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Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ

США можуть запровадити нові санкції проти Росії упродовж декількох тижнів.

Про це заявила журналістам речниця Білого дому Дженніфер Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У відповідь на запитання журналіста про те, скільки можна чекати додаткових санкцій проти Росії, Дженніфер Псакі сказала: "Тижні, а не місяці. Це безперервний процес".

Вона зазначила, що "цей процес" охоплює вивчення повідомлень про нібито виплати російськими представниками талібам премій за вбивства американців в Афганістані, кібератаки російських хакерів на урядові відомства США.

"Існує ціла низка компонентів", - сказала Дженніфер Псакі.

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Вона додала, що команди американської адміністрації з кібербезпеки, національної безпеки потребують часу "для завершення цього процесу".

"У будь-якому випадку у президента є можливість відповісти так, як він сам вибере, видимим або невидимим способом. Але, я думаю, ми закінчимо вивчення цих питань через тижні, а не через місяці" - сказала прессекретарка.
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Топ коментарі
+22
що то за спалахи на північному сході?
то палають ватні пердаки
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27.02.2021 11:34
+12
Как кукарекает Куйло, расее от санкций только польза. Большааааая. Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 7154 Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 7154 Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 7154
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27.02.2021 11:35
+11
Вітаю расєю з новими, ну дуууже корисними санкціями, які вона незабаром отримає.
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27.02.2021 11:35
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що то за спалахи на північному сході?
то палають ватні пердаки
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27.02.2021 11:34 Відповісти
С юга Украины если смотреть, то не всполохи, а сплошное зарево...
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27.02.2021 11:39 Відповісти
Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 6351
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27.02.2021 11:50 Відповісти
Как кукарекает Куйло, расее от санкций только польза. Большааааая. Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 7154 Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 7154 Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 7154
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27.02.2021 11:35 Відповісти
Если сравнить развитие там и здесь, то ощущение, что санкции против Украины ввели.
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27.02.2021 12:11 Відповісти
Чіво развітіє?
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27.02.2021 16:11 Відповісти
Вітаю расєю з новими, ну дуууже корисними санкціями, які вона незабаром отримає.
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27.02.2021 11:35 Відповісти
Санкции, санкции - кацапской ********* !!!
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27.02.2021 11:37 Відповісти
русафобы истязают бедную рассеюшку Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 6540
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27.02.2021 11:38 Відповісти
этих лишнехромосомных, только стереллизация подровняет.. санкции уже для них как потеха какая-то..
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27.02.2021 11:39 Відповісти
Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 7740
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27.02.2021 11:39 Відповісти
Який хороши "неприривний процес". Дай бог йому здоров"я..
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27.02.2021 11:40 Відповісти
Псаки не сказала про какие конкретно санкции речь?
Фортуну объявили, она ещё больше укладывать стала.
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27.02.2021 11:40 Відповісти
Псакі - це та сама людина, від якої 🐷🐶 особливо приємно почути про санкції!
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27.02.2021 11:41 Відповісти
Псакі кусі!? Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 8643
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27.02.2021 16:12 Відповісти
Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 9389
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27.02.2021 11:41 Відповісти
Жертва ти Задорнова.
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27.02.2021 11:56 Відповісти
Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 8341
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27.02.2021 11:47 Відповісти
Сенатор Гремм, соратник, покойного Маккейна, сказал, что США, практически, исчерпали свои возможности санкций, и надо "работать" над этим с ЕС. Борель, сказал, что санкции не приносят эффекта, и надо вести диалог. Напомню, что ФРГ "уперлись рогом" ЗА СП-2. Раскрутить их на дополнительные санкции будет не просто.
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27.02.2021 11:52 Відповісти
Санкций еще море..........,есть еще и эмбарго, эффект уже видимый, а ФРГ обломается.
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27.02.2021 12:15 Відповісти
Та ФРГ не обломается, не дураки. Перечислю немного, на поверхности. "Южмаш", "Мотор сич", Николаевский судостроительный", "КРАЗ", Одесский припортовый", .... где все это? Их нет. Украина санкции ввела, и они пропали.
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27.02.2021 12:28 Відповісти
Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 8213 A ti s rozjdeniju takoi umnij praviljno? vedj mama tabe govorila chto ti umnichka. Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 6816
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27.02.2021 12:37 Відповісти
Белиберду читать не охота
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27.02.2021 12:41 Відповісти
chitai i ne hrjukai
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27.02.2021 21:29 Відповісти
Напиши по-английски, я пойму.
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27.02.2021 12:42 Відповісти
краз давным давно сдох, не надо ля ля
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27.02.2021 13:23 Відповісти
еще как обламается.не дури..Рынок монет для фрицев- США,рынок - автотранспорта .немецкие колеса,которые покупают американцы, рынок- лекарств и стали ,машиностроения и т,д,,, или может все эти рынки .приносящие фрицам сотни лярдов зелени это можно получить в рашки...?Вот поэтому и подходит -ембарго, и знаешь почему рашист не будет вводить ембарго на американские товары? Все просто ,если США введет ембарго на рашистские товары,для рашиста это будет очень ощутимо,чего не скажешь о США,где примерно бюджет штата Калифорнии ,равный бюджету рабсеи и который больше бюджета Великобритании Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 1907
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27.02.2021 13:24 Відповісти
И еще, ты понимаешь, что такое, "эмбарго"? Это, если кратко, арест. Ты знаешь, имущества США в РФ, в десятки раз больше, чем наоборот. К чему приведет арест? Догадайся, не хочу говорить.
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27.02.2021 12:33 Відповісти
Целью эмбарго могут являться репрессалии в отношении другого государства, желание нанести ему материальный ущерб и принудить действовать по указаниям вводивших его. Эмбарго также применяется с целью "захвата рынков и получения доступа к природным ресурсам".[1]
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27.02.2021 13:06 Відповісти
Московит, что касается санкций то самое интересное у вас ещё впереди. Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 5388
Кто жил в Совке и помнит его кончину, со мной согласиться. У папы с маой спроси, или у дедушки с бабушкой. И в данной ситуации меня радует, что я и мои близкие с друзьями, теперь по другую сторону железного занавеса. Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 3846 Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 7276
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27.02.2021 12:45 Відповісти
Готовьтесь! Вас еще много ждёт ХОРОШИХ САНКЦИЙ!
Очень радует, тааая ситуация! Это вам не рыжий трампон, что под ***** плясало!
Байден - НАШ!
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27.02.2021 12:55 Відповісти
а деда у нас военный и с характером оказался, шо приятно.

