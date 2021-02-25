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Новости За рубежом Агрессия России против Украины
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Россия остается устойчивой угрозой для США и Европы, - генерал Уолтерс

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия остается устойчивой угрозой для США и Европы, - генерал Уолтерс

Россия представляет угрозу для Соединенных Штатов и их европейских партнеров, несмотря на введенные в отношении Москвы экономические санкции.

Как инфрмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, по мнению генерала, Россия "проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия", многие из которых ведутся рядом с Европой.

"Россия остается постоянной угрозой существования для США и наших европейских союзников", - отметил Уолтерс.

Он также обвинил Россию и Китай в милитаризации Арктики. Представитель Пентагона высокого ранга заявил, что Россия несет угрозу для всех союзников по НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США задействуют армию на мировой арене только в крайних случаях, - Байден

Напомним, ранее Внешняя разведка Эстонии заявила, что несмотря на пандемию коронавируса, Россия готовится к масштабному конфликту с НАТО. Прошлого года РФ продлила формирования новых дивизий, а также модернизацию и развертывание ракетных вооружений на западном направлении.

Также сообщалось, что Германия, Франция, Великобритания и США считают необходимым усиление Североатлантического Альянса.
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Топ комментарии
+7
Россия остается устойчивой угрозой для США и Европы, - генерал Уолтерс - Цензор.НЕТ 754 Россия остается устойчивой угрозой для США и Европы, - генерал Уолтерс - Цензор.НЕТ 6190
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25.02.2021 07:16
+3
Вчера на Еспресо ТВ Виталя Портников дал стрим Сергею Руденко.Блестящая аналитика по Стерненко,Зеленскому и работе ФСБшных крыс в Украине.Браво Виталий!!Высший пилотаж... Россия остается устойчивой угрозой для США и Европы, - генерал Уолтерс - Цензор.НЕТ 2383
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25.02.2021 07:14
+3
Конгресс США подготовил сразу 4 пакета санкций против гопников Кремля,там не Адские санкции Трампа от 2017 года,которые трамп заморозил..,там намного страшнее от "друга" Кремлевской шпаны, Джо Байденко... Россия остается устойчивой угрозой для США и Европы, - генерал Уолтерс - Цензор.НЕТ 623 Россия остается устойчивой угрозой для США и Европы, - генерал Уолтерс - Цензор.НЕТ 2265
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25.02.2021 07:22
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Росися остается устойчивой угрозой для всех, кто обладает хоть каплей здравого смысла.
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25.02.2021 07:13 Ответить
Вчера на Еспресо ТВ Виталя Портников дал стрим Сергею Руденко.Блестящая аналитика по Стерненко,Зеленскому и работе ФСБшных крыс в Украине.Браво Виталий!!Высший пилотаж... Россия остается устойчивой угрозой для США и Европы, - генерал Уолтерс - Цензор.НЕТ 2383
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25.02.2021 07:14 Ответить
Портников притягивает людей, у которых есть мозг, который правильно мыслит
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25.02.2021 08:07 Ответить
Россия остается устойчивой угрозой для США и Европы, - генерал Уолтерс - Цензор.НЕТ 754 Россия остается устойчивой угрозой для США и Европы, - генерал Уолтерс - Цензор.НЕТ 6190
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25.02.2021 07:16 Ответить
страна-банда "нуичо?"
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25.02.2021 09:02 Ответить
Конгресс США подготовил сразу 4 пакета санкций против гопников Кремля,там не Адские санкции Трампа от 2017 года,которые трамп заморозил..,там намного страшнее от "друга" Кремлевской шпаны, Джо Байденко... Россия остается устойчивой угрозой для США и Европы, - генерал Уолтерс - Цензор.НЕТ 623 Россия остается устойчивой угрозой для США и Европы, - генерал Уолтерс - Цензор.НЕТ 2265
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25.02.2021 07:22 Ответить
Из выступления Джо Бандена на Мюнхенской видеоконференции по безопасности,касательно Украины Байдена сказал :
Украина остается приоритетом по защите ее территориальной целостности и независимости...,в переводе с дипломатического языка,это означает....,Крысы Мавзолейные, вон из Крыма и Донбасса...
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25.02.2021 07:34 Ответить
Что да русафобские разговоры?😆
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25.02.2021 07:38 Ответить
Новые дивизии на запарном направлении... А у нас один чмырь видит в глазах ***** мир и свернул ракетные программы
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25.02.2021 07:53 Ответить
Зрадозрадну зраду я тобі приніс від зебілів! Зебіли подали в Верховну Раду законопроект 5144 про встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм та заперечення російської агресії проти України. І всі мертвечуки, бойки, рабиновичі можуть загуркотіти на 15 років позбавлення волі.
Це котопуляція!!! При святому свиночолому гетьмані такого не було Росія залишається стійкою загрозою для США та Європи, - генерал Волтерс - Цензор.НЕТ 4936
!
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25.02.2021 08:07 Ответить
Я фигею "с этих русских".

23.02.2021 законопроект № 5135 о коллаборантах подаёт ЕС и все молчат как рыба об лёд.
Ровно днём позже 24.02.2021 законопроект о коллаборантах №5144 подают Слуги и все ликуют.

Ничего не имею против.
Наоборот буду рада, если примут любой из них.
Но зачем так делать? Это из рубрики "не укушу, так хоть гавкну?" Откуда это категоричное детское нежелание сотрудничать даже по вопросам, в которых мнения совпадают?

Или просто нельзя такой козырь отдавать в руки Европейской солидарности? Никак нельзя.

Голубцы блд
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25.02.2021 14:38 Ответить
На недавней выставке по военной технике в ОАЭ Украина представила новый БМП,который может плавать что Амфибия,конструктора Кузнецова.Но это один экземпляр,планирую запустить в серию...,назвали машину "Шторм"...
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25.02.2021 07:59 Ответить
россия, китай ...
тем временем Украина - государство ворлв и мусоров
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25.02.2021 08:04 Ответить
Ты явно не тянешь на Аркадия Райкина,РАБссия дебильная круче Китая... Росія залишається стійкою загрозою для США та Європи, - генерал Волтерс - Цензор.НЕТ 7654по ворам особенно...,в Китае казнят воров по 2 тысячи в год,на РАБссии ни одного.. Росія залишається стійкою загрозою для США та Європи, - генерал Волтерс - Цензор.НЕТ 7654
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25.02.2021 08:30 Ответить
это хорошо, что об этом говорят генералы
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25.02.2021 08:06 Ответить
Но решения принимают не они, а подпутинские холуи - политики.
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25.02.2021 16:57 Ответить
Московія-це головна загроза світовій Цівілізації.
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25.02.2021 08:21 Ответить
у очень злого кошарика всегда есть шансы...
просто надо быть злыми...
и не мы так решили - кацапня нас заставила быть злыми....
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25.02.2021 08:48 Ответить
ТАК ВЫ ХЙЛА ПОДПИЛИТЕ, А ТАМ ПОСМОТРИМ !)
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25.02.2021 08:55 Ответить
страна-банда "нуичо?"
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25.02.2021 08:59 Ответить
 
 