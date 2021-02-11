США задействуют армию на мировой арене только в крайних случаях, - Байден
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден пообещал задействовать армию США в мировых конфликтах только в крайних случаях.
Об этом он сказал на брифинге в Пентагоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
По словам Байдена, США должны прибегать к применению военной силы на мировой арене лишь в крайних случаях. Он добавил, что главное - чтобы Америка оставалась в безопасности.
"Главная и неотъемлемая миссия Пентагона заключается в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны наших врагов и, если потребуется, вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности. Что ж, я считаю, что сила должна быть крайней мерой, а не первой", - заявил он.
Также на Цензор.НЕТ: Пентагон создает рабочую группу для выработки методов противостояния Китаю, цель - "победить в состязании за будущее", - Байден
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Конгресс
Ну так полумай, почему США стали не єкспортером, а импортером нефти...
Правильно, в НЕ крайних задействуют армии вассалов ибо не *** своим гибнуть.