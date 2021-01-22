Байден доручив вивчити ситуацію з діями російських хакерів у США

Президент США Джо Байден доручив розвідувальному співтовариству вивчити ситуацію з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. Також відомства мають перевірити зв'язок російських хакерів із кібератакою на низку американських урядових мереж.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

За її словами, Байден віддав розпорядження провести повний аналіз можливого використання хімічної зброї проти Навального, а також перевірити ймовірні зв'язки Москви з масштабною кібератакою на федеральні відомства у 2020 році.

Крім того, національна розвідка вивчить повідомлення про гроші, які російські спецслужби могли передавати талібам за вбивства американських військових в Афганістані.

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