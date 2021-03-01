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США выделяют Украине 125 млн долларов военной помощи

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США выделяют Украине 125 млн долларов военной помощи

Соединенные Штаты выделят Украине пакет военной помощи в размере 125 млн долларов.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

В новый пакет помощи в сфере безопасности входит подготовка, оснащение и инструктаж для помощи украинским военным в сохранении территориальной целостности страны и защиты границ, а также для "улучшения оперативной совместимости" с НАТО.

Кирби подчеркнул, что США выступают за предоставление Украине летального оружия, чтобы она могла эффективнее защищаться от агрессии РФ.

Читайте на Цензор.НЕТ: В США четко понимают, где Украине нужна помощь, а где мы должны двигаться сами, - Маркарова

Во время переговоров министров обороны Украины и США 19 февраля Ллойд Остин сообщил, что Конгресс США одобрил первый транш помощи Украине в рамках Инициативы безопасности помощи.

Президент США Джо Байден пообещал, что США будут вместе с Украиной противостоять российской агрессии и никогда не признают аннексию Крыма.

Также на Цензор.НЕТ: Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+19
Нам допомога не завадить. Багатогранна.
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01.03.2021 20:45
+15
США выделяют ежегодно, барИга в ПВО 500 лимонов вложил и ещё много много много денег в снайперские и т.д. А вот сколько выделил "Квартал 95" и лично Зе, мне ЗеДолбоДятлы не подскажут?
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01.03.2021 20:47
+14
США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 7713США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 8099США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 7656
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01.03.2021 20:57
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Нам допомога не завадить. Багатогранна.
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01.03.2021 20:45 Ответить
Корисна річ, особливо коли вона вся на складах,а не в зоні бойових дій ,тобто в зоні зеленого перемир"я !!!)))
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01.03.2021 21:00 Ответить
Думаю те перемир'я вже не закінчиться.
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01.03.2021 21:01 Ответить
США выделяют ежегодно, барИга в ПВО 500 лимонов вложил и ещё много много много денег в снайперские и т.д. А вот сколько выделил "Квартал 95" и лично Зе, мне ЗеДолбоДятлы не подскажут?
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01.03.2021 20:47 Ответить
В статье написано: "...первый транш..."
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01.03.2021 21:04 Ответить
Да...Я сразу не заметил))) (19 февраля Ллойд Остин сообщил, что Конгресс США одобрил первый транш помощи Украине)Источник: https://censor.net/ru/n3250)
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01.03.2021 21:08 Ответить
275-125=150.
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01.03.2021 21:08 Ответить
Журналист от бога такой заголовок слепил.
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01.03.2021 21:20 Ответить
Спасибо!
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01.03.2021 20:48 Ответить
щас, наконец, закупят Барреты и прочие контрснайперские приблуды-не то что при порохе!
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01.03.2021 20:49 Ответить
Главные контрснайперские приблуды - это система тотального наблюдения на передовой и поражение потерявшихся-заблудившихся и ушедших в отпуск АГСом, миномётом, гаубицей. Всё это у нас есть. В "миротворчество" и "просто надо перестать стрелять" вроде уже наигрались, по 8-10 раненых и травмированных в день какбе намекают. Так что дело за малым, чёткими и внятными командами сверху и ритмичным финансированием
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01.03.2021 20:56 Ответить
Зелена пліснява , це реальна приблуда !!! Повсякчас десь блукає в простраціі !!)))
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01.03.2021 21:06 Ответить
США выделяют Украине 125 млн долларов военной помощи - Цензор.НЕТ 9705
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01.03.2021 20:51 Ответить
Международные авиа салоны в Индии и ОАЭ закончились полным провалом для России. Ни одна страна не захотела покупать российский самолет типа 5-го поколения Су-57.
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01.03.2021 20:53 Ответить
даремно, зебидло все вкраде.
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01.03.2021 20:53 Ответить
не дойдут до адресата....
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01.03.2021 20:56 Ответить
США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 7713США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 8099США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 7656
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01.03.2021 20:57 Ответить
Спасибо США и лично Байдену ! Помощь была бы большей ,кабы наше опереточное руководство не юлило.
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01.03.2021 20:59 Ответить
Давать такие деньги надо при условии:
- смены министра обороны и руководителя генштаба
- министра внутренних дел и главы сбу
- главы парламента и генпрокурора
П.С. Про смену преЗедента лучше не вспоминать...
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01.03.2021 20:59 Ответить
И выдать Беню на растерзание Госдепом.
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01.03.2021 21:21 Ответить
Дякуюємо Джо !
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01.03.2021 21:00 Ответить
США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 2935США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 8594
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01.03.2021 21:01 Ответить
США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 2253США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 835
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01.03.2021 21:01 Ответить
при трампе давали 250 млн
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01.03.2021 21:05 Ответить
никто ничего не дает, вы хоть новость читали. все уйдет обратно в США....
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01.03.2021 21:09 Ответить
Барыга Трамп не скупился, а пришли настоящие патриоты, они за каждую копейку держатся!
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01.03.2021 21:10 Ответить
Ты когда приходишь в гости на украинский сайт,тебе стыдно за убитых вами украинцев?Или вообще не стыдно?
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01.03.2021 21:29 Ответить
Тебе стыдно за убитых вами украинцев?
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01.03.2021 22:12 Ответить
Забийся в куток, казламорде... США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 8712
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01.03.2021 21:15 Ответить
Ватный рашистский длбб, это плюс к 250 ,которые уже само собой подразумеваются ,еще несколько лет и физдить вас ,сраных оккупантов. будем жестко, как армян в Карабахе,подонки конченные...
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01.03.2021 21:37 Ответить
В Україні опанували виробництво ракет "повітря-повітря" Р-27 без російських комплектуючих

