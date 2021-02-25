Росія залишається стійкою загрозою для США та Європи, - генерал Волтерс

Росія становить загрозу для Сполучених Штатів та їхніх європейських партнерів, попри запроваджені щодо Москви економічні санкції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава Європейського командування Збройних сил США генерал Тод Волтерс.

Як повідомляє пресслужба Пентагону, на думку генерала, Росія "проводить дестабілізуючі і зловмисні дії", багато з яких ведуться поруч з Європою.

"Росія залишається постійною загрозою існування для США і наших європейських союзників", - зазначив Волтерс.

Він також звинуватив Росію і Китай у мілітаризації Арктики. Представник Пентагону високого рангу заявив, що Росія несе загрозу для всіх союзників по НАТО.

Також читайте: США застосовуватимуть армію на світовій арені лише в крайніх випадках, - Байден

Нагадаємо, раніше Зовнішня розвідка Естонії заявила, що незважаючи на пандемію коронавіруса, Росія готується до масштабного конфлікту з НАТО. Минулого року РФ продовжила формування нових дивізій, а також модернізацію та розгортання ракетних озброєнь на західному напрямку.

Також повідомлялося, що Німеччина, Франція, Велика Британія і США вважають за необхідне посилення Північноатлантичного альянсу.