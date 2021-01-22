Байден поручил изучить ситуацию с действиями российских хакеров в США
Президент США Джо Байден поручил разведывательному сообществу изучить ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Также ведомства должны проверить связь российских хакеров с кибератакой на ряд американских правительственных сетей.
Как передает Цензор,НЕТ. об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, Байден отдал распоряжение провести полный анализ возможного использования химического оружия против Навального, а также проверить вероятные связи Москвы с масштабной кибератакой на федеральные ведомства в 2020 году.
Кроме того, национальная разведка изучит сообщения о деньгах, которые российские спецслужбы могли передавать талибам за убийства американских военных в Афганистане.
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Я, звісно, можу припустити, що Зеленський напрошувався на розмову, але Байден відмовився з ним розмовляти. Тоді це вже зовсім погано. Але чомусь мені таки здається, що воно просто побоялося, впало в паніку й прострацію і ніхто не зміг його змусити звернутися до нового президента країни-стратегічного партнера й почати спілкування, знаючи, що перед тим напаскудив і розмова буде нелегкою.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1344489872582205&id=100010636159003
Ограничившись лишь декларативными несколькими фразами в твиттер, Зеленский поздравил Джо Байдена с вступлением в должность и пригласил нового главу Соединенных Штатов посетить Украину.
И вот эта фраза «Я уверен, что наши отношения улучшатся»…
Во-первых, что обязательно нужно сказать, так это о катастрофически низкой компетентности и эффективности Зеленского и его офиса, которые до сих пор не наладили дипломатический контакт с новой американской администрацией даже на уровне советников, чтобы Зеленский от имени Украины не в твиттер поздравлял Байдена, а согласно протоколу - телефонным звонком.
Байден в Украине был уже 6, ШЕСТЬ раз! При Порошенко. Шесть...
https://www.facebook.com/nusspavlo/posts/1594376937420655
Задержана пресс-секретарь Наватного Ярмыш. Чуть раньше была задержана Соболь - за призывы к участию в несанкционированной акции.
P.S. Винтят, и слава Богу. Надеюсь, закроют навсегда. Все звери в клетке.
Мышь и соболь- две бесноватые зверушки.
Но Наватный получит очередную условку.
Вы посмотрите как ей гладко все стелят и уберегают от негатива и соперников......
Республиканская партия тупо ноль.......Короче будет весело...В США еще не понятно никуя!!
https://twitter.com/JuliaDavisNews/status/1352338071128334336
@apiontkovsky
Зеленский лично принимал участие в спецоперации ФСБ против Байдена ( Деркач получил свои пленки из Офиса Президента. А вчера 5 часов стоял на коленях перед телевизором и американской послицей , вымаливая у Байдена прощения.
А. Солженицын, "Бодался теленок с дубом".