Австрия выделит Украине 1,5 млн евро на восстановление Донбасса, - посол Щерба
Правительство Австрии приняло решение выделить Украине 1,5 млн евро. Средства предоставляются на гуманитарные проекты на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал посол Украины в Австрии Александр Щерба.
"Я благодарен австрийскому правительству за предоставление 1,5 млн евро на реализацию гуманитарных проектов на Донбассе. Восток Украины знает и ценит деятельность австрийских гуманитарных организаций Caritas, Global2000 и других, помощь которых уже долгое время получает население районов, пострадавших от российской агрессии", - написал он.
Посол отметил, что новый пакет финансовой помощи "позволит уменьшить страдания людей".
Он также добавил, что представляя пакет помощи, министр иностранных дел Австрии Александр Шелленберг говорил об Украине как о "самой большой горячей точке европейского континента, о которой нельзя забывать", а не о "самой большой проблеме Европы"
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