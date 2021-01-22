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Байден доручив вивчити ситуацію з діями російських хакерів у США

Байден доручив вивчити ситуацію з діями російських хакерів у США

Президент США Джо Байден доручив розвідувальному співтовариству вивчити ситуацію з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. Також відомства мають перевірити зв'язок російських хакерів із кібератакою на низку американських урядових мереж.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

За її словами, Байден віддав розпорядження провести повний аналіз можливого використання хімічної зброї проти Навального, а також перевірити ймовірні зв'язки Москви з масштабною кібератакою на федеральні відомства у 2020 році.

Крім того, національна розвідка вивчить повідомлення про гроші, які російські спецслужби могли передавати талібам за вбивства американських військових в Афганістані.

Також читайте: Не бачу перспектив, щоб адміністрація Байдена пішла на більш м'яку політику щодо Криму, - Волкер

Автор: 

Байден Джо (2883) Навальний Олексій (612) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+22
Байден поручил изучить ситуацию с действиями российских хакеров в США - Цензор.НЕТ 2872
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22.01.2021 01:28
+18
Ідуть приймати присягу президента.

Байден поручил изучить ситуацию с Навальным и действиями российских хакеров в США - Цензор.НЕТ 5834 Байден поручил изучить ситуацию с Навальным и действиями российских хакеров в США - Цензор.НЕТ 6339
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22.01.2021 01:15
+18
Зателефонували й привітали не всі. Наприклад, не дзвонили: Рухані Хассан (Іран), Кім Чен Ин (КНДР), Ніколас Мадуро (Венесуела), Алєксандр Лукашенка (Білорусь) ... Володимир Зеленський (Україна)... Отак...
Я, звісно, можу припустити, що Зеленський напрошувався на розмову, але Байден відмовився з ним розмовляти. Тоді це вже зовсім погано. Але чомусь мені таки здається, що воно просто побоялося, впало в паніку й прострацію і ніхто не зміг його змусити звернутися до нового президента країни-стратегічного партнера й почати спілкування, знаючи, що перед тим напаскудив і розмова буде нелегкою.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1344489872582205&id=100010636159003

Ограничившись лишь декларативными несколькими фразами в твиттер, Зеленский поздравил Джо Байдена с вступлением в должность и пригласил нового главу Соединенных Штатов посетить Украину.
И вот эта фраза «Я уверен, что наши отношения улучшатся»…
Во-первых, что обязательно нужно сказать, так это о катастрофически низкой компетентности и эффективности Зеленского и его офиса, которые до сих пор не наладили дипломатический контакт с новой американской администрацией даже на уровне советников, чтобы Зеленский от имени Украины не в твиттер поздравлял Байдена, а согласно протоколу - телефонным звонком.
Байден в Украине был уже 6, ШЕСТЬ раз! При Порошенко. Шесть...
https://www.facebook.com/nusspavlo/posts/1594376937420655
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22.01.2021 01:17
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Так же Псаки сообщила, что экс-вице-президент Майк Пенс передал Байдену коды от мокшанских подъездов свинособак
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22.01.2021 01:11 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqjO3_kq7uAhXBpIsKHXtBAWIQtwIwAnoECAUQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdIcAiG5vcPo&usg=AOvVaw05pT0iZY8RxwtDTyj52W8z А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!...
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22.01.2021 01:12 Відповісти
Ідуть приймати присягу президента.

Байден поручил изучить ситуацию с Навальным и действиями российских хакеров в США - Цензор.НЕТ 5834 Байден поручил изучить ситуацию с Навальным и действиями российских хакеров в США - Цензор.НЕТ 6339
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22.01.2021 01:15 Відповісти
От що Байден животворящий робить! Просто чудеса!

Байден поручил изучить ситуацию с действиями российских хакеров в США - Цензор.НЕТ 7910 Байден поручил изучить ситуацию с действиями российских хакеров в США - Цензор.НЕТ 8771
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22.01.2021 01:29 Відповісти
Зателефонували й привітали не всі. Наприклад, не дзвонили: Рухані Хассан (Іран), Кім Чен Ин (КНДР), Ніколас Мадуро (Венесуела), Алєксандр Лукашенка (Білорусь) ... Володимир Зеленський (Україна)... Отак...
Я, звісно, можу припустити, що Зеленський напрошувався на розмову, але Байден відмовився з ним розмовляти. Тоді це вже зовсім погано. Але чомусь мені таки здається, що воно просто побоялося, впало в паніку й прострацію і ніхто не зміг його змусити звернутися до нового президента країни-стратегічного партнера й почати спілкування, знаючи, що перед тим напаскудив і розмова буде нелегкою.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1344489872582205&id=100010636159003

