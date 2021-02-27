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Новости За рубежом
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Россия (91269) санкции (10616) США (23191) Псаки (168)

Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ

США могут ввести новые санкции против России в течение нескольких недель.

Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В ответ на вопрос журналиста, "сколько можно ждать дополнительных санкций против России, Псаки сказала: "Недели, а не месяцы. Это непрерывный процесс".

Она отметила, что "этот процесс" включает в себя изучение сообщений о якобы имевших место выплатах российскими представителями талибам премий за убийства американцев в Афганистане, кибератаках российских хакеров на правительственные ведомства США.

"Существует целый ряд компонентов", - сказала Псаки.

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Она добавила, что командам американской администрации по кибербезопасности, национальной безопасности необходимо время "для завершения этого процесса".

"В любом случае, у президента есть возможности ответить так, как он сам выберет, видимым или невидимым способом. Но, я думаю, мы закончим изучение этих вопросов через недели, а не через месяцы" - сказала пресс-секретарь.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+22
що то за спалахи на північному сході?
то палають ватні пердаки
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27.02.2021 11:34
+12
Как кукарекает Куйло, расее от санкций только польза. Большааааая. Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 7154 Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 7154 Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 7154
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27.02.2021 11:35
+11
Вітаю расєю з новими, ну дуууже корисними санкціями, які вона незабаром отримає.
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27.02.2021 11:35
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Правила форума Совет форумчан
що то за спалахи на північному сході?
то палають ватні пердаки
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27.02.2021 11:34 Ответить
С юга Украины если смотреть, то не всполохи, а сплошное зарево...
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27.02.2021 11:39 Ответить
Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 6351
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27.02.2021 11:50 Ответить
Как кукарекает Куйло, расее от санкций только польза. Большааааая. Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 7154 Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 7154 Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 7154
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27.02.2021 11:35 Ответить
Если сравнить развитие там и здесь, то ощущение, что санкции против Украины ввели.
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27.02.2021 12:11 Ответить
Чіво развітіє?
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27.02.2021 16:11 Ответить
Вітаю расєю з новими, ну дуууже корисними санкціями, які вона незабаром отримає.
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27.02.2021 11:35 Ответить
Санкции, санкции - кацапской ********* !!!
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27.02.2021 11:37 Ответить
русафобы истязают бедную рассеюшку Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 6540
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27.02.2021 11:38 Ответить
этих лишнехромосомных, только стереллизация подровняет.. санкции уже для них как потеха какая-то..
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27.02.2021 11:39 Ответить
Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 7740
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27.02.2021 11:39 Ответить
Який хороши "неприривний процес". Дай бог йому здоров"я..
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27.02.2021 11:40 Ответить
Псаки не сказала про какие конкретно санкции речь?
Фортуну объявили, она ещё больше укладывать стала.
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27.02.2021 11:40 Ответить
Псакі - це та сама людина, від якої 🐷🐶 особливо приємно почути про санкції!
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27.02.2021 11:41 Ответить
Псакі кусі!? Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 8643
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27.02.2021 16:12 Ответить
Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 9389
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27.02.2021 11:41 Ответить
Жертва ти Задорнова.
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27.02.2021 11:56 Ответить
Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 8341
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27.02.2021 11:47 Ответить
Сенатор Гремм, соратник, покойного Маккейна, сказал, что США, практически, исчерпали свои возможности санкций, и надо "работать" над этим с ЕС. Борель, сказал, что санкции не приносят эффекта, и надо вести диалог. Напомню, что ФРГ "уперлись рогом" ЗА СП-2. Раскрутить их на дополнительные санкции будет не просто.
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27.02.2021 11:52 Ответить
Санкций еще море..........,есть еще и эмбарго, эффект уже видимый, а ФРГ обломается.
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27.02.2021 12:15 Ответить
Та ФРГ не обломается, не дураки. Перечислю немного, на поверхности. "Южмаш", "Мотор сич", Николаевский судостроительный", "КРАЗ", Одесский припортовый", .... где все это? Их нет. Украина санкции ввела, и они пропали.
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27.02.2021 12:28 Ответить
Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 8213 A ti s rozjdeniju takoi umnij praviljno? vedj mama tabe govorila chto ti umnichka. Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 6816
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27.02.2021 12:37 Ответить
Белиберду читать не охота
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27.02.2021 12:41 Ответить
chitai i ne hrjukai
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27.02.2021 21:29 Ответить
Напиши по-английски, я пойму.
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27.02.2021 12:42 Ответить
краз давным давно сдох, не надо ля ля
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27.02.2021 13:23 Ответить
еще как обламается.не дури..Рынок монет для фрицев- США,рынок - автотранспорта .немецкие колеса,которые покупают американцы, рынок- лекарств и стали ,машиностроения и т,д,,, или может все эти рынки .приносящие фрицам сотни лярдов зелени это можно получить в рашки...?Вот поэтому и подходит -ембарго, и знаешь почему рашист не будет вводить ембарго на американские товары? Все просто ,если США введет ембарго на рашистские товары,для рашиста это будет очень ощутимо,чего не скажешь о США,где примерно бюджет штата Калифорнии ,равный бюджету рабсеи и который больше бюджета Великобритании Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 1907
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27.02.2021 13:24 Ответить
И еще, ты понимаешь, что такое, "эмбарго"? Это, если кратко, арест. Ты знаешь, имущества США в РФ, в десятки раз больше, чем наоборот. К чему приведет арест? Догадайся, не хочу говорить.
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27.02.2021 12:33 Ответить
Целью эмбарго могут являться репрессалии в отношении другого государства, желание нанести ему материальный ущерб и принудить действовать по указаниям вводивших его. Эмбарго также применяется с целью "захвата рынков и получения доступа к природным ресурсам".[1]
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27.02.2021 13:06 Ответить
Московит, что касается санкций то самое интересное у вас ещё впереди. Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 5388
Кто жил в Совке и помнит его кончину, со мной согласиться. У папы с маой спроси, или у дедушки с бабушкой. И в данной ситуации меня радует, что я и мои близкие с друзьями, теперь по другую сторону железного занавеса. Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 3846 Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 7276
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27.02.2021 12:45 Ответить
Готовьтесь! Вас еще много ждёт ХОРОШИХ САНКЦИЙ!
Очень радует, тааая ситуация! Это вам не рыжий трампон, что под ***** плясало!
Байден - НАШ!
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27.02.2021 12:55 Ответить
а деда у нас военный и с характером оказался, шо приятно.

