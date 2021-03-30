Зеленский отметил наградами 11 военнослужащих
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденами и медалями 11 военнослужащих за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и высокий профессионализм.
Об этом сообщается на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Далее приводим полный список награжденных на языке оригинала:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
КОНДРАТЮКА Володимира Васильовича — генерал-лейтенанта
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
АЛЕКСАНДРОВА Олександра Васильовича — капітана
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
БОРИСЕНКА Андрія Андрійовича — старшого лейтенанта
ВАСИЛЕНКА Євгенія Юрійовича — полковника
КАРДІНАЛА Михайла Івановича — полковника
КЛІМЕНКА Ігоря Володимировича — майора
РОТЧУКА Сергія Васильовича — сержанта
СІТАРА Андрія Віталійовича — сержанта
Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня
ПРОКОПЕНКА Василя Володимировича — полковника
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
ЖУРАВЛЬОВА Вячеслава Миколайовича — лейтенанта
СІЛЬВЕСТРА Олександра Вадимовича — підполковника.
Пожалуйста, подождите...
Ну нарешті... Дочекались!!!
«Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про офіційні символи глави держави.
Відповідний указ №125/2021 від 29 березня опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.
Зміни, зокрема, передбачають, що срібна пластинка, яка прикріплюється до штандарта глави держави, з вигравіруваними ПІБ Президента та датою складення ним присяги народові, після закінчення його повноважень передаватиметься на постійне зберігання до Фонду президентів України. Раніше вона зберігалася у Відділі державних нагород адміністрації Президента»...
Фууухххххх... Аж легше на серці стало!
Стільки років чекали!
Алексей Петров
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29 березня Зеленський підписав Указ, яким збільшив орденський ланцюг президента з 12 до 16 декоративних елементів.
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Яких вам ще, блд, реформ не вистачає?
Вова, ти ж так перетрудився, приймаючи ці доленосні рішення, що маєш взяти на пару тижнів вихідних - ніяк не менше!
Не бережеш ти себе, все про нарід думаєш, трудяга!