Ограничившись лишь декларативными несколькими фразами в твиттер, Зеленский поздравил Джо Байдена с вступлением в должность и пригласил нового главу Соединенных Штатов посетить Украину.
И вот эта фраза «Я уверен, что наши отношения улучшатся»…
Во-первых, что обязательно нужно сказать, так это о катастрофически низкой компетентности и эффективности Зеленского и его офиса, которые до сих пор не наладили дипломатический контакт с новой американской администрацией даже на уровне советников, чтобы Зеленский от имени Украины не в твиттер поздравлял Байдена, а согласно протоколу - телефонным звонком.
Байден в Украине был уже 6, ШЕСТЬ раз! При Порошенко. Шесть...
https://www.facebook.com/nusspavlo/posts/1594376937420655
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22.01.2021 01:17 Відповісти
чем больше санкций кацапии тем лучше
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22.01.2021 01:20 Відповісти
Если подтвердится информация про подкуп талибам- у цапов везде земля под ногами гореть будет. Им этого точно не простят
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22.01.2021 01:20 Відповісти
Дачка путина в трендах во всей Европе, особенно в бывшем совке и варшавском блоке, цель примерно понятна - обнулить авторитет московии и путина у ностальгирующих по ГДР и голосующих за альтернативу для Германии.
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22.01.2021 01:25 Відповісти
Байден поручил изучить ситуацию с действиями российских хакеров в США - Цензор.НЕТ 2872
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22.01.2021 01:28 Відповісти
Колесо только начало крутиться.
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22.01.2021 01:37 Відповісти
В первый же день дедушка Джо хочет накидать полезных санкций дедушке Пу.
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22.01.2021 01:39 Відповісти
Байден всего сутки президент, а уже стольких пересадили. God bless America!

Задержана пресс-секретарь Наватного Ярмыш. Чуть раньше была задержана Соболь - за призывы к участию в несанкционированной акции.
P.S. Винтят, и слава Богу. Надеюсь, закроют навсегда. Все звери в клетке.
Мышь и соболь- две бесноватые зверушки.

Но Наватный получит очередную условку.
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22.01.2021 01:43 Відповісти
Вангую - Байден, через год-два по состоянию здоровья уйдет, и исполнять обязанности будет вице-през Камала Харрис которая в последствии будет первой женщиной президентом США..
Вы посмотрите как ей гладко все стелят и уберегают от негатива и соперников......
Республиканская партия тупо ноль.......Короче будет весело...В США еще не понятно никуя!!
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22.01.2021 01:44 Відповісти
Байден з тих політиків, яких можна вважати засновниками ******** Америки. Американці та весь світ йому ще віддячать. Розпочав він у правильному напрямку: мочити кацапів - це його обов'язок перед людством. Хто як не він? Хто як не велика Америка зможе придушити цю кремлівську гідру! Трампон на на таке був не здатний.
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22.01.2021 01:52 Відповісти
Ну що там - Байден вже поїхав в турне американськими областями, звільняти лісників, митників і секретаря луїзіанської райради зі словами "vyjdi atsjuda, razbijnik! "?
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22.01.2021 01:56 Відповісти
Россия - это террористическая организация!!!
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22.01.2021 01:55 Відповісти
От на другий день президентства Байден і до расєї взявся. Доручив новому директору розвідки надати всю інформацію про кібератаки, винагороди за вбивства вояків і, тадам!, втручання у вибори 2020

https://twitter.com/JuliaDavisNews/status/1352338071128334336
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22.01.2021 02:00 Відповісти
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
Зеленский лично принимал участие в спецоперации ФСБ против Байдена ( Деркач получил свои пленки из Офиса Президента. А вчера 5 часов стоял на коленях перед телевизором и американской послицей , вымаливая у Байдена прощения.
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22.01.2021 01:59 Відповісти
А Зе, типа, необычный шизик..
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22.01.2021 07:38 Відповісти
У кацапів уже почалося!
Байден поручил изучить ситуацию с действиями российских хакеров в США - Цензор.НЕТ 2445
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22.01.2021 05:49 Відповісти
Байден поручил изучить ситуацию с действиями российских хакеров в США - Цензор.НЕТ 8438
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22.01.2021 06:54 Відповісти
"За лагерное время хорошо я узнал и понял советских врагов человечества: КУЛАК они уважают, больше ничего, чем сильнее кулаком их улупишь - тем и безопасней. Западные люди никак этого не поймут, они всё уступками надеются смягчить."
А. Солженицын, "Бодался теленок с дубом".
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22.01.2021 07:36 Відповісти
Начало хорошее. Посмотрим как будет дальше.
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22.01.2021 08:19 Відповісти
Почалося. Ліліпутін ховайся, дермак із командою,готуватися.
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22.01.2021 09:05 Відповісти
 
 