США застосовуватимуть армію на світовій арені лише в крайніх випадках, - Байден

Президент США Джо Байден пообіцяв задіяти армію США у світових конфліктах лише в крайніх випадках.

Про це він сказав на брифінгу в Пентагоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За словами Байдена, США мають застосовувати військову силу на світовій арені лише в крайніх випадках. Він додав, що головне - щоб Америка залишалася в безпеці.

"Головна і невід'ємна місія Пентагону полягає в тому, щоб стримувати агресію з боку наших ворогів і, якщо буде потрібно, вести бойові дії і перемагати у війнах, щоб Америка залишалася в безпеці. Що ж, я вважаю, що сила має бути крайнім заходом, а не першим", - заявив він.

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