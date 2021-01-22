Байден доручив розвідці США зібрати дані про отруєння Навального і втручання РФ у президентські вибори
Президент США Джо Байден доручив американській розвідці вивчити кібератаки SolarWinds, ймовірне втручання Росії у вибори 2020 року, а також застосування владою РФ хімічної зброї проти опозиціонера Олексія Навального.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це повідомила прессекретарка Білого дому Джейн Дженніфер Псакі.
"Навіть якщо ми працюємо з Росією для просування інтересів США, ми також працюємо над тим, щоб змусити РФ відповідати за її нерозумні й ворожі дії", - сказала вона.
Крім цього, розвідка США також вивчить історію про ймовірні нагороди від Росії за убитих американських солдатів в Афганістані, зазначила Дженніфер Псакі.
Крім того, вона заявила, що Байден домагається продовження договору про контроль над ядерними озброєннями з Росією.
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а то одно досье уже расследовали без вещдоков
комиссию пусть сделают парламентскую
не брешущий кацап - ето персонаж вымышленный.
1. Отпустить Навального, иначе закроют СП-2.
2. Не отпускают.
3. Собираются евро-деятели и ставят официальный ультиматум -- Навальный или СП-2.
4. Навального отпускают.
6. Все хлопают в ладоши.
5. СП-2 продолжает строиться.
6. Все хлопают себя ушами по щекам...
Классно я придумал? *)
Это всё копейки за дорогие понты.