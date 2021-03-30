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Германия (6732) COVID-19 (18606)

Германия обновила правила въезда в страну для пассажиров самолетов

Германия обновила правила въезда в страну для пассажиров самолетов

Со вторника, 30 марта, в Германии действует новое требование для всех авиапассажиров, прибывающих в страну. Отныне все люди, которые прилетают в Германию, должны иметь при себе отрицательный результат теста на COVID-19. При этом пассажирам запрещено садиться в самолет, если они не смогут показать представителям авиакомпаний свои результаты теста перед отлетом.

Новое правило будет действовать как минимум до 12 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В федеральном правительстве заявили, что эта мера призвана предотвратить распространение коронавируса. Также новое правило должно защищать пассажиров и персонал в самолетах.

По данным Федерального министерства здравоохранения, чтобы прилететь в Германию, можно сделать ПЦР-тесты в лабораториях или экспресс-тесты с определенными минимальными требованиями и подтверждением результата.

Результат теста должна быть в бумажной или цифровой форме на немецком, английском или французском языках. В нем должны быть указаны дата и тип теста. Тест нужно сделать не более чем за 48 часов до въезда в Германию. Стоимость теста должны оплачивать пассажиры. От обязанности относительно теста освобождаются члены экипажа самолетов и дети в возрасте до пяти лет.

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Кроме того, представители федеральной полиции и органов здравоохранения могут проверить наличие результата теста у пассажиров уже после прилета в Германию.

В случае получения положительного результата теста перед отлетом люди должны пойти на карантин в соответствии с местными требованиями стран, из которых они планировали вылететь в Германию. Все расходы они покрывают самостоятельно.
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Так немцы там же уже всех провакцЫнировали почти, чего бояться то?
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30.03.2021 13:40 Ответить
Вавини землячки вже штампують такі довідки і продають.
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30.03.2021 13:41 Ответить
йа-йа, натюрлих
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30.03.2021 13:43 Ответить
Поздно пить боржоми.Это надо было делать сразу после Уханя.Самолётами и развезли по всему миру.
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30.03.2021 13:48 Ответить
Это вопиющее нарушение прав человека! Это сегрега́ция - принудительное разделение людей на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0 расовые , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 этнические или другие группы в повседневной жизни! Дискриминация и селекция по признаку "здоров/нездоров"!
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30.03.2021 14:10 Ответить
Желаю стрелку побольше попаданий в цель
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30.03.2021 14:42 Ответить
 
 