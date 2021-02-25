Росія залишається стійкою загрозою для США та Європи, - генерал Волтерс
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія становить загрозу для Сполучених Штатів та їхніх європейських партнерів, попри запроваджені щодо Москви економічні санкції.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава Європейського командування Збройних сил США генерал Тод Волтерс.
Як повідомляє пресслужба Пентагону, на думку генерала, Росія "проводить дестабілізуючі і зловмисні дії", багато з яких ведуться поруч з Європою.
"Росія залишається постійною загрозою існування для США і наших європейських союзників", - зазначив Волтерс.
Він також звинуватив Росію і Китай у мілітаризації Арктики. Представник Пентагону високого рангу заявив, що Росія несе загрозу для всіх союзників по НАТО.
Нагадаємо, раніше Зовнішня розвідка Естонії заявила, що незважаючи на пандемію коронавіруса, Росія готується до масштабного конфлікту з НАТО. Минулого року РФ продовжила формування нових дивізій, а також модернізацію та розгортання ракетних озброєнь на західному напрямку.
Також повідомлялося, що Німеччина, Франція, Велика Британія і США вважають за необхідне посилення Північноатлантичного альянсу.
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Украина остается приоритетом по защите ее территориальной целостности и независимости...,в переводе с дипломатического языка,это означает....,Крысы Мавзолейные, вон из Крыма и Донбасса...
Це котопуляція!!! При святому свиночолому гетьмані такого не було
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23.02.2021 законопроект № 5135 о коллаборантах подаёт ЕС и все молчат как рыба об лёд.
Ровно днём позже 24.02.2021 законопроект о коллаборантах №5144 подают Слуги и все ликуют.
Ничего не имею против.
Наоборот буду рада, если примут любой из них.
Но зачем так делать? Это из рубрики "не укушу, так хоть гавкну?" Откуда это категоричное детское нежелание сотрудничать даже по вопросам, в которых мнения совпадают?
Или просто нельзя такой козырь отдавать в руки Европейской солидарности? Никак нельзя.
Голубцы блд
тем временем Украина - государство ворлв и мусоров
просто надо быть злыми...
и не мы так решили - кацапня нас заставила быть злыми....