и даже пельменя с ****** на Air Force 1 покататься не приглашает.
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27.02.2021 11:53 Відповісти
Он у вас обалденный!
Нам бы Пороха сейчас, так вообще супер все было!
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27.02.2021 12:52 Відповісти
не надо спешить и хлопать в ладоши, у деда свои заморочки,
но они касаются в основном то, шо у нас тут внутри варится.
но даже на ето я готов закрыть глаза, все таки ето не рыжее бесцеремонное целование себя в задницу и его бесконечная любовь к *****.
а Пороха вы таки проморгали - не идеал, но сравнивать его с бубой даже не корректно,
от тут Порох и де то там внизу буба, как зеленый муравей, пытается под подошву туфли заползти....
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27.02.2021 13:03 Відповісти
Не знаю, ну мне Байден нравится.
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28.02.2021 12:14 Відповісти
Сейчас... сейчас...
Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 4784
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27.02.2021 11:54 Відповісти
10% Искандеров смеюцца над вашими санкциями Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 6665
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27.02.2021 12:10 Відповісти
услада для моих ушей
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27.02.2021 12:21 Відповісти
О, старина Байден. Давай жги!
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27.02.2021 12:25 Відповісти
Если перефразировать Пригожина,то ковбои,в лице москалей нашли новых индейцев Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 839
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27.02.2021 12:29 Відповісти
Oi zacvetjot rassejusjka, i zapah ot etovo budet oboldennij, pravda ne dlja ljudei a stervjatnikov.
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27.02.2021 12:36 Відповісти
Московиты, скупайте в апеках данную смазку, она вам понадобиться. Скоро понадобиться.
Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 9069
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27.02.2021 12:39 Відповісти
А шо там Паша Дальнобойщик?))куда делся?
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27.02.2021 12:51 Відповісти
 
 