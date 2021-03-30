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Укрзалізниця (6685) Європейська бізнес асоціація (222)

Стан залізничних колій критичний і потребує значних інвестицій, "Укрзалізниці" вкрай необхідна реформа, - Європейська Бізнес Асоціація

Стан залізничних колій критичний і потребує значних інвестицій,

Уряд має забезпечити продовження розпочатої реформи "Укрзалізниці", що сприятиме зростанню ефективності роботи залізниці та залученню інвестицій і її розвитку. Про це йдеться в заяві на сайті Європейської Бізнес Асоціації.

"Сподіваємося, що уряд не зволікатиме з обранням нового керівника "Укрзалізниці" і паузи в розпочатій реформі не відбудеться", - зазначається в заяві.

Зокрема, на думку експертів ЕВА, першочергово в межах реформування УЗ має бути здійснено структурну реформу, а саме відокремлення вертикалей UZ Сargo та UZ Infra. Також в Асоціації наголосили на необхідності припинення практики субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних.

"Традиційно в Україні пасажирські перевезення є збитковими та витрати на їхнє здійснення покриваються "Укрзалізницею" внаслідок перехресного субсидування за рахунок прибуткових вантажних, що негативно впливає на фінансовий стан залізничної галузі та на її розвиток, і, по суті, є непрямим додатковим фінансовим навантаженням для представників бізнесу з метою перекриття збитків "Укрзалізниці"", - зазначили в ЕВА.

Окрім того, одним з ключових моментів у ЕВА вважають створення прозорого механізму тарифоутворення на залізниці. Адже чинна тарифна система є непрозорою та економічно необґрунтованою.

"Крім цього, відсутня прив’язка до типу затрат, що унеможливлює чітке цільове використання тарифів: тяга, вагон, інфраструктура, інвестиції. Необхідно розподілити залізничний тариф на локомотивну, інфраструктурну та вагонну складову (остання вже дерегульована), а також повністю переглянути систему тарифоутворення", - уточнили в ЕВА.

Також в Асоціації нагадали про критичний стан залізничних колій, через що запроваджуються обмеження швидкості на багатьох ділянках. Тож потрібні значні інвестиції в їхній ремонт та оновлення. - у найближчі 5 років необхідно ремонтувати до 1000 км колій на рік.

"На сьогодні вже по одній третій всієї протяжності залізничних колій, а це приблизно 8,5 тис. км, прострочені планові ремонти, а на 1,1 тис. км діють обмеження швидкості", - зазначається в заяві.

Як відомо, процес реформування "Укрзалізниці" та її анбандлінгу розпочав Володимир Жмак. Він виділив із складу монополії окремі підрозділи УЗ Карго (вантажоперевезення) та УЗ Інфра (інфраструктурний). Проте Наглядова рада компанії заблокувала процес реформування. А пізніше одностайним рішенням взагалі відправила Володимира Жмака у відставку. Буквально наступного дня це рішення підтримав Кабмін. В.о. голови УЗ призначили Івана Юрика, який вже перебував на цій посаді.

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян висловив припущення, що звільнення Володимира Жмака пов’язане з переділом повноважень між групами впливу в оточенні президента. Економіст Борис Кушнірук зі свого боку переконаний: рішення звільнити Жмака свідчить про те, що доволі широке коло осіб, у тому числі і Наглядова рада компанії, не хочуть реформ. Вони хочуть зберегти "Укрзалізницю" у тому вигляді, який дозволить її подальше розграбування.

Пізніше народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко заявив, що постійна зміна керівництва "Укрзалізниці" негативно позначається на роботі компанії і не дає можливості провести її реформування.