https://uprom.info/news/vpk/v-********-opanuvaly-vyrobnycztvo-raket-povitrya-povitrya-r-27-bez-rosijskyh-komplektuyuchyh/
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01.03.2021 21:07 Ответить
Поскорей бы уже, а то ковидный фонд нужно пополнять, деньги из которого частично пустили на дороги, а большую часть распилили.
Сейчас пилить нечего, поэтому убедительная просьба как можно скорее внести очередной транш)
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01.03.2021 21:13 Ответить
МАЛО ,надо бы увеличить сумму раз в СТО ...
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01.03.2021 21:15 Ответить
Вот еще одна рашкотварь с пылающим очелом. Садись в тазик со льдом, а еще заморозь хлорэтилом его, заодно от алкоголизма полечишься ( на заСрахе есть такая метода)...
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01.03.2021 21:42 Ответить
А я давнооо говорила, что ты - краснозадая рашистская **********,шифрующаяся под человека...
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01.03.2021 21:43 Ответить
А колись по 400 виділяли
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01.03.2021 21:22 Ответить
Враньё.
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01.03.2021 21:30 Ответить
Будет тебе , ватан, и больше ,не сомневайся, ты ,главное наклоняйся пониже и булки ширееее...
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01.03.2021 21:45 Ответить
Будем надеяться, что хоть половина дойдёт по адресу, хоть для отчётности...
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01.03.2021 21:31 Ответить
Еще один подорванный рашистский пердак придется зашивать проктологу , ты там держись зубами за путлеровский конец...
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01.03.2021 21:47 Ответить
Необходимо отправить в США 500 летчиков с целью обучения их пилотированию современной техники (F-18) и обслуживанию их своими силами. А правительству договориться с президентом США о лизинге современной авиатехники которую мы не можем производить на месте.
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01.03.2021 21:35 Ответить
США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 7887
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01.03.2021 21:42 Ответить
США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 2201
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01.03.2021 22:36 Ответить
Нахрєна??? Краще своїх суддів ,прокурорів і ФБРівців надайте!
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01.03.2021 22:36 Ответить
А можна уточнити: що означає "виділяють"? Дарують чи все-таки позичають?
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01.03.2021 23:15 Ответить
Реальные пацаны в США за один вечер пропивают больше.
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01.03.2021 23:42 Ответить
Остальные 150 - после выполнения условий и отправки Хомчака в окопы на МПЖ
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02.03.2021 09:47 Ответить
Одні дають мало, бо інші крадуть багато... Так вони і виживають в Україні ці люди, як опариші в лайні крутяться намагаючись вилізти на голову один одному.
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02.03.2021 12:10 Ответить
 
 