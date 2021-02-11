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США задействуют армию на мировой арене только в крайних случаях, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США задействуют армию на мировой арене только в крайних случаях, - Байден

Президент США Джо Байден пообещал задействовать армию США в мировых конфликтах только в крайних случаях.

Об этом он сказал на брифинге в Пентагоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

По словам Байдена, США должны прибегать к применению военной силы на мировой арене лишь в крайних случаях. Он добавил, что главное - чтобы Америка оставалась в безопасности.

"Главная и неотъемлемая миссия Пентагона заключается в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны наших врагов и, если потребуется, вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности. Что ж, я считаю, что сила должна быть крайней мерой, а не первой", - заявил он.

Также на Цензор.НЕТ: Пентагон создает рабочую группу для выработки методов противостояния Китаю, цель - "победить в состязании за будущее", - Байден

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
По словам Байдена, США должны прибегать к силе лишь в качестве крайней меры, а не первой. Президент отметил, что центральной и неотъемлемой миссией Министерства обороны США является сдерживание агрессии со стороны врагов и, если потребуется, введение боевых действий, а также победа в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности. Он подчеркнул, что в случае необходимости без колебаний прибегнет к силе для защиты интересов американских граждан и союзников США по всему миру.
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11.02.2021 02:20
+4
Трамп в основном говорил такое - ,, Блаблабла бла бла блаблабла,,
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11.02.2021 06:01
+4
США задействуют армию на мировой арене только в крайних случаях, - Байден - Цензор.НЕТ 7006
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11.02.2021 07:10
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Армия будет принимать участие только в параде на руинах красной площади ... а так в военных действиях будут принимать участвовать исключительно только - дроны-убийцы, тамагавки, разная робото-техника с использованием искусственного интеллекта, спутники слежения-наведения и т.д.. - Байден ...
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11.02.2021 02:07 Ответить
По словам Байдена, США должны прибегать к силе лишь в качестве крайней меры, а не первой. Президент отметил, что центральной и неотъемлемой миссией Министерства обороны США является сдерживание агрессии со стороны врагов и, если потребуется, введение боевых действий, а также победа в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности. Он подчеркнул, что в случае необходимости без колебаний прибегнет к силе для защиты интересов американских граждан и союзников США по всему миру.
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11.02.2021 02:20 Ответить
Хіба Трамп не казав те ж саме?
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11.02.2021 02:23 Ответить
Трамп в основном говорил такое - ,, Блаблабла бла бла блаблабла,,
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11.02.2021 06:01 Ответить
Тем не менее, Трамп для Украины сделал куда больше, чем размазмазня Обама.
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11.02.2021 08:39 Ответить
Не трамп
Конгресс
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11.02.2021 10:54 Ответить
Сути дело не меняет. При Обаме конгресс тоже был.
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11.02.2021 11:24 Ответить
Состав Конгресса меняется
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11.02.2021 12:10 Ответить
А що є =крайніми випадками= ?
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11.02.2021 02:39 Ответить
Наприкла нове родовище нафти чи якихось корисних копалин.
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11.02.2021 04:51 Ответить
Охохо... Ті блин читать умееш?
Ну так полумай, почему США стали не єкспортером, а импортером нефти...
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11.02.2021 10:55 Ответить
Крайний выпадак - ,,будеш выё..., тогда сразу получиш *****... Ферштейн ?
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11.02.2021 05:59 Ответить
Тоша, не нервуйтеся так.
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11.02.2021 06:17 Ответить
Зрозуміло, що якщо супостат перетне красну стрічку то тоді виникне необхідність у застосуванні воєнної сили. Цілком виважена позиція. Підтримую!
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11.02.2021 02:59 Ответить
США задействуют армию на мировой арене только в крайних случаях, - Байден - Цензор.НЕТ 7006
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11.02.2021 07:10 Ответить
Ну правильно, строительство СП-2 это край!)
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11.02.2021 06:17 Ответить
СП-2 это от лукавого !
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11.02.2021 06:31 Ответить
США задействуют армию на мировой арене только в крайних случаях, - Байден.

Правильно, в НЕ крайних задействуют армии вассалов ибо не *** своим гибнуть.
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11.02.2021 06:51 Ответить
Поєтому кацапью пока и дают пошарится в нигериях и суданах ))))
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11.02.2021 10:56 Ответить
Джо Байденко развалит РАБссию самым дешовым способом... США задействуют армию на мировой арене только в крайних случаях, - Байден - Цензор.НЕТ 5158
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11.02.2021 07:19 Ответить
Не пойняв, - то американські рейнджери не збираються звільняти нам Донбас і Крим? )
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11.02.2021 07:31 Ответить
США задействуют армию на мировой арене только в крайних случаях, - Байден - Цензор.НЕТ 4098 США задействуют армию на мировой арене только в крайних случаях, - Байден - Цензор.НЕТ 4256 США задействуют армию на мировой арене только в крайних случаях, - Байден - Цензор.НЕТ 4256
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11.02.2021 07:46 Ответить
Байден намекнул, что уничтожать расию они будут не военными действиями, а экономическими, кибернетическими и прочими подручными средствами....Не зря кремлёвская крыса уже полгода обживает свой подземный могильный склеп....Он знает, что вылазить на поверхность уже нет смысла... Вот-вот начнутся голодные бунты, гражданская война, ООНовские миротворцы и развал паРаши на мелкие болота....
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11.02.2021 07:58 Ответить
Напевне вони промазали своїми кіберзасобами ,бо поки що все це від чого нібито ховається в бункері Путін ми бачимо в Україні.
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11.02.2021 11:59 Ответить
кацапы-именно тот случай
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11.02.2021 09:28 Ответить
Ващета крайний случай наступил еще в 2008
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11.02.2021 10:58 Ответить
Странно конечно, где этот край? А завтра мы можем услышать: Вот если земля окажется плоской, да ещё на трёх слонах, вот тогда и край найдётся. А как по моему, так при появлении ЗЛА в мире, первыми должны быть те кто может уничтожить это зло. Ну естественно если это зло не самое богатое.
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11.02.2021 11:00 Ответить
 
 