Обхідну дорогу Черкас ремонтують без вихідних, - Укравтодор. ФОТО

На обхідній дорозі Черкас стартували масштабні ремонтні роботи. В даний момент у рамках програми президента "Велике будівництво" проходить поточний середній ремонт на ділянці траси Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань

Про це йдеться на сторінці Укравтодору в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Роботи ведуться в західній частині міста на ділянці протяжністю 12,1 км, поблизу місцевого аеропорту.

Компанія-підрядник "Ростдорбуд" проводить фрезерування старого зношеного покриття, влаштовує основу дорожнього полотна з шару щебенево-піщаної суміші, обробленої цементом, укладає вирівнюючий шар асфальтобетону.

Укравтодор також попередив, що рух дорогою організовано в реверсному режимі.

Під час реалізації "Великого будівництва" в 2020 році на маршруті Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань відновили і ввели в експлуатацію 67,2 км.

Траса Н-16 проходить зі сходу на захід Черкаською областю та з'єднує маршрути Н-08 і М-05 і М-12. Загальна протяжність дороги - 208,1 км.

У 2021 році планується побудувати й оновити 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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