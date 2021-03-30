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Зеленський відзначив нагородами 11 військовослужбовців

Зеленський відзначив нагородами 11 військовослужбовців

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденами і медалями 11 військовослужбовців за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку і високий професіоналізм.

Про це повідомляється на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Далі подаємо повний список нагороджених:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

КОНДРАТЮКА Володимира Васильовича — генерал-лейтенанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

АЛЕКСАНДРОВА Олександра Васильовича — капітана

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

БОРИСЕНКА Андрія Андрійовича — старшого лейтенанта

ВАСИЛЕНКА Євгенія Юрійовича — полковника

КАРДІНАЛА Михайла Івановича — полковника

КЛІМЕНКА Ігоря Володимировича — майора

РОТЧУКА Сергія Васильовича — сержанта

СІТАРА Андрія Віталійовича — сержанта

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня

ПРОКОПЕНКА Василя Володимировича — полковника

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

ЖУРАВЛЬОВА Вячеслава Миколайовича — лейтенанта

СІЛЬВЕСТРА Олександра Вадимовича — підполковника.

Автор: 

Зеленський Володимир (23901) нагорода (1260) військовослужбовці (4762)


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Топ коментарі
+8
Четырежды откосивший по повестке награждает военных, прямо анекдот какой-та
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30.03.2021 16:08
+5
Зеленский отметил наградами 11 военнослужащих - Цензор.НЕТ 9690
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30.03.2021 16:17
+2
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3509696.html Грандіозні, епохальні реформи! Вова, ти просто титан реформаторства!!!

Ну нарешті... Дочекались!!!
«Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про офіційні символи глави держави.
Відповідний указ №125/2021 від 29 березня опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.
Зміни, зокрема, передбачають, що срібна пластинка, яка прикріплюється до штандарта глави держави, з вигравіруваними ПІБ Президента та датою складення ним присяги народові, після закінчення його повноважень передаватиметься на постійне зберігання до Фонду президентів України. Раніше вона зберігалася у Відділі державних нагород адміністрації Президента»...

Фууухххххх... Аж легше на серці стало!
Стільки років чекали!
Алексей Петров
_____________________
29 березня Зеленський підписав Указ, яким збільшив орденський ланцюг президента з 12 до 16 декоративних елементів.

Зеленський відзначив нагородами 11 військовослужбовців - Цензор.НЕТ 8974

_____________________
Яких вам ще, блд, реформ не вистачає?
Вова, ти ж так перетрудився, приймаючи ці доленосні рішення, що маєш взяти на пару тижнів вихідних - ніяк не менше!
Не бережеш ти себе, все про нарід думаєш, трудяга!
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30.03.2021 16:26
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Четырежды откосивший по повестке награждает военных, прямо анекдот какой-та
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30.03.2021 16:08 Відповісти
Прелести демократии.
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30.03.2021 16:10 Відповісти
Зеленский отметил наградами 11 военнослужащих - Цензор.НЕТ 9690
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30.03.2021 16:17 Відповісти
а если так, то почему не завели уголовное дело? Вован и раньше с телевизоров не сходил.. не могли найти? может кто-то из детишек так называемой "элиты" тогда пошёл на передовую?..ан нет... и к выборам допустили и Алексеич один из первых его поздравлял с победой на выборах.. или нет?
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30.03.2021 16:20 Відповісти
Бубочке никто не пишет...Наверное оттого он почернел
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30.03.2021 16:11 Відповісти
керенский на фото.......
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30.03.2021 16:23 Відповісти
Насекомому до Керенского - как навозному жуку до алаба
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30.03.2021 17:03 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3509696.html Грандіозні, епохальні реформи! Вова, ти просто титан реформаторства!!!

Ну нарешті... Дочекались!!!
«Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про офіційні символи глави держави.
Відповідний указ №125/2021 від 29 березня опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.
Зміни, зокрема, передбачають, що срібна пластинка, яка прикріплюється до штандарта глави держави, з вигравіруваними ПІБ Президента та датою складення ним присяги народові, після закінчення його повноважень передаватиметься на постійне зберігання до Фонду президентів України. Раніше вона зберігалася у Відділі державних нагород адміністрації Президента»...

Фууухххххх... Аж легше на серці стало!
Стільки років чекали!
Алексей Петров
_____________________
29 березня Зеленський підписав Указ, яким збільшив орденський ланцюг президента з 12 до 16 декоративних елементів.

Зеленський відзначив нагородами 11 військовослужбовців - Цензор.НЕТ 8974

_____________________
Яких вам ще, блд, реформ не вистачає?
Вова, ти ж так перетрудився, приймаючи ці доленосні рішення, що маєш взяти на пару тижнів вихідних - ніяк не менше!
Не бережеш ти себе, все про нарід думаєш, трудяга!
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30.03.2021 16:26 Відповісти
Нічим зайнятися, тоска зелена...
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30.03.2021 17:08 Відповісти
Більшої ганби, ніж приймати нагроду від чотирьохкратного уклоніста годі придумати. Космічно-іспанськи стид за військових.
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30.03.2021 18:17 Відповісти
Зеленський відзначив нагородами 11 військовослужбовців - Цензор.НЕТ 4448
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30.03.2021 19:10 Відповісти
 
 