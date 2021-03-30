Обходную дорогу Черкасс ремонтируют без выходных, - Укравтодор. ФОТО
На обходной дороге Черкасс стартовали масштабные ремонтные работы. В данный момент в рамках программы Президента "Большая стройка" проходит текущий средний ремонт на участке трассы Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань
Об этом говорится на странице Укравтодора в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Работы ведутся в западной части города на участке протяженностью 12,1 км, вблизи местного аэропорта.
Компания-подрядчик "Ростдорстрой" проводит фрезерование старого изношенного покрытия, устраивает основу дорожного полотна из слоя щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом, укладывает выравнивающий слой асфальтобетона.
Укравтодор также предупредил, что движение по дороге организовано в реверсном режиме.
В ходе реализации "Большой стройки" в 2020 году на маршруте Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань восстановили и ввели в эксплуатацию 67,2 км.
Трасса Н-16 проходит с востока на запад Черкасской областью и соединяет маршруты Н-08 и М-05 и М-12. Общая протяженность дороги - 208,1 км.
В 2021 году планируется построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.
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А на счёт что там у Хохлов, то мне плевать что там у тебя, считаешь себя хохлом, это твоё личное дело , я украинец, и общаюсь с украинцами .
т.е. - везде обосрались, а тут те - "суперпердострад" понастроят?
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