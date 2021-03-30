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Новини
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Обхідну дорогу Черкас ремонтують без вихідних, - Укравтодор. ФОТО

На обхідній дорозі Черкас стартували масштабні ремонтні роботи. В даний момент у рамках програми президента "Велике будівництво" проходить поточний середній ремонт на ділянці траси Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань

Про це йдеться на сторінці Укравтодору в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Обхідну дорогу Черкас ремонтують без вихідних, - Укравтодор 01

Роботи ведуться в західній частині міста на ділянці протяжністю 12,1 км, поблизу місцевого аеропорту.

Компанія-підрядник "Ростдорбуд" проводить фрезерування старого зношеного покриття, влаштовує основу дорожнього полотна з шару щебенево-піщаної суміші, обробленої цементом, укладає вирівнюючий шар асфальтобетону.

Обхідну дорогу Черкас ремонтують без вихідних, - Укравтодор 02

Укравтодор також попередив, що рух дорогою організовано в реверсному режимі.

Під час реалізації "Великого будівництва" в 2020 році на маршруті Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань відновили і ввели в експлуатацію 67,2 км.

Обхідну дорогу Черкас ремонтують без вихідних, - Укравтодор 03

Траса Н-16 проходить зі сходу на захід Черкаською областю та з'єднує маршрути Н-08 і М-05 і М-12. Загальна протяжність дороги - 208,1 км.

У 2021 році планується побудувати й оновити 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

Читайте також: Будівництво Київської обхідної дороги стартує вже влітку, завершать проєкт протягом 4 років, - "Укравтодор"

Автор: 

дороги (3064) Укравтодор (1200) Черкаси (552) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+7
Нужно быстрее освоить деньги а то скоро в ковидном фонде они закончатся
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30.03.2021 18:48
+6
Молодцы ребята! Ехал по ней вчера ночью. Вечная яма превращается в супер автостраду!
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30.03.2021 19:09
+5
Или ты про то что я на русском пишу ?
Новости написаны на русском, я и пишу на русском.
А на счёт что там у Хохлов, то мне плевать что там у тебя, считаешь себя хохлом, это твоё личное дело , я украинец, и общаюсь с украинцами .
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30.03.2021 18:59
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Нужно быстрее освоить деньги а то скоро в ковидном фонде они закончатся
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30.03.2021 18:48 Відповісти
"Нужно" сидіти дома за порєбріком і не висовувати носа в "Че там у хохлов?".
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30.03.2021 18:52 Відповісти
Или ты про то что я на русском пишу ?
Новости написаны на русском, я и пишу на русском.
А на счёт что там у Хохлов, то мне плевать что там у тебя, считаешь себя хохлом, это твоё личное дело , я украинец, и общаюсь с украинцами .
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30.03.2021 18:59 Відповісти
Я кожному зайді вірю. І тобі вірю.
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30.03.2021 19:24 Відповісти
о , новый кремльбот нарисовался , пошел нахер ( за бордюр) , поребрики у нас кстати тож есть
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30.03.2021 20:12 Відповісти
Бостууга хто завгодно, проте не кремлебот.
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30.03.2021 20:15 Відповісти
Мабуть, член ЗЕ-команди...
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30.03.2021 20:48 Відповісти
спасибо , буду знать
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30.03.2021 20:51 Відповісти
8-го березня на автошляху "Умань-Кропивницький" (район села Оксанине) також дорожники працювали на реконструкції дороги.
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30.03.2021 18:51 Відповісти
неплохо бы было делать обьездную. но судя по том,у шо "обходная", проехать на постоенной такими ударными темпами соші будет не возможно. только обходить.
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30.03.2021 18:56 Відповісти
Ты, патриёт - отщепенец, сиди в Норвегии и не гавкай, жуй просроченную селедку, пока не депортировали за тунеядство и попрошайничество. Мы тут сами разберемся со своими "соші". Нам по ним ездить.
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30.03.2021 19:13 Відповісти
о!! уже и ник сменил ))
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30.03.2021 19:15 Відповісти
Таки ж - ЗЕ-команда!
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30.03.2021 20:52 Відповісти
Молодцы ребята! Ехал по ней вчера ночью. Вечная яма превращается в супер автостраду!
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30.03.2021 19:09 Відповісти
Не вижу, КАПСОМ мона?
т.е. - везде обосрались, а тут те - "суперпердострад" понастроят?
.....
...........
.......................
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30.03.2021 19:27 Відповісти
Дурачок...
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30.03.2021 20:09 Відповісти
Вот я и говорю - чего кричишь как недорезанный то? правильный вывод сделал.
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30.03.2021 20:11 Відповісти
Дорога там уже есть очень давно, просто она сильно "убитая".
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30.03.2021 19:11 Відповісти
может объездную???)))
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30.03.2021 19:12 Відповісти
это дорога в направлении на с. "Русскую поляну" и на с. Геронимовка (в народе её называют "Героиновка"), а по сути это подвод хорошей дороги к коттеджному поселку, который построил и продолжает строить мер Черкасс Бондаренко.. ну, тот, который "супер патриот" и КОВИДный дисидент и боролся с диктатурой "Локдауна"" и видосики снимал против Зеленского, а потом слёзно просил извинения на видео..
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30.03.2021 19:13 Відповісти
Но самое интересное - этот кусок всего 8,9 км. Но везде пишут 12,1. Разницу в 3,2 км уже украли.
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30.03.2021 19:46 Відповісти
наверно, за счет разницы "3,2 км", заасфальтирую дороги внутри котеджного поселка..
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30.03.2021 20:14 Відповісти
Так ,там був знатний шифер,від поста ДАІ до Р.Поляни ,а на в"їзді в Черкаси , то повний алес !!!)))
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30.03.2021 20:24 Відповісти
Надо бы перемерить те 67,2 км. Что-то подсказывает: нема их там.
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30.03.2021 20:30 Відповісти
Распил бабла идет круглосуточно!
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30.03.2021 23:42 Відповісти
 
 