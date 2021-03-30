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Австрия выделит Украине 1,5 млн евро на восстановление Донбасса, - посол Щерба

Австрия выделит Украине 1,5 млн евро на восстановление Донбасса, - посол Щерба

Правительство Австрии приняло решение выделить Украине 1,5 млн евро. Средства предоставляются на гуманитарные проекты на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Я благодарен австрийскому правительству за предоставление 1,5 млн евро на реализацию гуманитарных проектов на Донбассе. Восток Украины знает и ценит деятельность австрийских гуманитарных организаций Caritas, Global2000 и других, помощь которых уже долгое время получает население районов, пострадавших от российской агрессии", - написал он.

Посол отметил, что новый пакет финансовой помощи "позволит уменьшить страдания людей".

Он также добавил, что представляя пакет помощи, министр иностранных дел Австрии Александр Шелленберг говорил об Украине как о "самой большой горячей точке европейского континента, о которой нельзя забывать", а не о "самой большой проблеме Европы"

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Австрия (812) помощь (7812) Донбасс (26956) Щерба (69)


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Топ комментарии
+7
Не нада домбасу ничего выделять они же кормильцы!!!
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30.03.2021 16:50
+6
не выделяйте.. все равно сопрут большую часть..
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30.03.2021 16:50
+5
Так это только на украсть. А собственно на восстановление что?
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30.03.2021 16:55
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Правила форума Совет форумчан
Не нада домбасу ничего выделять они же кормильцы!!!
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30.03.2021 16:50 Ответить
не выделяйте.. все равно сопрут большую часть..
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30.03.2021 16:50 Ответить
на мытро православнэ в даунецку...
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30.03.2021 16:52 Ответить
на эти гроши донбасс обязательно будет восстановлен, где-нибудь в конча-заспе или в оффшорах
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30.03.2021 16:52 Ответить
класс!.. выделите мне 150 000 евро на восстановление Бомбасса..
и я пришлю вам на Рождество открытку..
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30.03.2021 16:52 Ответить
Так это только на украсть. А собственно на восстановление что?
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30.03.2021 16:55 Ответить
даже если все страны мира выделят по полтора ляма евро - этого будет мало! это вообще ничего! А если 40 стран мира выделят по 300 миллионов, то этого может хватит - план Маршала типа.
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30.03.2021 16:56 Ответить
Ахметова арестовать и покарать смертной карой или пожизненным заключением и без права на досрочное освобождение и с полной конфискацией и поиском всех активов и всех счетов в офшорах, и тогда хватит денег и Донбасс восстановить и Украину поднять! У Ахметова миллиардов минимум 25 запрятаны по миру.
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30.03.2021 16:59 Ответить
Лучше на эти деньги завезите нам пфайзера. А на дамбасе пусть новичком Путиным оздоровятся.
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30.03.2021 16:59 Ответить
Полтора милиона евро это копейки .Пускай лучше Австрия назовёт путина убийцей.Больше толку будет.
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30.03.2021 17:04 Ответить
За полтора ляма можно отстроить Донбасс до уровня Гонконга.
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30.03.2021 17:16 Ответить
так його ще не повернули? На Придонбасся, тобто до лінії зіткнення, то можно.
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30.03.2021 17:18 Ответить
квартира, в Вене, столько стоит .....
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30.03.2021 17:20 Ответить
Не стОит Украине брать эту смехотворную сумму, учитывая, что австрия проявляла недружественные к нам шаги, отсутствие необходимости гуманитарных программ для быдла, и, собственно, смехотворность суммы.
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30.03.2021 17:25 Ответить
Шо Данилов говорил про "Донбасс")))
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30.03.2021 17:38 Ответить
Хоть бы не позорились ,гребанные австрияки
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30.03.2021 18:43 Ответить
Боже! Хоча б не розорилися!
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30.03.2021 19:13 Ответить
 
 