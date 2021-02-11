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США застосовуватимуть армію на світовій арені лише в крайніх випадках, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США застосовуватимуть армію на світовій арені лише в крайніх випадках, - Байден

Президент США Джо Байден пообіцяв задіяти армію США у світових конфліктах лише в крайніх випадках.

Про це він сказав на брифінгу в Пентагоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За словами Байдена, США мають застосовувати військову силу на світовій арені лише в крайніх випадках. Він додав, що головне - щоб Америка залишалася в безпеці.

"Головна і невід'ємна місія Пентагону полягає в тому, щоб стримувати агресію з боку наших ворогів і, якщо буде потрібно, вести бойові дії і перемагати у війнах, щоб Америка залишалася в безпеці. Що ж, я вважаю, що сила має бути крайнім заходом, а не першим", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон створює робочу групу для вироблення методів протистояння Китаю, мета - "перемогти в змаганні за майбутнє", - Байден

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
По словам Байдена, США должны прибегать к силе лишь в качестве крайней меры, а не первой. Президент отметил, что центральной и неотъемлемой миссией Министерства обороны США является сдерживание агрессии со стороны врагов и, если потребуется, введение боевых действий, а также победа в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности. Он подчеркнул, что в случае необходимости без колебаний прибегнет к силе для защиты интересов американских граждан и союзников США по всему миру.
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11.02.2021 02:20
+4
Трамп в основном говорил такое - ,, Блаблабла бла бла блаблабла,,
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11.02.2021 06:01
+4
США задействуют армию на мировой арене только в крайних случаях, - Байден - Цензор.НЕТ 7006
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11.02.2021 07:10
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Армия будет принимать участие только в параде на руинах красной площади ... а так в военных действиях будут принимать участвовать исключительно только - дроны-убийцы, тамагавки, разная робото-техника с использованием искусственного интеллекта, спутники слежения-наведения и т.д.. - Байден ...
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11.02.2021 02:07 Відповісти
По словам Байдена, США должны прибегать к силе лишь в качестве крайней меры, а не первой. Президент отметил, что центральной и неотъемлемой миссией Министерства обороны США является сдерживание агрессии со стороны врагов и, если потребуется, введение боевых действий, а также победа в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности. Он подчеркнул, что в случае необходимости без колебаний прибегнет к силе для защиты интересов американских граждан и союзников США по всему миру.
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11.02.2021 02:20 Відповісти
Хіба Трамп не казав те ж саме?
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11.02.2021 02:23 Відповісти
Трамп в основном говорил такое - ,, Блаблабла бла бла блаблабла,,
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11.02.2021 06:01 Відповісти
Тем не менее, Трамп для Украины сделал куда больше, чем размазмазня Обама.
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11.02.2021 08:39 Відповісти
Не трамп
Конгресс
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11.02.2021 10:54 Відповісти
Сути дело не меняет. При Обаме конгресс тоже был.
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11.02.2021 11:24 Відповісти
Состав Конгресса меняется
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11.02.2021 12:10 Відповісти
А що є =крайніми випадками= ?
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11.02.2021 02:39 Відповісти
Наприкла нове родовище нафти чи якихось корисних копалин.
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11.02.2021 04:51 Відповісти
Охохо... Ті блин читать умееш?
Ну так полумай, почему США стали не єкспортером, а импортером нефти...
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11.02.2021 10:55 Відповісти
Крайний выпадак - ,,будеш выё..., тогда сразу получиш *****... Ферштейн ?
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11.02.2021 05:59 Відповісти
Тоша, не нервуйтеся так.
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11.02.2021 06:17 Відповісти
Зрозуміло, що якщо супостат перетне красну стрічку то тоді виникне необхідність у застосуванні воєнної сили. Цілком виважена позиція. Підтримую!
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11.02.2021 02:59 Відповісти
США задействуют армию на мировой арене только в крайних случаях, - Байден - Цензор.НЕТ 7006
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11.02.2021 07:10 Відповісти
Ну правильно, строительство СП-2 это край!)
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11.02.2021 06:17 Відповісти
СП-2 это от лукавого !
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11.02.2021 06:31 Відповісти
США задействуют армию на мировой арене только в крайних случаях, - Байден.

Правильно, в НЕ крайних задействуют армии вассалов ибо не *** своим гибнуть.
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11.02.2021 06:51 Відповісти
Поєтому кацапью пока и дают пошарится в нигериях и суданах ))))
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11.02.2021 10:56 Відповісти
Джо Байденко развалит РАБссию самым дешовым способом... США задействуют армию на мировой арене только в крайних случаях, - Байден - Цензор.НЕТ 5158
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11.02.2021 07:19 Відповісти
Не пойняв, - то американські рейнджери не збираються звільняти нам Донбас і Крим? )
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11.02.2021 07:31 Відповісти
США задействуют армию на мировой арене только в крайних случаях, - Байден - Цензор.НЕТ 4098 США задействуют армию на мировой арене только в крайних случаях, - Байден - Цензор.НЕТ 4256 США задействуют армию на мировой арене только в крайних случаях, - Байден - Цензор.НЕТ 4256
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11.02.2021 07:46 Відповісти
Байден намекнул, что уничтожать расию они будут не военными действиями, а экономическими, кибернетическими и прочими подручными средствами....Не зря кремлёвская крыса уже полгода обживает свой подземный могильный склеп....Он знает, что вылазить на поверхность уже нет смысла... Вот-вот начнутся голодные бунты, гражданская война, ООНовские миротворцы и развал паРаши на мелкие болота....
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11.02.2021 07:58 Відповісти
Напевне вони промазали своїми кіберзасобами ,бо поки що все це від чого нібито ховається в бункері Путін ми бачимо в Україні.
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11.02.2021 11:59 Відповісти
кацапы-именно тот случай
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11.02.2021 09:28 Відповісти
Ващета крайний случай наступил еще в 2008
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11.02.2021 10:58 Відповісти
Странно конечно, где этот край? А завтра мы можем услышать: Вот если земля окажется плоской, да ещё на трёх слонах, вот тогда и край найдётся. А как по моему, так при появлении ЗЛА в мире, первыми должны быть те кто может уничтожить это зло. Ну естественно если это зло не самое богатое.
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11.02.2021 11:00 Відповісти
 
 