Россия остается устойчивой угрозой для США и Европы, - генерал Уолтерс
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия представляет угрозу для Соединенных Штатов и их европейских партнеров, несмотря на введенные в отношении Москвы экономические санкции.
Как инфрмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс.
Как сообщает пресс-служба Пентагона, по мнению генерала, Россия "проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия", многие из которых ведутся рядом с Европой.
"Россия остается постоянной угрозой существования для США и наших европейских союзников", - отметил Уолтерс.
Он также обвинил Россию и Китай в милитаризации Арктики. Представитель Пентагона высокого ранга заявил, что Россия несет угрозу для всех союзников по НАТО.
Напомним, ранее Внешняя разведка Эстонии заявила, что несмотря на пандемию коронавируса, Россия готовится к масштабному конфликту с НАТО. Прошлого года РФ продлила формирования новых дивизий, а также модернизацию и развертывание ракетных вооружений на западном направлении.
Также сообщалось, что Германия, Франция, Великобритания и США считают необходимым усиление Североатлантического Альянса.
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Украина остается приоритетом по защите ее территориальной целостности и независимости...,в переводе с дипломатического языка,это означает....,Крысы Мавзолейные, вон из Крыма и Донбасса...
Це котопуляція!!! При святому свиночолому гетьмані такого не було
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23.02.2021 законопроект № 5135 о коллаборантах подаёт ЕС и все молчат как рыба об лёд.
Ровно днём позже 24.02.2021 законопроект о коллаборантах №5144 подают Слуги и все ликуют.
Ничего не имею против.
Наоборот буду рада, если примут любой из них.
Но зачем так делать? Это из рубрики "не укушу, так хоть гавкну?" Откуда это категоричное детское нежелание сотрудничать даже по вопросам, в которых мнения совпадают?
Или просто нельзя такой козырь отдавать в руки Европейской солидарности? Никак нельзя.
Голубцы блд
тем временем Украина - государство ворлв и мусоров
просто надо быть злыми...
и не мы так решили - кацапня нас заставила быть злыми....