РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9267 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
17 368 110

РФ перебрасывает в оккупированный Крым военную технику. ВИДЕО

Очевидцы фиксируют массовую переброску военной техники на оккупированный Крымский полуостров. Судя по видео, процесс продолжается уже несколько дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

На видео, которое появилось в сети накануне, видно перемещение колонны бронетехники в направлении Керчи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новейший российский комплекс беспилотников "Наводчик-2" обнаружили на оккупированной Луганщине, - InformNapalm. ФОТО

На кадрах - самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры и военные грузовики, которые двигались из Краснодарского края.

Еще 25 единиц военной техники на Крымском мосту очевидцы зафиксировали несколькими днями ранее.

Также читайте: Кремль заявляет о риске "возобновления" войны на Донбассе

Автор: 

Крым (26410) россия (95652) техника (1737)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+31
РФ перебрасывает в оккупированный Крым военную технику - Цензор.НЕТ 307
показать весь комментарий
31.03.2021 19:18
+26
Да, сейчас у власти нужен сторожевой пес, а не этот зеленый цуцик. Спасибо дебилам, привели к власти трусов и предателей.
показать весь комментарий
31.03.2021 19:23
+20
а как же-мир в глазах ***** который зэбил там увидел?
показать весь комментарий
31.03.2021 19:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
норм, начать к лету, за лето разогнать шелупонь, а партизаны современные сами от холодов зимой вымрут, а кто не вымрет тех беспилотники с тепловизорами найдут
показать весь комментарий
31.03.2021 20:06 Ответить
влажно мечтаешь кацапчег как твои дружки под ножами в Чечне
показать весь комментарий
31.03.2021 20:07 Ответить
Можна почати сьогодні ввечері тебе саджати на пляшку. Втім, тобі не звикати.
Вже було Київ за два тижні, по факту застрягли у передмісті донецька.
показать весь комментарий
31.03.2021 21:33 Ответить
Авторы видео спалились: дороги хорошие, мост стоит, автобронетехника на ходу. Сразу понятно, что это фейк.
показать весь комментарий
31.03.2021 20:28 Ответить
Ахаха)) колона кацапских автобудок - рефрежираторные войска парашии готовятся везти домой зашкваренных кацапских 200-х в рязань и самару.
показать весь комментарий
31.03.2021 21:38 Ответить
Читайте басню Крилова "Вовк та ягня" : "У сильного безсилий винен завсігди:
Багато прикладів з історії ми знаєм.................«Мовчи, гоноровисте!
Чи час тут розбирать провини всі, щеня?
Ти винен тим уже, що захотів я їсти».
Сказав - і в темний ліс Вовк поволік Ягня. РФ перекидає в окупований Крим військову техніку - Цензор.НЕТ 7299
показать весь комментарий
31.03.2021 21:50 Ответить
Вот интересно... дернутся захватывать канал или нет...
показать весь комментарий
31.03.2021 22:43 Ответить
Так як i ти,думае iшак оманський... Пора сваливать с этой страны,НЕ,еще хоть один лярд хочется хапнуть,а потом хоть трава не расти...
показать весь комментарий
01.04.2021 05:52 Ответить
Пора рапторы в Николаев вызывать!!! Если в свое время такой утырок как сталин оборсался в первые дни войны...можно себе представить что....
показать весь комментарий
01.04.2021 00:11 Ответить
Хай собі ганяють придуркуваті кацапи свою техніку з місця на місце. Всеодно води не дамо, пийте свою расейську, лякати нас не потрібно. Як будьто цієї техніки немає на Донбасі чи в Криму.
показать весь комментарий
01.04.2021 08:39 Ответить
Страница 2 из 2
 
 