США выделяют Украине 125 млн долларов военной помощи
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Соединенные Штаты выделят Украине пакет военной помощи в размере 125 млн долларов.
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
В новый пакет помощи в сфере безопасности входит подготовка, оснащение и инструктаж для помощи украинским военным в сохранении территориальной целостности страны и защиты границ, а также для "улучшения оперативной совместимости" с НАТО.
Кирби подчеркнул, что США выступают за предоставление Украине летального оружия, чтобы она могла эффективнее защищаться от агрессии РФ.
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Во время переговоров министров обороны Украины и США 19 февраля Ллойд Остин сообщил, что Конгресс США одобрил первый транш помощи Украине в рамках Инициативы безопасности помощи.
Президент США Джо Байден пообещал, что США будут вместе с Украиной противостоять российской агрессии и никогда не признают аннексию Крыма.
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- смены министра обороны и руководителя генштаба
- министра внутренних дел и главы сбу
- главы парламента и генпрокурора
П.С. Про смену преЗедента лучше не вспоминать...
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Сейчас пилить нечего, поэтому убедительная просьба как можно скорее внести очередной транш)