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Топ коментарі
+1
Надо же. А ведь года три назад, когда поляк рулил писали что бешеные прибыли, что реконструкция, что новые европейские поезда. Что же случилося?
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30.03.2021 10:36
+1
если в ковидном фонде ещё остались деньги, ещё не зарытые под асфальт, то их можно пустить на ямковый ремонт рельс на ж/д и воздушных ям. ну хотя бы в районе борисполя.
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30.03.2021 10:37
+1
Тре додати 5-10 шт. до наглядової ради.
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30.03.2021 10:42
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Надо же. А ведь года три назад, когда поляк рулил писали что бешеные прибыли, что реконструкция, что новые европейские поезда. Что же случилося?
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30.03.2021 10:36 Відповісти
Купешки уже по 700 грн сделали (дешевле самолетом).возле министерства лексусы и джипяры не меньше чем по 50 000 зелени каждый, путейщикам платят по 6 000 за адский труд, но прибыли нет. Самое коррумпированное министерство!
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30.03.2021 11:12 Відповісти
Так прибыльная или убыточная компания зависит от методик расчёта А все реформы поляка сводились к манипуляциям тарифами. Увы, нормальных руководителей у УЗ давно не было. И опять же, куда те новые поезда по старым путям?
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30.03.2021 17:19 Відповісти
если в ковидном фонде ещё остались деньги, ещё не зарытые под асфальт, то их можно пустить на ямковый ремонт рельс на ж/д и воздушных ям. ну хотя бы в районе борисполя.
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30.03.2021 10:37 Відповісти
Они скоро вообще ж.д сообщение прекратят так как это будет намного дешевле. Им до конца правления Зеленского денег хватит на продаже вагонов под металлолом. Только желательно про это им не говорить, а то ведь и правда так сделают.)))
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30.03.2021 18:57 Відповісти
Тре додати 5-10 шт. до наглядової ради.
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30.03.2021 10:42 Відповісти
Дословно: "Доходы членов наблюдательного совета Укрзализныци. Той Железные дороги, которая перешла на 4-дневную работу, той, где дырявые поезда, той, которая закрывает сортировочные станции и освобождает 70 тысяч железнодорожников, той, которая на грани банкротства".
Детали: Согласно обнародованной таблице, Андерс Ослунд с сентября по 30 апреля получил более 11,7 млн грн.
Председатель наблюдательного совета Шевки Аджунер за тот же период получил более 13,8 грн.
Кристиан Кун - 11,7 млн.
Олег Журавлев и Сергей Лещенко с начала января до конца апреля заработали по более чем 1,4 грн.
Адомас Азуолас Аудицкас - почти 3,1 млн грн.
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30.03.2021 10:47 Відповісти
При этом до сих пор остаётся загадкой, за что именно получают зарплату люди, которые даже косвенного отношения к УЗ не умеют. Борьба с коррупцией? Дешевле с ней не бороться, потому что результатов нет, а сколько денег ещё ушло на зарплаты.
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30.03.2021 17:31 Відповісти
Имеется ввиду 2020
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30.03.2021 10:48 Відповісти
Стремная затея с Зализницей!
Все, кто делал её прибыльной или бежали из страны или стрелялись двумя выстрелами в голову.
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30.03.2021 11:02 Відповісти
А вы увеличьте з/п топ- менеджерам.., и проблемы, сразу же решатся..
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30.03.2021 12:03 Відповісти
Думаю что не все так просто, а может и обратный эффект получиться.)))
Топам понравится такой поворот событий и они вообще железку навернут в надежде что им миллиарды платить станут.)))
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30.03.2021 18:53 Відповісти
Так ведь не первый год об этом говорится и УЗ не предпринимает никаких попыток для того, чтоб обновить пути. А дальше что? Ждут пока начнут поезда сходить с путей? Так это уже происходит. Хорошо пока, что без жертв.
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30.03.2021 17:14 Відповісти
Как сошел с рельс Интерсити, так сразу заметили ужастное состояние ж\д путей по всей стране.)))
Еще одна реформа в стране и еще один хаос. На кой ляд начинать реформы если их делать некому и толком никто не понимает чего от них хотят?)))
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30.03.2021 18:51 Відповісти
 
 