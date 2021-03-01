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США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги

Сполучені Штати виділять Україні пакет військової допомоги в розмірі 125 млн доларів.

Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

У новий пакет допомоги у сфері безпеки входить підготовка, оснащення та інструктаж для допомоги українським військовим у збереженні територіальної цілісності країни і захисту кордонів, а також для "поліпшення оперативної сумісності" із НАТО.

Кірбі підкреслив, що США виступають за надання Україні летальної зброї, щоб вона могла ефективніше захищатися від агресії РФ.

Під час переговорів міністрів оборони України і США 19 лютого Ллойд Остін повідомив, що Конгрес США схвалив перший транш допомоги Україні в рамках Ініціативи безпеки допомоги.

Президент США Джо Байден пообіцяв, що США будуть разом з Україною протистояти російській агресії і ніколи не визнають анексію Криму.

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Топ коментарі
+19
Нам допомога не завадить. Багатогранна.
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01.03.2021 20:45
+15
США выделяют ежегодно, барИга в ПВО 500 лимонов вложил и ещё много много много денег в снайперские и т.д. А вот сколько выделил "Квартал 95" и лично Зе, мне ЗеДолбоДятлы не подскажут?
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01.03.2021 20:47
+14
США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 7713США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 8099США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 7656
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01.03.2021 20:57
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Нам допомога не завадить. Багатогранна.
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01.03.2021 20:45 Відповісти
Корисна річ, особливо коли вона вся на складах,а не в зоні бойових дій ,тобто в зоні зеленого перемир"я !!!)))
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01.03.2021 21:00 Відповісти
Думаю те перемир'я вже не закінчиться.
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01.03.2021 21:01 Відповісти
США выделяют ежегодно, барИга в ПВО 500 лимонов вложил и ещё много много много денег в снайперские и т.д. А вот сколько выделил "Квартал 95" и лично Зе, мне ЗеДолбоДятлы не подскажут?
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01.03.2021 20:47 Відповісти
В статье написано: "...первый транш..."
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01.03.2021 21:04 Відповісти
Да...Я сразу не заметил))) (19 февраля Ллойд Остин сообщил, что Конгресс США одобрил первый транш помощи Украине)Источник: https://censor.net/ru/n3250)
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01.03.2021 21:08 Відповісти
275-125=150.
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01.03.2021 21:08 Відповісти
Журналист от бога такой заголовок слепил.
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01.03.2021 21:20 Відповісти
Спасибо!
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01.03.2021 20:48 Відповісти
щас, наконец, закупят Барреты и прочие контрснайперские приблуды-не то что при порохе!
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01.03.2021 20:49 Відповісти
Главные контрснайперские приблуды - это система тотального наблюдения на передовой и поражение потерявшихся-заблудившихся и ушедших в отпуск АГСом, миномётом, гаубицей. Всё это у нас есть. В "миротворчество" и "просто надо перестать стрелять" вроде уже наигрались, по 8-10 раненых и травмированных в день какбе намекают. Так что дело за малым, чёткими и внятными командами сверху и ритмичным финансированием
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01.03.2021 20:56 Відповісти
Зелена пліснява , це реальна приблуда !!! Повсякчас десь блукає в простраціі !!)))
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01.03.2021 21:06 Відповісти
США выделяют Украине 125 млн долларов военной помощи - Цензор.НЕТ 9705
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01.03.2021 20:51 Відповісти
Международные авиа салоны в Индии и ОАЭ закончились полным провалом для России. Ни одна страна не захотела покупать российский самолет типа 5-го поколения Су-57.
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01.03.2021 20:53 Відповісти
даремно, зебидло все вкраде.
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01.03.2021 20:53 Відповісти
не дойдут до адресата....
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01.03.2021 20:56 Відповісти
США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 7713США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 8099США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 7656
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01.03.2021 20:57 Відповісти
Спасибо США и лично Байдену ! Помощь была бы большей ,кабы наше опереточное руководство не юлило.
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01.03.2021 20:59 Відповісти
Давать такие деньги надо при условии:
- смены министра обороны и руководителя генштаба
- министра внутренних дел и главы сбу
- главы парламента и генпрокурора
П.С. Про смену преЗедента лучше не вспоминать...
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01.03.2021 20:59 Відповісти
И выдать Беню на растерзание Госдепом.
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01.03.2021 21:21 Відповісти
Дякуюємо Джо !
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01.03.2021 21:00 Відповісти
США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 2935США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 8594
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01.03.2021 21:01 Відповісти
США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 2253США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 835
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01.03.2021 21:01 Відповісти
при трампе давали 250 млн
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01.03.2021 21:05 Відповісти
никто ничего не дает, вы хоть новость читали. все уйдет обратно в США....
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01.03.2021 21:09 Відповісти
Барыга Трамп не скупился, а пришли настоящие патриоты, они за каждую копейку держатся!
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01.03.2021 21:10 Відповісти
Ты когда приходишь в гости на украинский сайт,тебе стыдно за убитых вами украинцев?Или вообще не стыдно?
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01.03.2021 21:29 Відповісти
Тебе стыдно за убитых вами украинцев?
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01.03.2021 22:12 Відповісти
Забийся в куток, казламорде... США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 8712
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01.03.2021 21:15 Відповісти
Ватный рашистский длбб, это плюс к 250 ,которые уже само собой подразумеваются ,еще несколько лет и физдить вас ,сраных оккупантов. будем жестко, как армян в Карабахе,подонки конченные...
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01.03.2021 21:37 Відповісти
В Україні опанували виробництво ракет "повітря-повітря" Р-27 без російських комплектуючих

