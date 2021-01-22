Байден доручив вивчити ситуацію з діями російських хакерів у США
Президент США Джо Байден доручив розвідувальному співтовариству вивчити ситуацію з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. Також відомства мають перевірити зв'язок російських хакерів із кібератакою на низку американських урядових мереж.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.
За її словами, Байден віддав розпорядження провести повний аналіз можливого використання хімічної зброї проти Навального, а також перевірити ймовірні зв'язки Москви з масштабною кібератакою на федеральні відомства у 2020 році.
Крім того, національна розвідка вивчить повідомлення про гроші, які російські спецслужби могли передавати талібам за вбивства американських військових в Афганістані.
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Я, звісно, можу припустити, що Зеленський напрошувався на розмову, але Байден відмовився з ним розмовляти. Тоді це вже зовсім погано. Але чомусь мені таки здається, що воно просто побоялося, впало в паніку й прострацію і ніхто не зміг його змусити звернутися до нового президента країни-стратегічного партнера й почати спілкування, знаючи, що перед тим напаскудив і розмова буде нелегкою.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1344489872582205&id=100010636159003
Ограничившись лишь декларативными несколькими фразами в твиттер, Зеленский поздравил Джо Байдена с вступлением в должность и пригласил нового главу Соединенных Штатов посетить Украину.
И вот эта фраза «Я уверен, что наши отношения улучшатся»…
Во-первых, что обязательно нужно сказать, так это о катастрофически низкой компетентности и эффективности Зеленского и его офиса, которые до сих пор не наладили дипломатический контакт с новой американской администрацией даже на уровне советников, чтобы Зеленский от имени Украины не в твиттер поздравлял Байдена, а согласно протоколу - телефонным звонком.
Байден в Украине был уже 6, ШЕСТЬ раз! При Порошенко. Шесть...
https://www.facebook.com/nusspavlo/posts/1594376937420655
Задержана пресс-секретарь Наватного Ярмыш. Чуть раньше была задержана Соболь - за призывы к участию в несанкционированной акции.
P.S. Винтят, и слава Богу. Надеюсь, закроют навсегда. Все звери в клетке.
Мышь и соболь- две бесноватые зверушки.
Но Наватный получит очередную условку.
Вы посмотрите как ей гладко все стелят и уберегают от негатива и соперников......
Республиканская партия тупо ноль.......Короче будет весело...В США еще не понятно никуя!!
https://twitter.com/JuliaDavisNews/status/1352338071128334336
@apiontkovsky
Зеленский лично принимал участие в спецоперации ФСБ против Байдена ( Деркач получил свои пленки из Офиса Президента. А вчера 5 часов стоял на коленях перед телевизором и американской послицей , вымаливая у Байдена прощения.
А. Солженицын, "Бодался теленок с дубом".