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Байден доручив розвідці США зібрати дані про отруєння Навального і втручання РФ у президентські вибори

Байден доручив розвідці США зібрати дані про отруєння Навального і втручання РФ у президентські вибори

Президент США Джо Байден доручив американській розвідці вивчити кібератаки SolarWinds, ймовірне втручання Росії у вибори 2020 року, а також застосування владою РФ хімічної зброї проти опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це повідомила прессекретарка Білого дому Джейн Дженніфер Псакі.

"Навіть якщо ми працюємо з Росією для просування інтересів США, ми також працюємо над тим, щоб змусити РФ відповідати за її нерозумні й ворожі дії", - сказала вона.

Крім цього, розвідка США також вивчить історію про ймовірні нагороди від Росії за убитих американських солдатів в Афганістані, зазначила Дженніфер Псакі.

Крім того, вона заявила, що Байден домагається продовження договору про контроль над ядерними озброєннями з Росією.

Читайте також: Байден доручив вивчити ситуацію з діями російських хакерів у США

Автор: 

Байден Джо (2883) росія (64969) США (22590) Навальний Олексій (612) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+12
Чую кого-то будут драть в тупой собачий рот
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22.01.2021 17:06
+10
Кацапия явно нарушила Договор запрета химического оружия, наплевала в который раз на международные договора - заслуживает санкций еще более сильных и жестких.
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22.01.2021 17:05
+6
Чомусь соросята живуть в середньому на 20 років більше ніж *******, різні раси.
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22.01.2021 17:12
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Чомусь соросята живуть в середньому на 20 років більше ніж *******, різні раси.
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22.01.2021 17:12 Відповісти
Соросята "рулят статістікой"
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22.01.2021 17:49 Відповісти
Кацапия явно нарушила Договор запрета химического оружия, наплевала в который раз на международные договора - заслуживает санкций еще более сильных и жестких.
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22.01.2021 17:05 Відповісти
Пора кацяпомутантів утилізувати, і спустити в каналізацію.
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22.01.2021 17:42 Відповісти
І з "рускоязичной чєлюстью" теж?
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22.01.2021 17:52 Відповісти
тока без вещдоков, плиз, а тож они еще тот кацапский перебродивший новичек в страну припрут, а он тут тожно никому не нужен...)))
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22.01.2021 17:05 Відповісти
нет уж, плиз, с вещдоками. новичок так новичок - выложь на бочку
а то одно досье уже расследовали без вещдоков
комиссию пусть сделают парламентскую
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22.01.2021 17:15 Відповісти
согласен, погорячился...
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22.01.2021 17:18 Відповісти
нужны в этот раз железные доказательства чтобы и народ успокоить и европа не сомневалась и тогда врезать единым фронтом
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22.01.2021 17:24 Відповісти
тa нихто и не сомневается, включая самих кацапов, - так, по привычке в орицалово упали и брешут, бо не брехать они не умеют...
не брешущий кацап - ето персонаж вымышленный.
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22.01.2021 17:31 Відповісти
Чую кого-то будут драть в тупой собачий рот
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22.01.2021 17:06 Відповісти
дубинскому в кайф...
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22.01.2021 17:19 Відповісти
Байден поручил разведке США собрать данные об отравлении Навального и вмешательстве РФ в президентские выборы - Цензор.НЕТ 5478
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22.01.2021 17:21 Відповісти
в этот раз вазелина не будет...... это не рыжий обормот....
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22.01.2021 17:09 Відповісти
Всё идёт к тому, что плешивого царя будут драть без вазелина !
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22.01.2021 17:10 Відповісти
Дал поручение..Гм..Это как в одном из фильмов Гайдая, ненастоящий царь(Иван Васильевич) послал войска брать Казань по-второму кругу.)))))
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22.01.2021 17:11 Відповісти
Так с ними, Джо, - пора уконтропупить бункерного дедушку=)
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22.01.2021 17:13 Відповісти
Рассказываю про многоходовочку:

1. Отпустить Навального, иначе закроют СП-2.
2. Не отпускают.
3. Собираются евро-деятели и ставят официальный ультиматум -- Навальный или СП-2.
4. Навального отпускают.
6. Все хлопают в ладоши.

5. СП-2 продолжает строиться.
6. Все хлопают себя ушами по щекам...
Классно я придумал? *)
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22.01.2021 17:14 Відповісти
Навальний це просто привід для торгу, щоб викачати з москалів більше грошей.
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22.01.2021 17:15 Відповісти
Столько, сколько вливают бабла в москалей за их газ и нефть -- 100 Навальных не окупят...
Это всё копейки за дорогие понты.
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22.01.2021 17:18 Відповісти
Навальный однажды пообещал ************, что в случае его добровольного ухода, мЕсти не будет. Так что, Навальный - это его последний шанс и грязевладелец это прекрасно понимает, поэтому Алексею ничего не угрожает. Это патовая ситуация и как долго она продлиться время покажет.
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22.01.2021 17:45 Відповісти
...і Русскій Рубъль якось присів до 75...
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22.01.2021 18:14 Відповісти
Раз Байден поручил, и поручил именно то, что поручил,то скорей всего просто формализуется то, что Байден намерен сделать. И то, что он намерен сделать, лично меня очень радует
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22.01.2021 18:16 Відповісти
Появилась информация, што Байден поручил изменить герб Северной Нигерии. Теперь вместо сиамского питуха на гербе рахи будет красовацца северный зверёк под названием Песец !!!
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22.01.2021 18:17 Відповісти
В оличие от трампа Байден верит своей разведке.И это хорошо. Бункереый карлик разминает попу.
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22.01.2021 18:48 Відповісти
Эрегированый в красную полоску со звёздочками буй стал усерднее протискиватся между синекраснобелых булок.
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22.01.2021 19:18 Відповісти
кучеряво излагаешь!
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22.01.2021 19:57 Відповісти
Ну нарешті почалося!
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22.01.2021 20:27 Відповісти
а что там разведовать? В журнале Lancet всё напечатано, можно расследования самого Навального скачать.
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22.01.2021 22:27 Відповісти
Хорошо Овальный устроился. Сосет двух маток (ФСБ и ФБР)!
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23.01.2021 06:27 Відповісти
 
 