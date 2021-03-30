Зеленский отметил наградами 11 военнослужащих

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденами и медалями 11 военнослужащих за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и высокий профессионализм.

Об этом сообщается на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Далее приводим полный список награжденных на языке оригинала:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

КОНДРАТЮКА Володимира Васильовича — генерал-лейтенанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

АЛЕКСАНДРОВА Олександра Васильовича — капітана

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

БОРИСЕНКА Андрія Андрійовича — старшого лейтенанта

ВАСИЛЕНКА Євгенія Юрійовича — полковника

КАРДІНАЛА Михайла Івановича — полковника

КЛІМЕНКА Ігоря Володимировича — майора

РОТЧУКА Сергія Васильовича — сержанта

СІТАРА Андрія Віталійовича — сержанта

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня

ПРОКОПЕНКА Василя Володимировича — полковника

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

ЖУРАВЛЬОВА Вячеслава Миколайовича — лейтенанта

СІЛЬВЕСТРА Олександра Вадимовича — підполковника.