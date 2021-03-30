Обходную дорогу Черкасс ремонтируют без выходных, - Укравтодор. ФОТО

На обходной дороге Черкасс стартовали масштабные ремонтные работы. В данный момент в рамках программы Президента "Большая стройка" проходит текущий средний ремонт на участке трассы Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань

Об этом говорится на странице Укравтодора в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Работы ведутся в западной части города на участке протяженностью 12,1 км, вблизи местного аэропорта.

Компания-подрядчик "Ростдорстрой" проводит фрезерование старого изношенного покрытия, устраивает основу дорожного полотна из слоя щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом, укладывает выравнивающий слой асфальтобетона.

Укравтодор также предупредил, что движение по дороге организовано в реверсном режиме.

В ходе реализации "Большой стройки" в 2020 году на маршруте Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань восстановили и ввели в эксплуатацию 67,2 км.

Трасса Н-16 проходит с востока на запад Черкасской областью и соединяет маршруты Н-08 и М-05 и М-12. Общая протяженность дороги - 208,1 км.

В 2021 году планируется построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.