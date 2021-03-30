РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4867 посетителей онлайн
Новости
6 720 25

Обходную дорогу Черкасс ремонтируют без выходных, - Укравтодор. ФОТО

На обходной дороге Черкасс стартовали масштабные ремонтные работы. В данный момент в рамках программы Президента "Большая стройка" проходит текущий средний ремонт на участке трассы Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань

Об этом говорится на странице Укравтодора в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Обходную дорогу Черкасс ремонтируют без выходных, - Укравтодор 01

Работы ведутся в западной части города на участке протяженностью 12,1 км, вблизи местного аэропорта.

Компания-подрядчик "Ростдорстрой" проводит фрезерование старого изношенного покрытия, устраивает основу дорожного полотна из слоя щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом, укладывает выравнивающий слой асфальтобетона.

Обходную дорогу Черкасс ремонтируют без выходных, - Укравтодор 02

Укравтодор также предупредил, что движение по дороге организовано в реверсном режиме.

В ходе реализации "Большой стройки" в 2020 году на маршруте Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань восстановили и ввели в эксплуатацию 67,2 км.

Обходную дорогу Черкасс ремонтируют без выходных, - Укравтодор 03

Трасса Н-16 проходит с востока на запад Черкасской областью и соединяет маршруты Н-08 и М-05 и М-12. Общая протяженность дороги - 208,1 км.

В 2021 году планируется построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Автор: 

дороги (2512) Укравтодор (663) Черкассы (839) Большая стройка (728)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Нужно быстрее освоить деньги а то скоро в ковидном фонде они закончатся
показать весь комментарий
30.03.2021 18:48
+6
Молодцы ребята! Ехал по ней вчера ночью. Вечная яма превращается в супер автостраду!
показать весь комментарий
30.03.2021 19:09
+5
Или ты про то что я на русском пишу ?
Новости написаны на русском, я и пишу на русском.
А на счёт что там у Хохлов, то мне плевать что там у тебя, считаешь себя хохлом, это твоё личное дело , я украинец, и общаюсь с украинцами .
показать весь комментарий
30.03.2021 18:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нужно быстрее освоить деньги а то скоро в ковидном фонде они закончатся
показать весь комментарий
30.03.2021 18:48 Ответить
"Нужно" сидіти дома за порєбріком і не висовувати носа в "Че там у хохлов?".
показать весь комментарий
30.03.2021 18:52 Ответить
Или ты про то что я на русском пишу ?
Новости написаны на русском, я и пишу на русском.
А на счёт что там у Хохлов, то мне плевать что там у тебя, считаешь себя хохлом, это твоё личное дело , я украинец, и общаюсь с украинцами .
показать весь комментарий
30.03.2021 18:59 Ответить
Я кожному зайді вірю. І тобі вірю.
показать весь комментарий
30.03.2021 19:24 Ответить
о , новый кремльбот нарисовался , пошел нахер ( за бордюр) , поребрики у нас кстати тож есть
показать весь комментарий
30.03.2021 20:12 Ответить
Бостууга хто завгодно, проте не кремлебот.
показать весь комментарий
30.03.2021 20:15 Ответить
Мабуть, член ЗЕ-команди...
показать весь комментарий
30.03.2021 20:48 Ответить
спасибо , буду знать
показать весь комментарий
30.03.2021 20:51 Ответить
8-го березня на автошляху "Умань-Кропивницький" (район села Оксанине) також дорожники працювали на реконструкції дороги.
показать весь комментарий
30.03.2021 18:51 Ответить
неплохо бы было делать обьездную. но судя по том,у шо "обходная", проехать на постоенной такими ударными темпами соші будет не возможно. только обходить.
показать весь комментарий
30.03.2021 18:56 Ответить
Ты, патриёт - отщепенец, сиди в Норвегии и не гавкай, жуй просроченную селедку, пока не депортировали за тунеядство и попрошайничество. Мы тут сами разберемся со своими "соші". Нам по ним ездить.
показать весь комментарий
30.03.2021 19:13 Ответить
о!! уже и ник сменил ))
показать весь комментарий
30.03.2021 19:15 Ответить
Таки ж - ЗЕ-команда!
показать весь комментарий
30.03.2021 20:52 Ответить
Молодцы ребята! Ехал по ней вчера ночью. Вечная яма превращается в супер автостраду!
показать весь комментарий
30.03.2021 19:09 Ответить
Не вижу, КАПСОМ мона?
т.е. - везде обосрались, а тут те - "суперпердострад" понастроят?
.....
...........
.......................
показать весь комментарий
30.03.2021 19:27 Ответить
Дурачок...
показать весь комментарий
30.03.2021 20:09 Ответить
Вот я и говорю - чего кричишь как недорезанный то? правильный вывод сделал.
показать весь комментарий
30.03.2021 20:11 Ответить
Дорога там уже есть очень давно, просто она сильно "убитая".
показать весь комментарий
30.03.2021 19:11 Ответить
может объездную???)))
показать весь комментарий
30.03.2021 19:12 Ответить
это дорога в направлении на с. "Русскую поляну" и на с. Геронимовка (в народе её называют "Героиновка"), а по сути это подвод хорошей дороги к коттеджному поселку, который построил и продолжает строить мер Черкасс Бондаренко.. ну, тот, который "супер патриот" и КОВИДный дисидент и боролся с диктатурой "Локдауна"" и видосики снимал против Зеленского, а потом слёзно просил извинения на видео..
показать весь комментарий
30.03.2021 19:13 Ответить
Но самое интересное - этот кусок всего 8,9 км. Но везде пишут 12,1. Разницу в 3,2 км уже украли.
показать весь комментарий
30.03.2021 19:46 Ответить
наверно, за счет разницы "3,2 км", заасфальтирую дороги внутри котеджного поселка..
показать весь комментарий
30.03.2021 20:14 Ответить
Так ,там був знатний шифер,від поста ДАІ до Р.Поляни ,а на в"їзді в Черкаси , то повний алес !!!)))
показать весь комментарий
30.03.2021 20:24 Ответить
Надо бы перемерить те 67,2 км. Что-то подсказывает: нема их там.
показать весь комментарий
30.03.2021 20:30 Ответить
Распил бабла идет круглосуточно!
показать весь комментарий
30.03.2021 23:42 Ответить
 
 