:12 Ответить
Так прибыльная или убыточная компания зависит от методик расчёта А все реформы поляка сводились к манипуляциям тарифами. Увы, нормальных руководителей у УЗ давно не было. И опять же, куда те новые поезда по старым путям?
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30.03.2021 17:19 Ответить
если в ковидном фонде ещё остались деньги, ещё не зарытые под асфальт, то их можно пустить на ямковый ремонт рельс на ж/д и воздушных ям. ну хотя бы в районе борисполя.
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30.03.2021 10:37 Ответить
Они скоро вообще ж.д сообщение прекратят так как это будет намного дешевле. Им до конца правления Зеленского денег хватит на продаже вагонов под металлолом. Только желательно про это им не говорить, а то ведь и правда так сделают.)))
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30.03.2021 18:57 Ответить
Тре додати 5-10 шт. до наглядової ради.
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30.03.2021 10:42 Ответить
Дословно: "Доходы членов наблюдательного совета Укрзализныци. Той Железные дороги, которая перешла на 4-дневную работу, той, где дырявые поезда, той, которая закрывает сортировочные станции и освобождает 70 тысяч железнодорожников, той, которая на грани банкротства".
Детали: Согласно обнародованной таблице, Андерс Ослунд с сентября по 30 апреля получил более 11,7 млн грн.
Председатель наблюдательного совета Шевки Аджунер за тот же период получил более 13,8 грн.
Кристиан Кун - 11,7 млн.
Олег Журавлев и Сергей Лещенко с начала января до конца апреля заработали по более чем 1,4 грн.
Адомас Азуолас Аудицкас - почти 3,1 млн грн.
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30.03.2021 10:47 Ответить
При этом до сих пор остаётся загадкой, за что именно получают зарплату люди, которые даже косвенного отношения к УЗ не умеют. Борьба с коррупцией? Дешевле с ней не бороться, потому что результатов нет, а сколько денег ещё ушло на зарплаты.
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30.03.2021 17:31 Ответить
Имеется ввиду 2020
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30.03.2021 10:48 Ответить
Стремная затея с Зализницей!
Все, кто делал её прибыльной или бежали из страны или стрелялись двумя выстрелами в голову.
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30.03.2021 11:02 Ответить
А вы увеличьте з/п топ- менеджерам.., и проблемы, сразу же решатся..
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30.03.2021 12:03 Ответить
Думаю что не все так просто, а может и обратный эффект получиться.)))
Топам понравится такой поворот событий и они вообще железку навернут в надежде что им миллиарды платить станут.)))
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30.03.2021 18:53 Ответить
Так ведь не первый год об этом говорится и УЗ не предпринимает никаких попыток для того, чтоб обновить пути. А дальше что? Ждут пока начнут поезда сходить с путей? Так это уже происходит. Хорошо пока, что без жертв.
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30.03.2021 17:14 Ответить
Как сошел с рельс Интерсити, так сразу заметили ужастное состояние ж\д путей по всей стране.)))
Еще одна реформа в стране и еще один хаос. На кой ляд начинать реформы если их делать некому и толком никто не понимает чего от них хотят?)))
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30.03.2021 18:51 Ответить
 
 