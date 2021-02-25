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Росія залишається стійкою загрозою для США та Європи, - генерал Волтерс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія залишається стійкою загрозою для США та Європи, - генерал Волтерс

Росія становить загрозу для Сполучених Штатів та їхніх європейських партнерів, попри запроваджені щодо Москви економічні санкції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава Європейського командування Збройних сил США генерал Тод Волтерс.

Як повідомляє пресслужба Пентагону, на думку генерала, Росія "проводить дестабілізуючі і зловмисні дії", багато з яких ведуться поруч з Європою.

"Росія залишається постійною загрозою існування для США і наших європейських союзників", - зазначив Волтерс.

Він також звинуватив Росію і Китай у мілітаризації Арктики. Представник Пентагону високого рангу заявив, що Росія несе загрозу для всіх союзників по НАТО.

Також читайте: США застосовуватимуть армію на світовій арені лише в крайніх випадках, - Байден

Нагадаємо, раніше Зовнішня розвідка Естонії заявила, що незважаючи на пандемію коронавіруса, Росія готується до масштабного конфлікту з НАТО. Минулого року РФ продовжила формування нових дивізій, а також модернізацію та розгортання ракетних озброєнь на західному напрямку.

Також повідомлялося, що Німеччина, Франція, Велика Британія і США вважають за необхідне посилення Північноатлантичного альянсу.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Россия остается устойчивой угрозой для США и Европы, - генерал Уолтерс - Цензор.НЕТ 754 Россия остается устойчивой угрозой для США и Европы, - генерал Уолтерс - Цензор.НЕТ 6190
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25.02.2021 07:16
+3
Вчера на Еспресо ТВ Виталя Портников дал стрим Сергею Руденко.Блестящая аналитика по Стерненко,Зеленскому и работе ФСБшных крыс в Украине.Браво Виталий!!Высший пилотаж... Россия остается устойчивой угрозой для США и Европы, - генерал Уолтерс - Цензор.НЕТ 2383
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25.02.2021 07:14
+3
Конгресс США подготовил сразу 4 пакета санкций против гопников Кремля,там не Адские санкции Трампа от 2017 года,которые трамп заморозил..,там намного страшнее от "друга" Кремлевской шпаны, Джо Байденко... Россия остается устойчивой угрозой для США и Европы, - генерал Уолтерс - Цензор.НЕТ 623 Россия остается устойчивой угрозой для США и Европы, - генерал Уолтерс - Цензор.НЕТ 2265
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25.02.2021 07:22
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Росися остается устойчивой угрозой для всех, кто обладает хоть каплей здравого смысла.
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25.02.2021 07:13 Відповісти
Вчера на Еспресо ТВ Виталя Портников дал стрим Сергею Руденко.Блестящая аналитика по Стерненко,Зеленскому и работе ФСБшных крыс в Украине.Браво Виталий!!Высший пилотаж... Россия остается устойчивой угрозой для США и Европы, - генерал Уолтерс - Цензор.НЕТ 2383
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25.02.2021 07:14 Відповісти
Портников притягивает людей, у которых есть мозг, который правильно мыслит
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25.02.2021 08:07 Відповісти
Россия остается устойчивой угрозой для США и Европы, - генерал Уолтерс - Цензор.НЕТ 754 Россия остается устойчивой угрозой для США и Европы, - генерал Уолтерс - Цензор.НЕТ 6190
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25.02.2021 07:16 Відповісти
страна-банда "нуичо?"
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25.02.2021 09:02 Відповісти
Конгресс США подготовил сразу 4 пакета санкций против гопников Кремля,там не Адские санкции Трампа от 2017 года,которые трамп заморозил..,там намного страшнее от "друга" Кремлевской шпаны, Джо Байденко... Россия остается устойчивой угрозой для США и Европы, - генерал Уолтерс - Цензор.НЕТ 623 Россия остается устойчивой угрозой для США и Европы, - генерал Уолтерс - Цензор.НЕТ 2265
показати весь коментар
25.02.2021 07:22 Відповісти
Из выступления Джо Бандена на Мюнхенской видеоконференции по безопасности,касательно Украины Байдена сказал :
Украина остается приоритетом по защите ее территориальной целостности и независимости...,в переводе с дипломатического языка,это означает....,Крысы Мавзолейные, вон из Крыма и Донбасса...
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25.02.2021 07:34 Відповісти
Что да русафобские разговоры?😆
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25.02.2021 07:38 Відповісти
Новые дивизии на запарном направлении... А у нас один чмырь видит в глазах ***** мир и свернул ракетные программы
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25.02.2021 07:53 Відповісти
Зрадозрадну зраду я тобі приніс від зебілів! Зебіли подали в Верховну Раду законопроект 5144 про встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм та заперечення російської агресії проти України. І всі мертвечуки, бойки, рабиновичі можуть загуркотіти на 15 років позбавлення волі.
Це котопуляція!!! При святому свиночолому гетьмані такого не було Росія залишається стійкою загрозою для США та Європи, - генерал Волтерс - Цензор.НЕТ 4936
!
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25.02.2021 08:07 Відповісти
Я фигею "с этих русских".

23.02.2021 законопроект № 5135 о коллаборантах подаёт ЕС и все молчат как рыба об лёд.
Ровно днём позже 24.02.2021 законопроект о коллаборантах №5144 подают Слуги и все ликуют.

Ничего не имею против.
Наоборот буду рада, если примут любой из них.
Но зачем так делать? Это из рубрики "не укушу, так хоть гавкну?" Откуда это категоричное детское нежелание сотрудничать даже по вопросам, в которых мнения совпадают?

Или просто нельзя такой козырь отдавать в руки Европейской солидарности? Никак нельзя.

Голубцы блд
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25.02.2021 14:38 Відповісти
На недавней выставке по военной технике в ОАЭ Украина представила новый БМП,который может плавать что Амфибия,конструктора Кузнецова.Но это один экземпляр,планирую запустить в серию...,назвали машину "Шторм"...
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25.02.2021 07:59 Відповісти
россия, китай ...
тем временем Украина - государство ворлв и мусоров
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25.02.2021 08:04 Відповісти
Ты явно не тянешь на Аркадия Райкина,РАБссия дебильная круче Китая... Росія залишається стійкою загрозою для США та Європи, - генерал Волтерс - Цензор.НЕТ 7654по ворам особенно...,в Китае казнят воров по 2 тысячи в год,на РАБссии ни одного.. Росія залишається стійкою загрозою для США та Європи, - генерал Волтерс - Цензор.НЕТ 7654
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25.02.2021 08:30 Відповісти
это хорошо, что об этом говорят генералы
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25.02.2021 08:06 Відповісти
Но решения принимают не они, а подпутинские холуи - политики.
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25.02.2021 16:57 Відповісти
Московія-це головна загроза світовій Цівілізації.
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25.02.2021 08:21 Відповісти
у очень злого кошарика всегда есть шансы...
просто надо быть злыми...
и не мы так решили - кацапня нас заставила быть злыми....
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25.02.2021 08:48 Відповісти
ТАК ВЫ ХЙЛА ПОДПИЛИТЕ, А ТАМ ПОСМОТРИМ !)
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25.02.2021 08:55 Відповісти
страна-банда "нуичо?"
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25.02.2021 08:59 Відповісти
 
 