Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
США могут ввести новые санкции против России в течение нескольких недель.
Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В ответ на вопрос журналиста, "сколько можно ждать дополнительных санкций против России, Псаки сказала: "Недели, а не месяцы. Это непрерывный процесс".
Она отметила, что "этот процесс" включает в себя изучение сообщений о якобы имевших место выплатах российскими представителями талибам премий за убийства американцев в Афганистане, кибератаках российских хакеров на правительственные ведомства США.
"Существует целый ряд компонентов", - сказала Псаки.
Она добавила, что командам американской администрации по кибербезопасности, национальной безопасности необходимо время "для завершения этого процесса".
"В любом случае, у президента есть возможности ответить так, как он сам выберет, видимым или невидимым способом. Но, я думаю, мы закончим изучение этих вопросов через недели, а не через месяцы" - сказала пресс-секретарь.
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то палають ватні пердаки
Фортуну объявили, она ещё больше укладывать стала.
Кто жил в Совке и помнит его кончину, со мной согласиться. У папы с маой спроси, или у дедушки с бабушкой. И в данной ситуации меня радует, что я и мои близкие с друзьями, теперь по другую сторону железного занавеса.
Очень радует, тааая ситуация! Это вам не рыжий трампон, что под ***** плясало!
Байден - НАШ!
и даже пельменя с ****** на Air Force 1 покататься не приглашает.
Нам бы Пороха сейчас, так вообще супер все было!
но они касаются в основном то, шо у нас тут внутри варится.
но даже на ето я готов закрыть глаза, все таки ето не рыжее бесцеремонное целование себя в задницу и его бесконечная любовь к *****.
а Пороха вы таки проморгали - не идеал, но сравнивать его с бубой даже не корректно,
от тут Порох и де то там внизу буба, как зеленый муравей, пытается под подошву туфли заползти....