https://uprom.info/news/vpk/v-********-opanuvaly-vyrobnycztvo-raket-povitrya-povitrya-r-27-bez-rosijskyh-komplektuyuchyh/
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01.03.2021 21:07 Відповісти
Поскорей бы уже, а то ковидный фонд нужно пополнять, деньги из которого частично пустили на дороги, а большую часть распилили.
Сейчас пилить нечего, поэтому убедительная просьба как можно скорее внести очередной транш)
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01.03.2021 21:13 Відповісти
МАЛО ,надо бы увеличить сумму раз в СТО ...
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01.03.2021 21:15 Відповісти
Вот еще одна рашкотварь с пылающим очелом. Садись в тазик со льдом, а еще заморозь хлорэтилом его, заодно от алкоголизма полечишься ( на заСрахе есть такая метода)...
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01.03.2021 21:42 Відповісти
А я давнооо говорила, что ты - краснозадая рашистская **********,шифрующаяся под человека...
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01.03.2021 21:43 Відповісти
А колись по 400 виділяли
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01.03.2021 21:22 Відповісти
Враньё.
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01.03.2021 21:30 Відповісти
Будет тебе , ватан, и больше ,не сомневайся, ты ,главное наклоняйся пониже и булки ширееее...
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01.03.2021 21:45 Відповісти
Будем надеяться, что хоть половина дойдёт по адресу, хоть для отчётности...
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01.03.2021 21:31 Відповісти
Еще один подорванный рашистский пердак придется зашивать проктологу , ты там держись зубами за путлеровский конец...
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01.03.2021 21:47 Відповісти
Необходимо отправить в США 500 летчиков с целью обучения их пилотированию современной техники (F-18) и обслуживанию их своими силами. А правительству договориться с президентом США о лизинге современной авиатехники которую мы не можем производить на месте.
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01.03.2021 21:35 Відповісти
США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 7887
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01.03.2021 21:42 Відповісти
США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 2201
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01.03.2021 22:36 Відповісти
Нахрєна??? Краще своїх суддів ,прокурорів і ФБРівців надайте!
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01.03.2021 22:36 Відповісти
А можна уточнити: що означає "виділяють"? Дарують чи все-таки позичають?
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01.03.2021 23:15 Відповісти
Реальные пацаны в США за один вечер пропивают больше.
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01.03.2021 23:42 Відповісти
Остальные 150 - после выполнения условий и отправки Хомчака в окопы на МПЖ
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02.03.2021 09:47 Відповісти
Одні дають мало, бо інші крадуть багато... Так вони і виживають в Україні ці люди, як опариші в лайні крутяться намагаючись вилізти на голову один одному.
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02.03.2021 12:10 Відповісти
 
 