и даже пельменя с ****** на Air Force 1 покататься не приглашает.
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27.02.2021 11:53 Ответить
Он у вас обалденный!
Нам бы Пороха сейчас, так вообще супер все было!
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27.02.2021 12:52 Ответить
не надо спешить и хлопать в ладоши, у деда свои заморочки,
но они касаются в основном то, шо у нас тут внутри варится.
но даже на ето я готов закрыть глаза, все таки ето не рыжее бесцеремонное целование себя в задницу и его бесконечная любовь к *****.
а Пороха вы таки проморгали - не идеал, но сравнивать его с бубой даже не корректно,
от тут Порох и де то там внизу буба, как зеленый муравей, пытается под подошву туфли заползти....
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27.02.2021 13:03 Ответить
Не знаю, ну мне Байден нравится.
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28.02.2021 12:14 Ответить
Сейчас... сейчас...
Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 4784
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27.02.2021 11:54 Ответить
10% Искандеров смеюцца над вашими санкциями Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 6665
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27.02.2021 12:10 Ответить
услада для моих ушей
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27.02.2021 12:21 Ответить
О, старина Байден. Давай жги!
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27.02.2021 12:25 Ответить
Если перефразировать Пригожина,то ковбои,в лице москалей нашли новых индейцев Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 839
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27.02.2021 12:29 Ответить
Oi zacvetjot rassejusjka, i zapah ot etovo budet oboldennij, pravda ne dlja ljudei a stervjatnikov.
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27.02.2021 12:36 Ответить
Московиты, скупайте в апеках данную смазку, она вам понадобиться. Скоро понадобиться.
Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 9069
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27.02.2021 12:39 Ответить
А шо там Паша Дальнобойщик?))куда делся?
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27.02.2021 12:51 Ответить
 
 