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Байден поручил изучить ситуацию с действиями российских хакеров в США

Байден поручил изучить ситуацию с действиями российских хакеров в США

Президент США Джо Байден поручил разведывательному сообществу изучить ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Также ведомства должны проверить связь российских хакеров с кибератакой на ряд американских правительственных сетей.

Как передает Цензор,НЕТ. об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Байден отдал распоряжение провести полный анализ возможного использования химического оружия против Навального, а также проверить вероятные связи Москвы с масштабной кибератакой на федеральные ведомства в 2020 году.

Кроме того, национальная разведка изучит сообщения о деньгах, которые российские спецслужбы могли передавать талибам за убийства американских военных в Афганистане.

Также читайте: Не вижу перспектив, чтобы администрация Байдена пошла на более мягкую политику в отношении Крыма, - Волкер

Автор: 

Байден Джо (2785) Навальный Алексей (855) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+22
Байден поручил изучить ситуацию с действиями российских хакеров в США - Цензор.НЕТ 2872
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22.01.2021 01:28
+18
Ідуть приймати присягу президента.

Байден поручил изучить ситуацию с Навальным и действиями российских хакеров в США - Цензор.НЕТ 5834 Байден поручил изучить ситуацию с Навальным и действиями российских хакеров в США - Цензор.НЕТ 6339
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22.01.2021 01:15
+18
Зателефонували й привітали не всі. Наприклад, не дзвонили: Рухані Хассан (Іран), Кім Чен Ин (КНДР), Ніколас Мадуро (Венесуела), Алєксандр Лукашенка (Білорусь) ... Володимир Зеленський (Україна)... Отак...
Я, звісно, можу припустити, що Зеленський напрошувався на розмову, але Байден відмовився з ним розмовляти. Тоді це вже зовсім погано. Але чомусь мені таки здається, що воно просто побоялося, впало в паніку й прострацію і ніхто не зміг його змусити звернутися до нового президента країни-стратегічного партнера й почати спілкування, знаючи, що перед тим напаскудив і розмова буде нелегкою.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1344489872582205&id=100010636159003

Ограничившись лишь декларативными несколькими фразами в твиттер, Зеленский поздравил Джо Байдена с вступлением в должность и пригласил нового главу Соединенных Штатов посетить Украину.
И вот эта фраза «Я уверен, что наши отношения улучшатся»…
Во-первых, что обязательно нужно сказать, так это о катастрофически низкой компетентности и эффективности Зеленского и его офиса, которые до сих пор не наладили дипломатический контакт с новой американской администрацией даже на уровне советников, чтобы Зеленский от имени Украины не в твиттер поздравлял Байдена, а согласно протоколу - телефонным звонком.
Байден в Украине был уже 6, ШЕСТЬ раз! При Порошенко. Шесть...
https://www.facebook.com/nusspavlo/posts/1594376937420655
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22.01.2021 01:17
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Так же Псаки сообщила, что экс-вице-президент Майк Пенс передал Байдену коды от мокшанских подъездов свинособак
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22.01.2021 01:11 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqjO3_kq7uAhXBpIsKHXtBAWIQtwIwAnoECAUQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdIcAiG5vcPo&usg=AOvVaw05pT0iZY8RxwtDTyj52W8z А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!...
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22.01.2021 01:12 Ответить
Ідуть приймати присягу президента.

Байден поручил изучить ситуацию с Навальным и действиями российских хакеров в США - Цензор.НЕТ 5834 Байден поручил изучить ситуацию с Навальным и действиями российских хакеров в США - Цензор.НЕТ 6339
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22.01.2021 01:15 Ответить
От що Байден животворящий робить! Просто чудеса!

Байден поручил изучить ситуацию с действиями российских хакеров в США - Цензор.НЕТ 7910 Байден поручил изучить ситуацию с действиями российских хакеров в США - Цензор.НЕТ 8771
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22.01.2021 01:29 Ответить
Зателефонували й привітали не всі. Наприклад, не дзвонили: Рухані Хассан (Іран), Кім Чен Ин (КНДР), Ніколас Мадуро (Венесуела), Алєксандр Лукашенка (Білорусь) ... Володимир Зеленський (Україна)... Отак...
Я, звісно, можу припустити, що Зеленський напрошувався на розмову, але Байден відмовився з ним розмовляти. Тоді це вже зовсім погано. Але чомусь мені таки здається, що воно просто побоялося, впало в паніку й прострацію і ніхто не зміг його змусити звернутися до нового президента країни-стратегічного партнера й почати спілкування, знаючи, що перед тим напаскудив і розмова буде нелегкою.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1344489872582205&id=100010636159003

