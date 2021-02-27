Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США можуть запровадити нові санкції проти Росії упродовж декількох тижнів.
Про це заявила журналістам речниця Білого дому Дженніфер Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У відповідь на запитання журналіста про те, скільки можна чекати додаткових санкцій проти Росії, Дженніфер Псакі сказала: "Тижні, а не місяці. Це безперервний процес".
Вона зазначила, що "цей процес" охоплює вивчення повідомлень про нібито виплати російськими представниками талібам премій за вбивства американців в Афганістані, кібератаки російських хакерів на урядові відомства США.
"Існує ціла низка компонентів", - сказала Дженніфер Псакі.
Вона додала, що команди американської адміністрації з кібербезпеки, національної безпеки потребують часу "для завершення цього процесу".
"У будь-якому випадку у президента є можливість відповісти так, як він сам вибере, видимим або невидимим способом. Але, я думаю, ми закінчимо вивчення цих питань через тижні, а не через місяці" - сказала прессекретарка.
Будь ласка, зачекайте...
то палають ватні пердаки
Фортуну объявили, она ещё больше укладывать стала.
Кто жил в Совке и помнит его кончину, со мной согласиться. У папы с маой спроси, или у дедушки с бабушкой. И в данной ситуации меня радует, что я и мои близкие с друзьями, теперь по другую сторону железного занавеса.
Очень радует, тааая ситуация! Это вам не рыжий трампон, что под ***** плясало!
Байден - НАШ!
и даже пельменя с ****** на Air Force 1 покататься не приглашает.
Нам бы Пороха сейчас, так вообще супер все было!
но они касаются в основном то, шо у нас тут внутри варится.
но даже на ето я готов закрыть глаза, все таки ето не рыжее бесцеремонное целование себя в задницу и его бесконечная любовь к *****.
а Пороха вы таки проморгали - не идеал, но сравнивать его с бубой даже не корректно,
от тут Порох и де то там внизу буба, как зеленый муравей, пытается под подошву туфли заползти....