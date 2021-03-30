Обхідну дорогу Черкас ремонтують без вихідних, - Укравтодор. ФОТО
На обхідній дорозі Черкас стартували масштабні ремонтні роботи. В даний момент у рамках програми президента "Велике будівництво" проходить поточний середній ремонт на ділянці траси Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань
Про це йдеться на сторінці Укравтодору в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Роботи ведуться в західній частині міста на ділянці протяжністю 12,1 км, поблизу місцевого аеропорту.
Компанія-підрядник "Ростдорбуд" проводить фрезерування старого зношеного покриття, влаштовує основу дорожнього полотна з шару щебенево-піщаної суміші, обробленої цементом, укладає вирівнюючий шар асфальтобетону.
Укравтодор також попередив, що рух дорогою організовано в реверсному режимі.
Під час реалізації "Великого будівництва" в 2020 році на маршруті Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань відновили і ввели в експлуатацію 67,2 км.
Траса Н-16 проходить зі сходу на захід Черкаською областю та з'єднує маршрути Н-08 і М-05 і М-12. Загальна протяжність дороги - 208,1 км.
У 2021 році планується побудувати й оновити 6500 км доріг і 245 штучних споруд.
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А на счёт что там у Хохлов, то мне плевать что там у тебя, считаешь себя хохлом, это твоё личное дело , я украинец, и общаюсь с украинцами .
т.е. - везде обосрались, а тут те - "суперпердострад" понастроят?
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