Ограничившись лишь декларативными несколькими фразами в твиттер, Зеленский поздравил Джо Байдена с вступлением в должность и пригласил нового главу Соединенных Штатов посетить Украину.
И вот эта фраза «Я уверен, что наши отношения улучшатся»…
Во-первых, что обязательно нужно сказать, так это о катастрофически низкой компетентности и эффективности Зеленского и его офиса, которые до сих пор не наладили дипломатический контакт с новой американской администрацией даже на уровне советников, чтобы Зеленский от имени Украины не в твиттер поздравлял Байдена, а согласно протоколу - телефонным звонком.
Байден в Украине был уже 6, ШЕСТЬ раз! При Порошенко. Шесть...
https://www.facebook.com/nusspavlo/posts/1594376937420655
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22.01.2021 01:17 Ответить
чем больше санкций кацапии тем лучше
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22.01.2021 01:20 Ответить
Если подтвердится информация про подкуп талибам- у цапов везде земля под ногами гореть будет. Им этого точно не простят
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22.01.2021 01:20 Ответить
Дачка путина в трендах во всей Европе, особенно в бывшем совке и варшавском блоке, цель примерно понятна - обнулить авторитет московии и путина у ностальгирующих по ГДР и голосующих за альтернативу для Германии.
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22.01.2021 01:25 Ответить
Байден поручил изучить ситуацию с действиями российских хакеров в США - Цензор.НЕТ 2872
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22.01.2021 01:28 Ответить
Колесо только начало крутиться.
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22.01.2021 01:37 Ответить
В первый же день дедушка Джо хочет накидать полезных санкций дедушке Пу.
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22.01.2021 01:39 Ответить
Байден всего сутки президент, а уже стольких пересадили. God bless America!

Задержана пресс-секретарь Наватного Ярмыш. Чуть раньше была задержана Соболь - за призывы к участию в несанкционированной акции.
P.S. Винтят, и слава Богу. Надеюсь, закроют навсегда. Все звери в клетке.
Мышь и соболь- две бесноватые зверушки.

Но Наватный получит очередную условку.
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22.01.2021 01:43 Ответить
Вангую - Байден, через год-два по состоянию здоровья уйдет, и исполнять обязанности будет вице-през Камала Харрис которая в последствии будет первой женщиной президентом США..
Вы посмотрите как ей гладко все стелят и уберегают от негатива и соперников......
Республиканская партия тупо ноль.......Короче будет весело...В США еще не понятно никуя!!
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22.01.2021 01:44 Ответить
Байден з тих політиків, яких можна вважати засновниками ******** Америки. Американці та весь світ йому ще віддячать. Розпочав він у правильному напрямку: мочити кацапів - це його обов'язок перед людством. Хто як не він? Хто як не велика Америка зможе придушити цю кремлівську гідру! Трампон на на таке був не здатний.
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22.01.2021 01:52 Ответить
Ну що там - Байден вже поїхав в турне американськими областями, звільняти лісників, митників і секретаря луїзіанської райради зі словами "vyjdi atsjuda, razbijnik! "?
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22.01.2021 01:56 Ответить
Россия - это террористическая организация!!!
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22.01.2021 01:55 Ответить
От на другий день президентства Байден і до расєї взявся. Доручив новому директору розвідки надати всю інформацію про кібератаки, винагороди за вбивства вояків і, тадам!, втручання у вибори 2020

https://twitter.com/JuliaDavisNews/status/1352338071128334336
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22.01.2021 02:00 Ответить
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
Зеленский лично принимал участие в спецоперации ФСБ против Байдена ( Деркач получил свои пленки из Офиса Президента. А вчера 5 часов стоял на коленях перед телевизором и американской послицей , вымаливая у Байдена прощения.
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22.01.2021 01:59 Ответить
А Зе, типа, необычный шизик..
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22.01.2021 07:38 Ответить
У кацапів уже почалося!
Байден поручил изучить ситуацию с действиями российских хакеров в США - Цензор.НЕТ 2445
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22.01.2021 05:49 Ответить
Байден поручил изучить ситуацию с действиями российских хакеров в США - Цензор.НЕТ 8438
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22.01.2021 06:54 Ответить
"За лагерное время хорошо я узнал и понял советских врагов человечества: КУЛАК они уважают, больше ничего, чем сильнее кулаком их улупишь - тем и безопасней. Западные люди никак этого не поймут, они всё уступками надеются смягчить."
А. Солженицын, "Бодался теленок с дубом".
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22.01.2021 07:36 Ответить
Начало хорошее. Посмотрим как будет дальше.
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22.01.2021 08:19 Ответить
Почалося. Ліліпутін ховайся, дермак із командою,готуватися.
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22.01.2021 09:05 Ответить
 
 